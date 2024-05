IQ-Merkmale: So findest du heraus, wie ausgeprägt sie bei dir selbst sind!

Muss es wirklich immer ein IQ-Test sein? Auch die Psychologie liefert Marker, die ganz einfach und schnell die Intelligenz eines Menschen erkennen lassen.

An diesen 5 Merkmalen erkennst du, wie intelligent du bist!

Einzuschätzen, wie intelligent jemand wirklich ist, ist gar nicht so einfach. Dabei spielen viele verschiedene Faktoren eine Rolle und häufig trügt auch der erste Schein. Außerdem gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen dem IQ und dem EQ. Der IQ, also der Intelligenzquotient, bewertet das intellektuelle Leistungsvermögen. Bei dem EQ, also der Emotionalen Intelligenz, geht es um die persönliche Sensibilität und den Umgang mit Gefühlen.

Aber was ist eigentlich wichtiger, EQ oder IQ? Wie emotionale Intelligenz deine Karriere pushen kann, erfährst du hier.

Im Clip: So merkst du sofort, dass jemand emotional intelligent ist - oder nicht!

Schulnoten sagen über Intelligenz wenig aus. Doch gibt es überhaupt eine Chance, ohne aufwendigen IQ-Test zu erkennen, wie schlau jemand ist? Durchaus! Im Folgenden findest du die fünf wichtigsten Merkmale, um Intelligenz zu erkennen.

1. Dir sind tiefgründige Gespräche wichtig

Small Talk und oberflächliches Geplänkel verträgst du nur in Maßen? Du möchtest deine Zeit nutzen, um dich über die wichtigen Dinge des Lebens auszutauschen, über Gefühle zu sprechen und Neues zu erfahren? Das weist ganz klar auf ein gewisses Maß an Intelligenz. Die Gedanken intelligenter Menschen sind komplex und drehen sich um Details.

2. Ironie und Sarkasmus

Du magst subtile Andeutungen und auch mal einen polemischen Witz? Wer mit dieser Art von Humor gut umgehen kann, soll laut den Wissenschaftler:innen der Universität Wien intelligent sein. Es benötigt einen höheren verbalen sowie nonverbalen IQ, um Sarkasmus und Ironie zu verstehen und anwenden zu können.

3. Genies beherrschen das Chaos

Tun sie das wirklich? In vielen Fällen schon. Dabei meinen wir nicht absolut chaotische Zustände oder Messie-Wohnungen, sondern ein sortiertes Chaos, das das Genie selbst stets im Blick behält und sich – dank eines eigenen Systems – wunderbar darin zurechtfindet. Auf dem Schreibtisch stapeln sich deine Papiere und Bücher? Niemand steigt in deinen persönlichen Notizen durch? Das ist vollkommen okay, schließlich musst nur du den Überblick behalten.

4. Du sammelst gerne neue Erfahrungen

Du hast Freude daran, neue Leute kennenzulernen, Projekte anzugehen oder dich einer Herausforderung zu stellen? Forscher:innen der University of Pennsylvania fanden heraus, dass intelligente Menschen in der Regel Unbekanntem und Neuem aufgeschlossen gegenübertreten. Nicht immer ohne Furcht, aber sie wissen, wie wichtig ein offenes Mindset ist, um voranzukommen.

5. Du kannst dich in andere hineinfühlen

Empathie ist der Grundstein der emotionalen Intelligenz und gerade auf die kommt es im Alltag doch an. Wer kann wirklich glücklich sein, ohne die Vielfalt der Gefühle zu spüren? Sich selbst und andere Menschen verstehen zu können, ist essenziell für das eigene Glück und hilfreich, das Leben mit allen Herausforderungen zu meistern.