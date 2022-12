Horoskop 2022: Wartet die wahre Liebe? Das bringt das Jahr für dich

Du fragst dich, ob du dieses Jahr Single bleiben wirst? Oder verliebst du dich doch noch Hals über Kopf in deine/n Traummann oder deine Traumfrau? Wir haben uns die Sterne für dich ganz genau angeschaut & verraten dir, ob du dieses Jahr dein Single-Dasein noch weiter in vollen Zügen genießen kannst oder gegen Ende 2022 doch noch die große Liebe auf dich wartet …

Verliebt zu sein oder eine andere Person gar richtig zu lieben: das ist eins der schönsten Gefühlen überhaupt. Eine Beziehung bedeutet, jemanden langsam ganz nah an sich heran zu lassen, durch gemeinsame Erlebnisse zusammenzuwachsen, Geheimnisse zu teilen und vor allem eine Person gefunden zu haben, der man seine tiefsten Gefühle und Geheimnisse anvertrauen kann.

Ob wir uns verlieben und zu welchem Zeitpunkt kann mit unserem Sternzeichen zusammenhängen. Wir haben uns die Sterne für dich angeschaut und wissen, auf wen die wahre Liebe im Oktober wartet…

Verliebst du dich bald? Hier geht's zu deinem Horoskop für Oktober 2022.

Waage: Auf dich wartet eine Spannende Begegnung

Du suchst vielleicht schon länger nach einer Person, der du alles anvertrauen kannst, die dich wirklich versteht und ein perfekter Ausgleich zu dir ist? Wir haben gute News für dich. Die Sterne verraten: Du lernst vermutlich Mitte Oktober unerwartet eine Person kennenlernst. Zwischen euch funkt es auf Anhieb! Das kann der/die Barkeeper:in, ein hotter Gym-Crush oder sogar dein nächstes Online-Date von Bumble, Lovoo oder Tinder sein. Halte deine Augen offen und nutze öfter deine Dating-Apps: Denn dann stehen die Chancen gut, dass du bald eine Person kennenlernst, die dein Leben und auch deinen Beziehungs-Status ändert.

Löwe: Die Flirt-Saison ist eröffnet

Löwe-Singles aufgepasst! Solltest du Sternzeichen Löwe sein und noch Single, dann kann es gut sein, dass du entweder schon einen neuen Flirt gefunden hast oder es bald dazu kommen wird. Ihr führt tiefgründige Gespräche und fühlt euch auch erotisch zueinander hingezogen. Irgendwie wollen deine Gefühle trotzdem nicht so ganz mitspielen und eine feste Beziehung wird daraus wohl kaum. Doch auch wenn du wahrscheinlich im Oktober Single bleibst, wird dieser Monat aufregend und leidenschaftlich für dich. Genieß es.

Stier: Der Beginn einer Lovestory fürs Leben?

Dein Wunsch nach einer Partnerschaft wird im Oktober immer größer. Schau dich mal in deinem Umfeld um, denn es kann gut sein, dass die Person deiner Träume schon längst in deinem Freundeskreis ist. Gut möglich, dass es im Oktober dann bei euch beiden Klick macht. Auch wenn du damit nicht gerechnet hast, wirst du schnell merken, wie gut dir dieser Mensch tut. Aber: Überstürze es nicht, gehe die Sache lieber langsam ein. Selbst wenn du im Oktober vermutlich noch Single bleibst, sagen die Sterne voraus, dass du nicht mehr lange alleine bleibst. Die Planetenkonstellationen sagen eine harmonische Beziehung voraus, die du aber erst Ende des Jahres oder Anfang des Jahre eingehen solltest.

Fische: Du bist umhüllt von einer rosaroten Wolke

Fische sind geradezu geboren für eine feste Beziehung. Sie sind treu und würden alles für ihre Liebsten machen. Wenn das Herz eines Fisches erst einmal erobert wurde, dann gibt es für ihn/sie kein zurück mehr! Für die Singles unter den Fischen wird es ab Ende Oktober interessant. Der Liebesplanet Venus hüllt dich in eine rosarote Wolke und eine schicksalhafte Begegnung lässt nicht lange auf sich warten. Eins steht fest: da kommst du nicht ohne ein breites, verliebtes Grinsen davon! Es kann eine emotionale und intensive Beziehung entstehen.

Jungfrau: Vielleicht brauchst du eine Auszeit?

Das restliche Jahr 2022 wird für das Sternzeichen Jungfrau vermutlich ziemlich turbulent. Vielleicht hast du einen Jobwechsel oder eine Trennung hinter dir. Fakt ist: Es hat sich für dich dieses Jahr bisher so einiges verändert. Du solltest die Veränderung aber nicht unbedingt nur negativ sehen, denn du lernst dadurch etwas dazu und kannst dich weiterentwickeln. Dennoch: Du hast alle Hände voll zu tun, dein Leben wieder zu ordnen. Ein/e neu/e Partner:in würde dir da zu viel Zeit und Energie rauben und hat vermutlich auch im Oktober noch keinen Platz in deinem Leben. Mach viel Yoga, meditiere und nimm dir Zeit für dich, liebe Jungfrau. Du bleibst vermutlich erstmal Single, aber das ist auch gut so.

Zwillinge: It's a match!

Zwillinge haben bekanntlich zwei Seiten, die je nach Situation und Laune zum Vorschein kommen. Im Oktober stehen die Sterne im Zeichen des Liebesplaneten Venus. Somit zeigen sich die Zwillinge diesen Monat stets von ihrer Schokoladenseite. Singles kriegen diesen Monat weiche Knie, denn sie lernen sehr wahrscheinlich jemanden kennen, der/die sie völlig aus dem Häuschen bringt. Trau dich und gehe ruhig auch auf das ein oder andere Online-Date. Du kannst dich auf einen Herbst voller romantischer Gefühle freuen und wirst ziemlich sicher in den nächsten Monaten deinen Beziehungsstatus auf vergeben umstellen können.

Skorpion: Zeit um deinen Beziehungsstatus zu ändern

Lieber Skorpion, dieser Monat bringt dich dazu, dass du dich vermutlich jemandem sowohl emotional, als auch körperlich annäherst. Berührungen sind deine "Love Language" und es ist sehr wahrscheinlich, dass du davon bald gar nicht mehr genug bekommen kannst und dich Ende Oktober wieder auf eine Beziehung einlässt. Aber denke daran, deine wichtigste Beziehung ist die zu dir selbst. Also pass auf, dass du dir auch noch Zeit für dich alleine nimmst.

Schütze: Ist es nur ein Flirt oder etwas Ernstes?

Schütze-Singles wurden vielleicht vor kurzem schon von Amors Pfeil gestreift. Sie haben vermutlich bereits einen Flirt gefunden. Gute Gespräche und Spaß im Bett zeigen dir, dass ihr auf derselben Wellenlänge seid. Doch irgendwie wollen die Gefühle noch nicht so mitspielen, um eine feste Beziehung einzugehen. Versucht nichts zu erzwingen, genießt eure gemeinsamen Momente und schaut, wohin es euch führt. Erstmal bleibst du Single - und das ist auch gut so. Der/die Richtige wird noch kommen.

Wassermann: Schließe mit alten Geschichten ab!

Jetzt ist es an der Zeit, endlich mit deinem/deiner toxischen Ex abzuschließen und ihn oder sie auf allen Kanälen zu blockieren. Indem du das tust, öffnest du gleichzeitig die Türen für etwas Neues. Du bist im Oktober noch nicht so weit, dein Herz zu verschenken und eine neue Beziehung einzugehen. Trotzdem ist der Oktober ist entscheidend für dein Liebesleben, denn du wirst lernen, nach vorne zu sehen - statt dich an deine Vergangenheit zu klammern. Gehe auf Dates und genieße die Flirts, die in diesem Monat vermehrt auf dich warten.

Widder: Es wartet eine aufregende Achterbahnfahrt auf dich

Sollte es bei dir eine Weile her sein, dass du jemanden kennengelernt hast, dann ist Oktober dein Glücksmonat! Deine Gefühle fahren Achterbahn und du kannst gar nicht glauben, wie viel Glück du gerade hast. Es kann gut sein, dass es dir in den letzten Monaten nicht so gut ging, das wird sich jetzt vermutlich ändern. Eine schicksalhafte Begegnung bringt wieder Fahrt in dein Liebesleben und es kann sich sogar sehr schnell eine ernsthafte Beziehung daraus entwickeln. Sei nicht schüchtern und schnall dich an, denn diese Achterbahnfahrt wird mit ziemlicher Sicherheit aufregend und lang.

Steinbock: Erfolg oder Liebe?

Dem Sternzeichen Steinbock stellt sich im Herbst wieder einmal die Entscheidung, Karriere oder Liebe in den Weg. Du solltest dir Gedanken machen, auf was dein Fokus liegt und was deine Ziele auf lange Sicht sind. Damit dein Liebesleben zum Erfolg wird, musst du eigentlich gar nicht viel tun diesen Monat, denn du hast alle Zutaten parat und es fehlt eigentlich nur noch dein Wille. Die Person deiner Träume ist vermutlich schon in deinem Leben und du müsstest dich ihr/ihm nur widmen. Trau dich lieber Steinbock! Wenn du dich der Liebe mehr als deiner Arbeit widmest, dann bist du schon bald nicht mehr Single!

Krebs: Pass auf dein Herz auf!

Im Liebeshoroskop des Krebses ist jetzt eine Atmosphäre der Entspannung zu spüren. Du solltest dir diese Ruhe beibehalten und dir in den nächsten Monaten ganz viel Zeit für dich nehmen, lieber Krebs. Es kann sein, dass sich Ende Oktober eine verflossene Liebe wieder meldet. Pass auf dein Herz auf und lass dich nicht wieder verarschen. Irgendwo wartet dein Traummann oder deine Traumfrau auf dich und du musst nur geduldig sein. Im Oktober ist es eher unwahrscheinlich, dass sich dein Beziehungs-Status ändert. Aber wir können dir schon jetzt verraten: 2023 wird DEIN Jahr in Sachen Liebe.

