Horoskop 2023: Mit diesen 5 Sternzeichen hast du die schönsten Dates

Du hast ein Date anstehen? Dann solltest du schon mal sein oder ihr Sternzeichen auschecken. Denn die Astrologie kann dir verraten, wie sich die Sternzeichen beim Daten und Kennenlernen verhalten. Erfahre hier, mit welchen Sternzeichen du sehr wahrscheinlich unvergessliche Traumdates haben wirst…

Erste Dates sind schon so eine Sache. Man freut sich natürlich darauf, aber man ist auch richtig nervös. Bei diesen fünf Sternzeichen ist die Aufregung laut Astrologie völlig unbegründet. Denn sie sind aufgrund ihrer Charaktereigenschaften die perfekten Date-Partner. Das sind die fünf Sternzeichen, die uns laut den Sternen wundervolle Dates bescheren:

Waage

Widder

Skorpion

Steinbock

Fische

Darum hast du mit diesen Sternzeichen schöne Dates

Nun schauen wir uns mal die Traumdate-Sternzeichen genauer an und erklären dir, was sie beim Daten und Kennenlernen so besonders macht und wie sie es schaffen, ein Treffen unvergesslich zu machen.

Waage

Menschen mit dem Sternzeichen Waage haben ein sehr gutes Feingefühl und können schnell erkennen, was ihr Gegenüber braucht, um sich wohl zu fühlen. Ob nette Komplimente, mehr Freiraum oder mehr Nähe: Das Sternzeichen Waage liest seinem Date alle Wünsche von den Augen ab und bemüht sich, diese auch zu erfüllen. Du kannst dich also auf ein Treffen einstellen, bei dem du und deine Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen.

Widder

Widder sind impulsiv, spontan und nur schwer einzuschätzen. Doch genau dieser Mix macht das Sternzeichen so interessant. Bei einem Widder kann man nie wissen. Gut möglich, dass man sich zu einem Date in einem Café mit einem Widder trifft und danach abends zu zweit auf einem Festival landet. Widder lieben spontane Abenteuer und ziehen ihre Dates gerne mit. Das macht die Treffen mit Widdern so aufregend und spektakulär.

Waage, Widder und Skorpion zählen laut Astrologie zu den Sternzeichen, mit denen man die unvergesslichsten Dates hat. Und es gibt noch zwei Sternzeichen, die das Daten drauf haben. © OKSANA SHUFRYCH

Skorpion

Skorpione lieben tiefgründige Gespräche und gelten als sehr offen und kommunikativ. Bei einem Date mit einem Skorpion musst du keine Angst haben, dass euch die Gesprächsthemen ausgehen und es unangenehm still wird. Ihr werdet garantiert immer etwas zum Quatschen haben, dafür sorgt der Skorpion. Aber keine Sorge: Dieses Sternzeichen redet nicht nur über sich, Skorpione sind sehr interessiert an anderen Menschen. Freue dich schon mal auf eine tolle Zeit und ganz viele tiefe Gespräche!

Steinbock

Der Steinbock gilt als sehr perfektionistisch und hat hohe Ansprüche an sich selbst. Das bedeutet, dass er oder sie sich auf jeden Fall viele Gedanken über das Date machen wird. Ein Steinbock wird mit Sicherheit ein traumhaftes Restaurant oder eine coole Locations aussuchen, das Wetter checken und dafür sorgen, dass bei dem Date nichts schief geht. Du kannst dich im Vorfeld und auch während des Dates einfach zurücklehnen und die Zweisamkeit genießen.

Fische

Jetzt wird's romantisch! Denn das Sternzeichen Fische hat einen besonderen Sinn für Romantik. Langweilige Standard-Dates? Die mögen Fische ganz und gar nicht. Menschen mit dem Sternzeichen Fische wollen das Knistern schon beim ersten Sehen spüren und sorgen dafür, in dem sie ausgefallene und romantische Dates planen und organisieren. Ob ein Picknick auf einer lauschigen Wiese oder ein Dinner mit Blick auf den Sonnenuntergang. Fische sorgen dafür, dass du das Date mit ihnen nicht so schnell vergisst.

Erfahre hier alles über die besten Dating-Apps.

Astrologie: Mit diesen Sternzeichen hast du die schlimmsten Dates

Und jetzt willst du bestimmt wissen, mit welchen Sternzeichen die Dates… na ja, sagen wir mal anstrengend verlaufen könnten. Die Antwort bekommst du hier:

Menschen mit dem Sternzeichen Jungfrau gelten als schwierige Date-Partner, da sie sehr pingelig sind und ihrem Gegenüber deutlich zeigen, wenn etwas ihrer Meinung nach nicht gut ist oder ihnen etwas nicht gefällt. Auch das Sternzeichen Zwilling zählt zu denjenigen, die ein Date schon mal voll vermasseln können. Zwillinge stehen gerne im Mittelpunkt und so kann es passieren, dass sie bei einem Treffen nur über sich reden. Zudem könnten Dates mit Krebsen ebenfalls ein wenig steif werden, vor allem am Anfang. Das Sternzeichen wird bei Dates ziemlich schnell nervös und braucht eine Weile, um locker zu werden. Der Löwe hat hingegen ein großes Selbstbewusstsein - aber kann mit seinem großen Ego auch mal ein bisschen übertreiben. Gut möglich, dass Menschen mit dem Sternzeichen Löwe bei einem Date auf den ersten Blick abgehoben und arrogant rüberkommen.

