Ist Mallorca im Sommer sicher für Touristen?

Entwarnung vorab: Mallorca gehört zu den sichersten Orten der Welt. Dennoch lauern auch auf der Insel Gefahren. Einige Sicherheitsmaßnahmen schützen Urlauber:innen vor Diebstahl - dem häufigsten Delikt.

Das Auto geknackt, die Handtasche gestohlen, in die Finca eingebrochen: Mallorca weist zwar im Vergleich zu anderen beliebten Reisezielen eine recht niedrige Kriminalitätsrate auf, aber besonders Diebstähle kommen immer wieder vor.

Auto-Kriminalität auf Mallorca

Das Gute an einer kleinen Insel ist, dass sie überschaubar ist und durch Wasser begrenzt wird. Wird beispielsweise in Pollença ein Wagen gestohlen, findet die Polizei ihn mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwo zwischen Palma und Porto Cristo wieder. Wo soll der Dieb mit seiner Beute denn auch hin? Spätestens in der Kontrolle bei der Überfahrt mit der Autofähre aufs spanische Festland würde er geschnappt.

Handtaschen-Diebstahl

Ob auf dem Wochenmarkt, am Flughafen oder am Strand: Gegen Taschendiebe ist die mallorquinische Polizei relativ machtlos. Deshalb sollte man besonders aufmerksam sein und wichtige Dinge wie das Portemonnaie oder das Handy sicher am Körper tragen. Wer dennoch bestohlen wird, sollte unbedingt den Diebstahl anzeigen, denn das Anzeige-Protokoll dient zur späteren Vorlage bei Versicherungen, Kreditkarten-Unternehmen, Banken, Pass- und Führerschein-Behörden.

Einbruch im Ferienhaus

Einbrüche in leer stehende Fincas auf Mallorca sind keine Seltenheit. Auch hier sollten Betroffene umgehend Anzeige erstatten. Die Polizei von Mallorca rät zu vorbeugenden Maßnahmen: an Lampen und Rollläden Zeitschalt-Uhren montieren und das Haus mit einer Alarmanlage mit Anschluss an einen privaten Sicherheitsdienst auszustatten. Wer eine eigene Immobilie auf der Insel besitzt oder gemietet hat und nicht permanent auf Mallorca lebt, sollte Nachbar:innen bitten, den Briefkasten zu leeren. Zudem ist eine gute Verbindung zur Nachbarschaft wichtig: So können Grundstücke im Blick behalten und der Polizei gemeldet werden, sobald fremde Menschen ein leer stehendes Grundstück betreten.

Tipps für einen sicheren Urlaub auf Mallorca

Wo besonders viele oder aber gar keine Menschen sind, ist es wie überall auch auf Mallorca am wahrscheinlichsten, mit Verbrechen wie Raub, Diebstahl oder Einbruch zu rechnen. Umso wichtiger ist es, auf die eigene Sicherheit zu achten, damit man den Urlaub sorgenfrei genießen kann. Hier kommen unsere Tipps: