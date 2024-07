Zwei tragische Alpinunfälle haben am Wochenende in Österreich zwei Leben gekostet. Ein 66-Jähriger und ein 23-Jähriger stürzten in steilem Gelände ab und konnten nur noch tot geborgen werden. Die Unfälle ereigneten sich in Filzmoos und Maria Alm.

In Österreich sind am Samstag (27. Juli) zwei Menschen bei tragischen Unfällen in den Bergen ums Leben gekommen. Die Unglücke ereigneten sich laut ORF in Filzmoos (Pongau) und Maria Alm (Pinzgau). In beiden Fällen konnten die Einsatzkräfte nur noch den Tod der Verunglückten feststellen.

Laut Bericht wurde ein 66-jähriger Tiroler am Samstagvormittag in Maria Alm vermisst. Der Landwirt war am Vortag im Bereich der Waxeggalm unterwegs gewesen, um sein Weidevieh zu überprüfen. Als er nicht am vereinbarten Treffpunkt erschien, machte sich eine Bekannte auf die Suche und fand ihn am Nachmittag im alpinen Gelände. Sie alarmierte sofort die Einsatzkräfte.

Der Rettungshubschrauber brachte den Notarzt zur Unfallstelle, der jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen konnte. Der 66-Jährige war an der Ostseite des Hundstein (2.117 Meter) etwa 50 Meter über eine steile Rinne hinabgestürzt.

Absturz an der Bischofsmütze bei Filzmoos

Ebenfalls am Samstagvormittag stieg ein 23-jähriger Mann aus Pongau mit zwei Begleitern auf die Bischofsmütze (2.458 Meter) im Gemeindegebiet von Filzmoos. Beim Abstieg verlor der junge Mann aus bisher unbekannter Ursache auf einer Höhe von etwa 2.300 Metern den Halt und stürzte rund 100 Meter über eine steile Rinne ab.

Seine Begleiter informierten sofort die Rettungskräfte und stiegen selbst zu dem Verunfallten ab. Der eintreffende Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des 23-Jährigen feststellen.

Die genauen Umstände der Unfälle sind noch nicht geklärt. Die Polizei ermittelt.