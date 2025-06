Zweiter Soldatenaustausch zwischen Ukraine und Russland

Vor dem Hintergrund der Friedensverhandlungen in Istanbul fand der zweite Soldatenaustausch zwischen der Ukraine und Russland statt.

Die Ukraine hat von Russland weitere 1.200 ihrer getöteten Soldaten zurückerhalten. Das teilte der für Kriegsgefangenenbelange zuständige Stab in Kiew mit. Die Übergabe sei unter Vermittlung des Internationalen Roten Kreuzes zustande gekommen.

Es ist die zweite Übergabe dieser Art in dieser Woche. Am Mittwoch hatte Kiew die sterblichen Überreste von 1.212 Soldaten erhalten und Moskau im Gegenzug 27 Tote übergeben. Bei Verhandlungen in Istanbul am 2. Juni war von insgesamt 6.000 Leichen ukrainischer Soldaten die Rede, die Russland an die Ukraine übergeben sollte.

Kein russischer Soldat zurückgegeben

Die russische Seite erhielt dieses Mal keine Toten zurück, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete. "Russland erfüllt weiter die Vereinbarungen von Istanbul", wurde ein nicht genannter Sprecher zitiert. Details wurden nicht genannt. Seit Herbst 2023 ist nur die russische Armee vorgerückt, die abziehenden Ukrainer konnten oft ihre Toten nicht bergen. Deshalb sind mehr Leichen ukrainischer Soldaten in russischer Hand als umgekehrt.

Ursprünglich sollte der Tausch bereits am vergangenen Wochenende beginnen. Er scheiterte aber zunächst an einer fehlenden Abstimmung zwischen den Kriegsparteien. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen eine russische Invasion.