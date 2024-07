Heute im TV bei taff: Hawaii-Pizza sorgt für Riesen-Zoff in Italien

Bei den meisten Italiener*innen ist sie extrem verpönt. In Neapel, der vermeintlichen Geburtsstadt der Pizza, ist dieses Gericht sogar eine kulinarische Todsünde: die Pizza Hawaii, die mit Ananas-Stückchen belegt wird. Ein berühmter Pizza-Bäcker aus Neapel wagt das Food-Experiment und serviert die Pizza Hawaii in seinem Restaurant - damit versetzt er Italien in Aufruhr.

Pizza-Bäcker Gino Sorbillo traut sich was! Er betreibt in dritter Generation eine hoch angesehene, traditionelle Pizza-Bäckerei in Neapel, die schon seit 1935 existiert. Nun serviert er in seiner beliebten Pizzeria das italienische Traditionsgericht Pizza - aber mit Ananasscheiben obendrauf. Skandal! Zumindest für viele Einheimische.

Hawaii-Pizza in Neapel: Mit der Tradition gebrochen

Gegenüber taff erklärt Gino, wieso er die “Pizza con Ananas" seit kurzem in seinem Laden anbietet:

“Ich wollte beweisen, dass vermeintlich Falsches auch richtig sein kann. Klar, im Nachhinein habe ich somit provoziert und mit der Tradition gebrochen. Diese Pizza beweist, dass man alle möglichen Zutaten auf eine neapolitanische Pizza packen kann. Aber DAS hätte nur ein Pizzabäcker aus Neapel so gut hinbekommen".

Mittlerweile ist Gino mit seiner Pizzeria übrigens nach Miami und Tokyo expandiert. In Italien ist er eine kleine Berühmtheit und wegen seines Erfolges auch schon mutmaßlich zur Zielscheibe der Camorra, der neapolitanischen Mafiaorganisation, geworden. Im Jahr 2019 explodierte ein Sprengsatz vor seinem Laden in Neapel. Vermutlich ging es um Schutzgeld. Doch Gino beugte sich nicht.

Pizza-Bäcker Gino: "Ich lasse mich nicht unterkriegen"

"Das interessiert mich nicht. Ich war als Jugendlicher bei der Polizei und bin sozusagen ein Pizza-Bäcker mit militärischem Hintergrund. Ich lasse mich nicht unterkriegen, werde nicht aufhören zu arbeiten"

Doch zurück zu den Ananasscheiben auf der Pizza: Kann Gino mit seiner Kreation Einheimische und Touristen doch überzeugen? Wie reagieren die Leute, wenn sie die Pizza mit dem süßen Extra-Belag probieren? Und wird die Ananas-Kreation jetzt endlich auch in Italien akzeptiert? Diese Antworten gibt es heute ab 17 Uhr auf ProSieben bei taff.