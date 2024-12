Zum Abschuss von Drohnen: Briten entwickeln neuen Super-Laser

Die britische Armee hat erfolgreich einen Laser von einem gepanzerten Fahrzeug abgefeuert, um fliegende Drohnen zu zerstören. Die Technologie wurde erstmals auf einem Wolfhound-Fahrzeug getestet und zeigte beeindruckende Ergebnisse.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Die britische Armee hat eine neue Waffe erfolgreich getestet.

Von einem gepanzerten Fahrzeug abgefeuert, und eine fliegende Drohne abgeschossen.

Das britische Verteidigungsministerium spricht von einem bedeutenden Fortschritt in der militärischen Verteidigungstechnik.

Die britische Armee hat erfolgreich einen Laserwaffentest durchgeführt und eine fliegende Drohne abgeschossen. Dabei wurde der erstmals von einem gepanzerten Fahrzeug aus abgefeuert, wie "The Independent" am 10. Dezember berichtet. Diese bahnbrechende Technologie zum Abschuss von fliegenden Drohnen stellt laut dem britischen Verteidigungsministerium einen bedeutenden Fortschritt in der militärischen Verteidigungstechnik dar.

Der erfolgreiche Test markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von Laserwaffen, die in Zukunft eine entscheidende Rolle bei der Abwehr von Bedrohungen aus der Luft spielen könnten.

Der Laser war auf einem Fahrzeug namens Wolfhound montiert, und die Soldaten konnten damit schwebende Ziele auf dem Radnor-Schießplatz in Mittelwales verfolgen und zerstören. Der Test wurde vom britischen Verteidigungsministerium als großer Erfolg gewertet, da er die Effektivität und Präzision der neuen Technologie unter Beweis stellte.

Die Fähigkeit, Drohnen mit einem Laser abzuschießen, bietet der Armee eine neue Möglichkeit, sich gegen unbemannte Luftfahrzeuge zu verteidigen, die zunehmend in Konflikten eingesetzt werden.

Im Video: Ukraine setzt verstärkt auf unbemannte Bodenfahrzeuge und KI-Drohnen

Anzeige

Anzeige

Funktionsweise der Laserwaffe

Die Laserwaffe funktioniert, indem sie einen intensiven Infrarotlichtstrahl auf ihr Ziel richtet. Mithilfe von Sensoren und Verfolgungssystemen kann der Laser auf die Drohnen zielen und sie eliminieren. Diese Technologie bietet den Vorteil, dass sie präzise und schnell ist, ohne dass Munition benötigt wird, was sie zu einer kosteneffizienten Lösung für die Luftverteidigung macht. Die Entwicklung solcher Systeme könnte die Art und Weise, wie militärische Operationen durchgeführt werden, grundlegend verändern.

"Diese bahnbrechende Technologie zeigt das Engagement Großbritanniens, an der Spitze der militärischen Innovation zu bleiben", sagte Maria Eagle, die Staatssekretärin für die Beschaffung von Verteidigungsgütern des Vereinigten Königreichs.