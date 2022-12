Der Hals kratzt, die Glieder beginnen zu schmerzen und das Taschentuch ist im Dauereinsatz. Die Erkältungszeit ist jetzt schon voll im Gange und es ist schnelle Hilfe gefragt, bevor aus einem leichten Husten eine dicke Erkältung wird. Mit diesen Hausmitteln solltest du die Erkältung schnell wieder los bekommen...

Anzeige

Erkältung: Diese sechs Hausmittel helfen wirklich

Hühnersuppe

Der Klassiker: Kräutertee

Die goldene Milch

Kochsalz Inhalieren

Erkältungsbad bei Gliederschmerzen

Spitzwegerich-Sirup

Hühnersuppe: Stärkt das geschwächte Immunsystem

Viele werden sich an ihre Kindheitstage zurückerinnern und an Oma oder Mama, die einem bei einer Erkältung zuallererst einen großen Topf Hühnersuppe gekocht hat. Vielleicht hast du diese Tradition auch schon übernommen und kochst nun selber für dich oder deine Familie den heißgeliebten Klassiker.

Du zweifelst aber an der Wirkung? Die heilende Wirkung von Hühnersuppe gegen Erkältungen ist tatsächlich nicht aus der Luft gegriffen. Forscher der Universität Nebraska haben herausgefunden, dass der Eiweißstoff Cystein entzündungshemmend und abschwellend auf die Schleimhäute wirkt. Darüber hinaus liefert die Hühnersuppe wichtige Vitamine wie Vitamin A und E. Sie befeuchtet die Schleimhäute und löst den Schleim, der sich bei Erkältungen bildet, um Viren schneller abtransportieren zu können.

So geht's:

ein Suppenhuhn

zwei Möhren

eine Knolle Sellerie

eine Zwiebel

eine Stange Lauch

Pfefferkörner, Salz und ein Lorbeerblatt

Ingwer (entzündungshemmend)

Knoblauch (antibakteriell)

Petersilie

Schritt 1: Wasser in einen nicht zu kleinen Suppentopf füllen, Prise Salz zugeben, zum Kochen bringen.

Schritt 2: Nun das Huhn ohne Innereien in den Topf geben und ungefähr 1,5 – 2 Stunden bei geringer Hitze köcheln lassen, bis es weich ist.

Schritt 3: Das Gemüse waschen und klein schneiden. Wenn das Huhn gar ist, herausnehmen und abkühlen lassen.

Schritt 4: Das geschnittene Gemüse in den Topf geben. Ingwer im Ganzen dazugeben und später entfernen. Nach etwa 15 Minuten ist das Gemüse gar. Nun das Hühnerfleisch von der Haut befreien und vom Knochen lösen, in Stücke zerteilen und in die Suppe geben.

Schritt 5: Die Hühnersuppe nochmal kurz kochen lassen. Vor dem Servieren erst die Petersilie auf dem Teller draufstreuen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Kräutertee lindert Atemwegsinfekte und wirkt krampf- und schleimlösend

Kündigt sich durch Schnupfen, Halsweh oder Magen-Darm-Beschwerden eine fiese Erkältung oder Grippe an, sollte man die dampfende Kanne Kräutertee stets griffbereit haben. Bei Erkältungen oder Grippe sollte man ausreichend - mindestens 2 Liter - am Tag trinken. Kräutertees enthalten ätherische Öle, Schleim- und Gerbstoffe und wirken schweißtreibend und entzündungshemmend. Also nichts wie los! Am effektivsten ist es, wenn du dir die getrockneten Kräuter lose in der Apotheke oder einem Teeladen kaufst. So kannst du dir selber deine Teemischung zuhause herstellen.

Anzeige

Anzeige

Welche Kräuter helfen...

Bei Halsschmerzen, Rachenentzündung und trockenem Reizhusten:

Malve

Eibisch

Spitzwegerich

Königskerze

Bei Husten mit Auswurf und verschleimten Atemwegen:

Süßholzwurzel

Primel

Schlüsselblume

Zur Beruhigung von Magenbeschwerden:

Ingwer

Kümmel

Anis

Pfefferminze

Melisse

Zur Stärkung des Immunsystems und der Abwehrkräfte:

Echinacea-Pflanze

Linden- und Holunderblüten

Ingwer

Salbei

Kamille

Kräuter wie Anis, Süßholzwurzel und Thymian wirken krampf- und schleimlösend. Die Wärme des Teewassers wirkt zusätzlich beruhigend auf die Bronchien und Atemwege.

Linden- und Holunderblütentee sorgen dafür, dass du die Erkältung nachts schneller ausschwitzt und stärken das Immunsystem.

So geht's: Die Blüten mit kochendem Wasser übergießen. Nach zehn Minuten ist der Tee gezogen und sollte in kleinen Schlucken am besten vor dem Einschlafen getrunken werden.

Spitzwegerich, Eibisch und Malve helfen bei Rachenentzündung und trockenem Reizhusten. Die enthaltenen Schleimstoffe legen sich über die gereizte Schleimhaut und wirken schmerz- und reizlindernd.

Die Blüten der Königskerze sollen ebenfalls gegen Entzündungen im Hals helfen, außerdem sollen sie den Darm beruhigen und Husten lindern.

So geht's: Zwei Gramm der getrockneten Blüten in 100 Milliliter Wasser ziehen lassen, den Sud nach zehn Minuten durch ein Tuch sieben und trinken. Empfohlen werden ein bis zwei Tassen am Tag.

Goldene Milch: Indisches Ayurvedagetränk gegen Erkältung

Die goldene Milch beruht auf einem alten, ayurvedischen Rezept, welches zur Heilung, Immunstärkung sowie zur Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens eingesetzt wird. picture alliance / Zoonar

Die goldene Milch ist auch als Kurkuma-Latte bekannt und mittlerweile total trendy. Doch hinter dem Trendgetränk steht eine indische Tradition, nämlich die ayurvedische Lehre. Die goldene Milch beruht auf einem alten, ayurvedischen Rezept, welches zur Heilung, Immunstärkung sowie zur Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens eingesetzt wird. Tatsächlich haben die Inhaltsstoffe eine positive Wirkung, die sich auch gegen eine Erkältung durchsetzen kann. Grund für die positiven Eigenschaften der Milch sind die drei Zutaten: Kurkuma, Kardamom und Zimt.

Kurkuma: Besonders in der Erkältungszeit eignet sich Kurkuma als Schutz vor Atemwegserkrankungen. Denn das in Kurkuma enthaltene Curcumin bildet eine schützende Schicht in Mund und Hals. Außerdem hat Kurkuma eine entzündungshemmende und antibakterielle Wirkung, die Krankheitserreger schnell und effektiv bekämpft.

Kardamom: Das ayurvedische Gewürz soll sich positiv auf Bronchitis, Mandelentzündungen und Halsschmerzen auswirken. Aber auch bei Infektionen des Mundraumes oder Asthma soll die Heilpflanze eine positive Wirkung haben.

Zimt: Zimt wirkt ebenso unterstützend bei Erkältungen, denn Zimt ist schmerzlindernd, antibakteriell und reich an Antioxidantien, die für unseren Zellschutz wichtig sind.

So geht's:

Zutaten für 1 Portion goldene Milch:

250ml Milch (Pflanzen- oder Kuhmilch)

½ TL Kurkuma

¼ TL Zimt

½ TL frisch geriebener Ingwer

¼ TL Kardamom

eine Prise schwarzer Pfeffer

eine Prise geriebener Muskat

nach Bedarf Ahornsirup oder Agavendicksaft

Die Zutaten in einen Topf geben und unter Rühren einmal zusammen aufkochen lassen. Enjoy!

Es gibt im Übrigen auch fertig gemischte Pulver für goldene Milch, die dir einiges an Zeit sparen.

Kochsalz-Inhalation: Eine Wohltat für die Atemwege

Wenn du schon einmal in einem Dampfbad warst, weißt du vermutlich, wie befreit sich danach die Atemwege anfühlen. Bei Erkältungen und anderen Atemwegserkrankungen hat die Inhalation mit Salz in Verbindung mit der feuchten Luft einen sehr wohltuenden Einfluss. Wie gut einem salzige Luft bekommt, wird auch bei einem Besuch ans Meer deutlich. Die salzhaltige Luft schützt ganz natürlich die Atemwege und hilft deinen Schleimhäuten, sich zu regenerieren. Auch die Zugabe von Kräutern kann durch den Dampf und die ätherischen Öle wirksam bei einer Erkältung sein.

Für die Inhalation eignet sich hochwertiges Kochsalz wie Meersalz bestens, um die Atemwege zu befeuchten und so der Entstehung von Infekten entgegenzuwirken. Am besten und sichersten eignet sich ein bereits abgepacktes Kochsalz von der Apotheke, das für die Inhalation hergestellt wurde. Du kannst dir entweder einen Inhalator von der Apotheke kaufen oder du greifst auf die altbewährte Methode mit Topf und Tuch zurück. Wenn du folgende Anleitung befolgst, geht die Topf-Methode genauso gut:

Zuerst kochst du die Kochsalzlösung in einem Topf. Du kannst das Wasser nun in eine Schüssel umfüllen oder den Topf selber auf eine hitzeresistente Fläche stellen. Anschließend beugst du dich über den Topf und legst ein Handtuch über deinen Kopf. So schaffst du eine Art Mini-Dampfsauna und kannst die Dämpfe in Ruhe einatmen.

Achtung: Achte auf einen sicheren Stand der Schüssel. Es besteht Verbrühungsgefahr, sollte das Gefäß umkippen. Außerdem solltest du darauf achten, dass dir der Wasserdampf nicht zu heiß ist. Unter Umständen entfernst du auch das Handtuch.

Bei einer Erkältung empfiehlt es sich, zwei bis drei Mal täglich für zehn bis zwanzig Minuten zu inhalieren.

Telefonische Krankmeldung: Alle Infos dazu findest du im Clip

Erkältungsbad: Schnelle Hilfe bei Gliederschmerzen

Deine Nase juckt, dich fröstelt etwas und die Füße sind kalt. Kurz gesagt: Du merkst, es kündigt sich eine Erkältung bei dir an. Es ist höchste Zeit für ein wohltuendes Erkältungsbad. Bei den ersten Anzeichen ist ein Erkältungsbad sinnvoll. Das Wasser sollte heiß sein, circa 32 bis 38 Grad. Das Bad solltest du 10 bis 20 Minuten lang genießen, damit sich dein Körper schön aufheizen kann. Wenn dir das Bad allerdings zu anstrengend wird, solltest du umgehend aufhören.

Anzeige

Entweder du badest nur in warmem Wasser oder gibst noch Badezusätze hinzu. Idealerweise haben diese ätherische Öle, die eingeatmet werden, ebenfalls eine wohltuende Wirkung.

Besonders gut eignet sich zum Beispiel ein Badezusatz aus Thymian, Pfefferminze oder Latschenkiefer. Solltest du auf bestimmte Inhaltsstoffe von ätherischen Ölen allergisch reagieren, solltest du auf solche Zusätze natürlich verzichten.

Ein warmes Bad hat unterschiedliche positive Effekte bei einer anbahnenden Erkältung: Durch die Wärme wird die Durchblutung in Haut und Muskeln gefördert und es entspannt sich gleichzeitig die Muskulatur. Dadurch lassen die Gliederschmerzen nach. Bei Fieber solltest du allerdings auf Baden verzichten, da es ansonsten zu Kreislaufproblemen kommen kann.

Nach dem Bad: Du solltest dich warm einpacken und deinem Körper für ein bis zwei Stunden Ruhe gönnen, denn auch ein Bad kann für deinen Körper anstrengend sein.

Spitzwegerich-Honig: entzündungshemmendes Naturheilmittel

Seine Wirkung ist vielseitig: antibakteriell, entzündungshemmend und schleimlösend. Spitzwegerich ist ein besonders robustes Wildkraut und ist selbst in Städten nahezu überall zu finden. Die Heilpflanze stärkt die eigene Abwehr und ist aufgrund seiner entzündungshemmenden Eigenschaften traditionell auch in Hustensäften enthalten. Du findest reinen Spitzwegerich-Sirup als sanftes Naturheilmittel sowohl in Apotheken als auch in Drogerien oder im Internet. Du kannst den Sirup aber auch einfach selber herstellen.

Für den Spitzwegerich-Honig benötigst du:

500 g naturbelassener Bio-Honig

30-40 junge Spitzwegerich-Blätter

Schraubglas

Sieb

Schneide die jungen Spitzwegerich-Blätter in Streifen und gebe sie in ein Glas. Zerdrücke anschließend mit einem Holzstößel oder ähnlichem die Blätter, damit die Wirkstoffe besser austreten können. Übergieße nun die Blätter mit Honig, verschließe das Glas und stelle es an einen hellen Ort. Gieße den Honig nach circa vier Wochen durch ein Sieb und fülle ihn in Gläser ab. Bei Bedarf kannst du den Honig mit Zitronensaft verdünnen, um eine hustensaftähnliche Konsistenz zu erreichen.

Gebe den Honig bei Bedarf in deinen Kräutertee oder lasse dir mehrmals täglich einen Teelöffel Honig auf der Zunge zergehen.

Achtung! Sollten zu deinen Symptomen noch Ohrenschmerzen, eine eitrige Halsentzündung, hohes Fieber oder ähnliche Grippesymptome hinzukommen oder sollte deine Erkältung lang andauern, dann suche bitte unbedingt einen Arzt auf. Hausmittel sind kein Ersatz für eine medizinische Versorgung.