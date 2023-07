Als Single Urlaubs-Bekanntschaften schließen: So lernst du auf Reisen neue Leuten kennen

Das Wichtigste in Kürze Alleine zu reisen holt dich aus deiner Komfortzone heraus und schenkt Selbstvertrauen.

Um andere Menschen in fremden Ländern kennenzulernen, sei offenherzig und ergreife auch mal die Initiative!

Das Wichtigste beim Solo-Reisen: Genieße auch mal die Zeit alleine, aber pass ebenso gut auf dich auf!

Du bist solo unterwegs und möchtest andere Menschen kennenlernen? Wir haben sieben Tipps für dich gesammelt, wie du schnell mit Leuten ins Gespräch kommst und neue Bekanntschaften schließt.

Alleine reisen: So lernst du neue Leute kennen

Alleine die Welt entdecken? Für viele kaum vorstellbar! Dabei können Singletrips so viel Spaß machen - und du kannst dich selbst nochmal von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Es muss nicht immer gleich der Backpacking-Trip auf einen anderen Kontinent sein. Falls du dir nicht so sicher bist, ob das Ganze wirklich etwas für dich ist, probiere es erstmal mit einem Städtereise übers Wochenende, vielleicht nach Wien oder London?So hast du die Möglichkeit, dich vorsichtig heranzutasten und musst nicht gleich mehrere Tage in einer dir vollkommen fremden Kultur verbringen. Risiko ist dein zweiter Vorname und du möchtest dich gleich für mehrere Wochen auf ein Abenteuer in die Ferne begeben? Auch das ist eine ganz hervorragende Entscheidung! Keine Angst vor Single Shaming, du musst dich für deinen Solotrip ganz sicher bei niemandem rechtfertigen.

Im Clip: Mit diesen Tipps lernst du im Urlaub neue Leute kennen

Für was auch immer du dich entscheidest, es gibt ein paar Dinge, die dir beim Planen und Durchführen deiner Solo-Reise helfen können:

Entscheide dich für das richtige Reiseziel: Je neugieriger du auf deine Destination bist, desto wahrscheinlicher ist es, dass du auch alleine eine hervorragende Zeit haben wirst!

Plane dein Budget: Sich mal eben beim Reise-Buddy ein paar Euros borgen, ist in diesem Fall leider nicht möglich. Gerade, wenn du alleine reist, solltest du auf ein ausreichendes Budget achten. Das bewahrt dich vor Komplikationen und Ärger!

Sei flexibel: Es kommt immer alles anders als man denkt. Das Gute an Solo-Trips ist, dass du sehr flexibel in deinen Entscheidungen sein kannst - das ist unter Umständen auch notwendig!

Sei erreichbar für Freund:innen und Familie: Halte Kontakt zu deinen Liebsten daheim und sei erreichbar. Du sollst natürlich die Zeit für dich genießen, dennoch ist es wichtig, sich zu melden. So wissen sie, dass es dir gutgeht.

Pass auf: Du musst nicht per se allem gegenüber skeptisch sein. Dennoch ist es gut, auf deine Umgebung zu achten und auf deine Sicherheit zu achten.

Du willst wandern und bist mit dem Rucksack unterwegs? Wir haben Tipps zum Backpacking für Anfänger, die dich retten werden. Die Risk Map listet die sichersten Reiseziele der Welt und gibt eine gute Orientierung. In Neuseeland sind Singles zum Beispiel gut aufgehoben.

Alleine Urlaub zu machen bringt dich nicht nur aus deiner Komfortzone heraus, sondern schenkt dir auch jede Menge Freiheit. Du kannst lernen, auf dich selbst zu vertrauen, was sich unbeschreiblich gut anfühlt und zudem dein Selbstbewusstsein stärkt. Singletrips bedeuten aber noch lange nicht, dass du keine neuen Leute kennenlernen kannst. Das ist ebenfalls einer der Gründe, der dafür spricht, alleine zu verreisen. Du wirst aufgeschlossener und die Chancen stehen höher, andere Reisende sowie Einheimische kennenzulernen. Wie du am besten neue Menschen auf Reisen kennenlernst, verraten wir dir jetzt.

Sei dir selbst genug!

Die wichtigste Voraussetzungen ist, dass du dir zuallererst selbst genug bist. Du wirst die beste Zeit deines Lebens haben, wenn du dich nicht von anderen abhängig machst. Vertraue auf deine Fähigkeiten und lerne, auch mal alleine zu sein. Menschen sind soziale Wesen, dennoch tut es gut, auch mal Zeit für sich zu haben und dabei den Fokus vollkommen auf die eigenen Bedürfnisse zu legen.

Hostel & Co.: Die richtige Unterkunft

Suche dir eine Unterkunft mit Mehrbettzimmer. In Hostels und Co. wird die Chance wesentlich höher sein mit anderen ins Gespräch zu kommen, als wenn du dir ein Einzelzimmer im Hotel buchst. Mehrbettzimmer sind zwar nicht die komfortabelste Art und Weise zu reisen, gehören zu einem Abenteuer aber irgendwie auch dazu. Häufig gibt es dort auch Veranstaltungen wie organisierte Touren oder Partys, bei denen du mit anderen Reisenden ins Gespräch kommen kannst. Es gibt noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel sich ein Appartement zu teilen. So lernst du am besten neue Leute kennen:

Dorms im Hostel

Couchsurfing

Shared Appartements

Wwoofing

Buche dir eine Tour oder einen Kurs

Gemeinsame Aktivitäten schweißen zusammen und nehmen auch die erste Hürde beim Kennenlernen. Entdecke, was für Touren oder spannende Kurse in deiner Umgebung angeboten werden und tausche dich ggf. auch mit anderen über Erfahrungen aus. Gleiche Interessen sind immer eine wunderbare Basis für eine Freundschaft!

Urlaub, aber kein Budget? Das sind die günstigsten Reiseziele 2023. An diesen Tagen ist es günstiger, eine Reise zu buchen. Mit diesen Travel-Hacks findest du günstige Flüge und kannst eine Low-Budget-Reise buchen.

Tritt Gruppen bei

Es gibt auf Social Media Plattformen wie Facebook eine Vielzahl an Gruppen, denen man beitreten kann. Dort lassen sich häufig Menschen mit ähnlichen Interessen und (noch viel wichtiger) dem gleichen Reiseziel finden, die eventuell ebenfalls auf der Suche nach einem Reise-Buddy sind. Könnte ein Blind Date noch aufregender sein?

Lass dich ansprechen

Deine Ausstrahlungen kann entscheidend dafür sein, ob dich jemand anspricht oder nicht. Unsere Körpersprache-Tipps helfen sofort, dein Selbstbewusstsein zu pimpen. Gehe mit einem aufgeschlossenen Mindset an die Sache heran und erinnere dich zwischendurch selber daran, dass du gerne neue Menschen kennenlernen möchtest. Setze noch ein Lächeln auf und los geht's! Es macht Sinn, an Orte zu gehen, wo du besonders leicht mit anderen ins Gespräch kommst. Wie wäre es mit einer netten Bar, in der du dich mit einem Drink an den Tresen setzen kannst?

Gehe auf andere zu

Du wartest darauf, von anderen angesprochen zu werden? Dann wartest du unter Umständen ziemlich lange! Viele Menschen trauen sich nicht, auf andere zuzugehen und lassen sich dadurch viele Chancen entgehen. Sei eine Inspiration für andere und gehe auf Leute zu, die du interessant findest. Komm durch Smalltalk ins Gespräch und sei dabei direkt, aber höflich. Frage einfach, ob jemand Lust hat, etwas mit dir zu unternehmen.

Nimm das Ganze nicht zu ernst

Kein Glück gehabt? Manchmal ist es auch den Umständen geschuldet, dass es schwer ist, neue Leute kennenzulernen. Lass dich davon nicht entmutigen! Es gibt Menschen, die sich ganz bewusst dazu entscheiden, alleine zu reisen und währenddessen auch alleine zu bleiben. Das kann man ihnen nicht verübeln. Akzeptiere, wenn aus deiner Initiative nicht mehr als ein Smalltalk wird und mach das Beste draus!