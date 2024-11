Kind bei Explosion von Mehrfamilienhaus in Düsseldorf verletzt

Rauch steigt nach einer Explosion in einem Düsseldorfer Mehrfamilienhaus auf. Trümmer liegen auf der Straße. Noch ist unklar, wie es dazu kam.

Anzeige

In Düsseldorf ist bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus ein Kind leicht verletzt worden. Es sei ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Die anderen Bewohner des Hauses im Stadtteil Lichtenbroich wurden vom Rettungsdienst vor Ort betreut. Zunächst war unklar, was die Explosion ausgelöst hatte.

Gebäude derzeit unbewohnbar

Als die Feuerwehr eintraf, lagen Trümmerteile wie Fenster, Türrahmen und Pflastersteine auf der Straße, wie es in der Mitteilung hieß. Aus einem Kellerfenster drang schwarzer Rauch. Feuerwehrleute löschten den Brand im Keller und suchten das Haus nach Menschen ab.

Anzeige

Anzeige

Das Gebäude gilt derzeit als unbewohnbar. Mehrere Bewohner:innen kamen privat unter, einem Menschen wurde ein Platz in einer Notunterkunft der Stadt vermittelt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu der Explosion kam.