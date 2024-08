Zwölf Feuerwehrleute nach Einsatz im Krankenhaus

Im Rems-Murr-Kreis rückt die Feuerwehr zum Löschen eines Containers aus. Nach dem Einsatz sind zwölf Einsatzkräfte in der Klinik.

Wegen einer chemischen Reaktion in einem Container mit Bauschutt sind im Rems-Murr-Kreis 13 Menschen verletzt worden - zwölf von ihnen sind Feuerwehrleute. Wie die Polizei mitteilte, begann der Container am Donnerstagabend (15. August) in Kaisersbach zu rauchen. Eine Hausbewohnerin hatte in dem Container zuvor eine alte Metalldose mit Calciumphosphit entsorgt, das laut Polizei früher als Mittel gegen Wühlmäuse eingesetzt wurde.

Ein Dutzend Feuerwehrleute bei Einsatz verletzt

Der Bauschutt war laut Polizei vom Hochwasser durchnässt. Die Substanz habe mit dieser Feuchtigkeit reagiert, und es sei Rauch entstanden. Durch den Versuch einer Bewohnerin, den Brand mit Wasser zu löschen, hätten sich die chemische Reaktion und die Rauchentwicklung jedoch noch verstärkt.

Die Bewohnerin und die zwölf Einsatzkräfte seien nach dem Vorfall mit Atemwegsreizungen in Krankenhäuser gekommen. Ein Gefahrenzug der Feuerwehr habe das Gas schließlich binden und unschädlich machen können. Eine nahegelegene Kreisstraße musste bis in die frühen Morgenstunden gesperrt bleiben.

Feuerwehr am Samstag erneut bei Gefahrgut-Einsatz

Während andere Feuerwehren in Bruchsal mit den Folgen von Unwettern kämpften, rückten am Samstag Einsatzkräfte zu einem weiteren Gefahrgut-Einsatz aus. In einem Industriebetrieb im Stuttgarter Stadtbezirk Weilimdorf verursachte eine unkontrolliert aus eine Tank austretende Chemikalie einen Feuerwehr-Einsatz. Tausende Liter der Chemikalie seien in der Nacht aus dem Tank in eine für solche Fälle vorgesehene Tanktasse geflossen, teilte die Feuerwehr mit.

Die Feuerwehr sei mit 23 Fahrzeugen im Einsatz gewesen, sagte ein Sprecher. Vorsorglich war demnach auch der Rettungsdienst vor Ort. Für Menschen habe allerdings zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden.