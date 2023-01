"The Masked Singer – red. Spezial" live aus dem "The Masked Singer"-Studio in Köln – direkt im Anschluss an die Gesangs-Quiz-Show, zusätzlich zur regulären Ausgabe am Donnerstag.

red. Spezial zu "The Masked Singer" mit Secret Interviews

Doppelte Dosis "red.": Annemarie Carpendale und Viviane Geppert präsentieren ab Dienstag, 10. März 2020, auf ProSieben sechs Wochen lang "The Masked Singer – red. Spezial". In dem halbstündigen Magazin gibt es, neben dem ersten Interview mit dem demaskierten Star, Gesprächen mit den Rate-Team-Promis und weiteren Infos rund um die Welt der Masken-Show, wöchentlich exklusive "Secret Interviews" mit den prominenten Undercover-Sängern in ihren Kostümen.

"The Masked Singer" und "The Masked Singer – red. Spezial" ab Dienstag, 10 März 2020, um 20:15 Uhr und 23:05 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

Mehr zu "The Masked Singer" auf www.themaskedsinger.de

Hashtag zur Show: #MaskedSinger