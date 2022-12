Zwei Tote: Mysteriöses Verbrechen erschüttert Albstadt

Ein Verbrechen mit zwei Toten erschüttert Albstadt in Baden-Württemberg. Der festgenommene Tatverdächtige schweigt bislang. Die Obduktion der Leichen soll Licht ins Dunkel bringen.

Das Wichtigste in Kürze Im baden-württembergischen Albstadt wird ein Mann im Zentrum erschossen.

Der Tatverdächtige führt die Polizei zu einer weiteren Leiche.

Der 52-jährige Festgenommene schweigt bislang.

In der baden-württembergischen Kleinstadt Albstadt "laufen die Ermittlungen laut Polizei jetzt auf Hochtouren": Ein 23 Jahre alter Mann ist nach tödlichen Schüssen im Zentrum der Stadt am Mittwoch (21. Dezember) gestorben – und im Garten des Tatverdächtigen wurde wenig später eine Frauenleiche gefunden. Dabei könnte es sich laut Polizei und Staatsanwaltschaft um eine 20-Jährige handeln, die seit dem 18. Dezember als vermisst galt.

Erst tödliche Schüsse, dann weitere Leiche

Als tatverdächtig gilt in beiden Fällen ein 52-jähriger Italiener, der festgenommen wurde und am Donnerstag vor den Haftrichter sollte. Der Mann soll zum einen die 20-jährige Verwandte umgebracht und in seinem Garten vergraben haben. Zum anderen beschuldigen ihn die Ermittler, mehrmals auf den 23-Jährigen geschossen zu haben. Der Mann starb wenig später im Krankenhaus. Der Verdächtige selbst gab den Ermittler:innen einen Hinweis auf die Leiche im Garten, nachdem sie ihn wegen der anderen Tat festgenommen hatten.

Tatverdächtiger schweigt bislang

Das Motiv für die Taten ist laut Polizei weiterhin unklar. "Der Beschuldigte macht von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch", sagte eine Polizeisprecherin. "Zum genauen Tathergang gibt es nur wenig Erkenntnisse." Alle drei Beteiligten kannten sich den Ermittlern zufolge. Sie seien Italiener, die Frau habe auch die deutsche Staatsbürgerschaft.

Bei dem Tatverdächtigen zu Hause wurde eine Pistole gefunden. Er und die 20-Jährige lebten im selben Haus, aber in unterschiedlichen Wohnungen.

