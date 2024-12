Zwei Tote nach Explosion in Mehrfamilienhaus in Den Haag: Noch viele Vermisste

Nach einer Explosion am Morgen stürzt ein Wohngebäude in Den Haag teilweise ein. Neben den bislang vier Verletzten wurden bereits zwei Todesopfer geborgen, etwa 20 Menschen werden noch vermisst.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Im niederländischen Den Haag kommt es in einem Wohngebäude zu einer Explosion.

Anschließend bricht ein Brand in dem Haus aus.

Die Rettungskräfte suchen nach weiteren möglichen Opfern.

Bei einer Explosion und einem anschließenden Brand in einem dreigeschossigen Wohngebäude im niederländischen Den Haag hat es mindestens vier Verletzte gegeben. Wie die Feuerwehr mitteilte, stürzte das Gebäude nach der Explosion am Samstagmorgen(7. November) teilweise ein. Die Löscharbeiten dauerten an und Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach weiteren Opfern. Die Ursache für die Explosion war zunächst unklar. Bis zum Nachmittag wurden zwei Todesopfer geborgen.

Nach weiteren Opfern, die sich möglicherweise noch unter den Trümmern befinden, werde mit Hochdruck gesucht, sagte Bürgermeister Jan van Zanen. "Es ist nicht bekannt, wie viele Menschen sich noch unter den Trümmern befinden, aber Tatsache ist, dass es für sie nur eine geringe Überlebenschance gibt", sagte der Bürgermeister. "Wir bereiten uns auf das schlimmste Szenario vor."

Anzeige

Anzeige

Ursache für Explosion noch unbekannt

Zur Ursache der Katastrophe konnten Polizei und Bürgermeister noch nichts sagen. Um 6.15 Uhr habe es zunächst eine kleinere und dann eine sehr schwere Explosion gegeben, woraufhin das Gebäude in Brand geriet. Die Bergungsarbeiten würden die Nacht über andauern. Rettungskräfte suchten in den Trümmern auch am Nachmittag nach weiteren Opfern. Es gebe rund 20 Vermisste, nach denen mit Spürhunden gesucht wurde, hieß es von den Helfern.

Die Explosion hinterließ auch im Umfeld des teilweise eingestürzten Gebäudes große Verwüstung. Angrenzende Wohnungen wurden beschädigt und die Straße war mit Trümmerteilen übersät.