Zu welcher Uhrzeit ist die US-Wahl entschieden? So läuft die Krimi-Wahlnacht

Die US-Präsidentschaftswahl zieht die Welt in ihren Bann. Die Frage, wann genau der Sieger oder die Siegerin bekannt gegeben wird, bleibt oft bis zur letzten Minute spannend. Auch dieses Jahr scheint eine schnelle Entscheidung unwahrscheinlich. Ein Überblick über den Zeitplan der Wahl.

Das Wichtigste in Kürze Die ersten Wahllokale schließen um Mitternacht MEZ, doch mit ersten Prognosen wird erst später gerechnet.

Swing States spielen eine entscheidende Rolle und könnten aufgrund von Briefwahlstimmen tagelang für Ungewissheit sorgen.

Eine Entscheidung in der Wahlnacht ist unwahrscheinlich; das Ergebnis könnte sich über Tage hinziehen.

Die Präsidentschaftswahlen in den USA stehen wieder einmal im Zentrum der weltweiten Aufmerksamkeit. Die Frage, wann genau der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin feststehen wird, ist komplex: Angesichts des prognostizierten Kopf-an-Kopf-Rennens zwischen Kamala Harris und Donald Trump und der erheblichen Anzahl an Briefwahlstimmen könnte die Antwort Tage oder sogar Wochen auf sich warten lassen. Ein detaillierter Blick darauf, wie die Wahlnacht und die folgenden Tage sich gestalten könnten:

Die ersten Wahllokale schließen um 0:00 Uhr

Um 0:00 Uhr MEZ wird es bereits spannend, denn es schließen die ersten Wahllokale in den Bundesstaaten Kentucky und Indiana. Diese Staaten sind traditionell schnell mit den Ergebnissen, doch aufgrund der regional unterschiedlichen Schließzeiten in diesen Staaten werden erste Prognosen noch auf sich warten lassen. Dies markiert den Start eines langen und möglicherweise nervenaufreibenden Prozesses.

Besonders im Fokus stehen die sogenannten Swing States, in denen das Rennen traditionell sehr knapp ist. Diese Staaten könnten auch dieses Jahr wieder das Zünglein an der Waage spielen. Um 1:00 Uhr MEZ schließen die Wahllokale in Georgia, einem Staat, den Joe Biden im Jahr 2020 knapp gewinnen konnte und der als erster Indikator für die diesjährige Wahl gesehen wird. Doch aufgrund der hohen Anzahl an Briefwahlstimmen, die erst nach dem Wahltag gezählt werden, ist ein endgültiges Ergebnis aus Georgia erst nach mehreren Tagen zu erwarten. Echtzeitdaten zum aktuellen Stand der US-Wahl findest du, sobald die ersten Wahllokale geschlossen haben, hier.

Wer holt den kritischen Swing State Pennsylvania?

North Carolina und Ohio folgen um 1:30 Uhr bzw. 2:00 Uhr MEZ. Beide Staaten sind kritisch für die Wahlstrategien beider Kandidat:innen. Insbesondere Ohio, das Trump 2016 klar gewann, wird als entscheidend angesehen. Sollte Harris hier führen, könnte dies ein frühes Anzeichen für eine Verschiebung der politischen Landschaft sein.

Bis 2:00 Uhr MEZ werden insgesamt 14 Staaten ihre Wahllokale geschlossen haben, darunter auch Pennsylvania, ein weiterer kritischer Swing State. Die Auszählung der Briefwahlstimmen, die bereits vor dem Wahltag beginnt, könnte allerdings dazu führen, dass ein klares Ergebnis erst deutlich später feststeht.

Briefwahlstimmen könnten Auszählung verzögern

In den folgenden Stunden schließen immer mehr Staaten ihre Wahllokale, darunter Michigan und Wisconsin um 3:00 Uhr MEZ und Nevada um 4:00 Uhr MEZ. Diese Staaten könnten entscheidend sein und ebenso durch die Auszählung der Briefwahlstimmen verzögert werden.

Die hohe Anzahl an Briefwahlstimmen und die gesetzlichen Rahmenbedingungen verschiedener Staaten, die vorschreiben, wann mit der Auszählung begonnen werden darf, sind Hauptgründe für mögliche Verzögerungen. In einigen Staaten dürfen Briefwahlstimmen erst nach Schließung der Wahllokale gezählt werden, was den Prozess zusätzlich in die Länge ziehen könnte.

Klarer Wahlsieger am frühen Mittwochmorgen unwahrscheinlich

Trotz der schrittweisen Schließung der Wahllokale und dem Eintreffen erster Ergebnissen wird bis zum frühen Morgen kein klarer Sieger erwartet. Um 5:00 Uhr MEZ könnte Harris mit den Stimmen aus Kalifornien, Washington und Oregon laut aktuellen Prognosen einen vorübergehenden Vorsprung erlangen. Doch jubeln sollte die 60-Jährige dann noch nicht: Mit den letzten Schließungen in Hawaii und Alaska um 7:00 Uhr MEZ bleibt das Rennen nämlich offen, besonders ohne klare Ergebnisse aus den Swing States.

In Alaska könnte das Endergebnis allerdings noch auf sich warten lassen, weil die Briefwahlstimmen überhaupt erst ab dem 10. November gezählt werden. Dass am Mittwochmorgen deutscher Zeit das endgültige Ergebnis der US-Wahl 2024 feststeht, ist also nicht sicher. 2020 musste Joe Biden ganze fünf Tage warten, ehe er offiziell zum Wahlsieger ernannt wurde. Vier Jahre zuvor konnte sich Donald Trump hingegen noch in der Wahlnacht aus neuer US-Präsident feiern lassen.