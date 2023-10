Nachhaltigkeits-Tipps: Folge diesen Accounts und Instagram-Influencer!

Auf Instagram gibt es immer mehr Influencer, die ihre Plattform für einen guten Zweck nutzen und sich intensiv mit dem weit gefassten Begriff Nachhaltigkeit beschäftigen. Jeder Account geht dabei auf unterschiedliche Art und Weise mit dem Thema um, aber ihr Ziel ist das Selbe: So vielen Menschen wie möglich zu einem umweltbewussten Mindset zu verhelfen. Wir zeigen dir, welchen Accounts du unbedingt folgen solltest…

Instagram ist zweischneidig, gerade wenn es um Nachhaltigkeit geht. Es ist eine Plattform, auf der viele - auch einflussreiche - Influencer für schnelllebige Massenware aus Entwicklungsländern Werbung machen und ihr (scheinbar) perfektes Leben teilen. Neid und Hass sind in den sozialen Medien keine Seltenheit. Aber Instagram ist auch ein Ort der Inspiration und ein Plattform, auf der du dir auch zahlreiche Infos und Tipps holen kannst z.B. zu Themen wie Nachhaltigkeit, Umweltaktivismus, Selbstliebe oder mentale Gesundheit

Im Clip: Innovative Ideen zum Thema Nachhaltigkeit

1. Conscious fashion & capsule wardrobe: @dariadaria

Madeleine Darya Alizadeh ist Gründerin eines Unternehmens für Fair Fashion und gibt auf ihrem Instagram-Account Inspiration dazu, wie man einen minimalistischen Style am besten kombinieren kann.

"Auf meinem Profil gibt es viele Videos zu capsule wardrobes, conscious fashion, aber genauso politischen Themen. Meinen Hund Mala sieht man auch oft. Hier gebe ich einen Einblick in mein Leben als Unternehmerin - manchmal auch als strugglende Unternehmerin"

Wir sind geradezu umgeben von Fast Fashion und Marken, die mit ihren günstigen Preisen bestechen. Dementsprechend leidet meistens leider auch die Qualität und der Nachhaltigkeitsaspekt darunter. Daria zeigt dir, wie du mit möglichst wenigen, dafür aber hochwertigen und schlichten Klamotten deinen Kleiderschrank nachhaltig gestalten kannst und dabei trotzdem total stylisch aussiehst.

Dich interessiert Nachhaltigkeit? So geht Fair Fashion: nachhaltig stylen und shoppen. Auch mit Zero Waste und der richtigen Einstellung beim kochen (vegane Rezepte) kannst du etwas Gutes für das Klima tun.

2. Klima Aktivistin & 1,5 Grad Podcasterin: @luisaneubauer

Luisa Neubauer ist eine der Hauptorganisator:innen der Fridays for Future-Bewegung, die von Greta Thunberg ins Leben gerufen wurde. Luisa nutzt ihre Plattform mit mehr als 350.000 Followern dafür, an die Politik zu appellieren und spricht regelmäßig in ihrem Klima-Podcast 1,5 Grad über Nachhaltigkeit und die Umwelt. Dadurch, dass Luisa Geographie studiert, punktet sie mit Fachwissen. Falls du also zum Thema Umweltschutz, Klimaaktivismus und Co. immer auf dem neuesten Stand sein willst, solltest du Luisa folgen und ihren Podcast anhören.

3. Podcasterin, Autorin und Feministin: @marienasemann

Sie ist Podcasterin, Autorin, Unternehmerin und Sprecherin für die Klimaschutzorganisation Conservation International. Nebenbei ist Marie auch noch Mama von zwei Kindern und verbreitet stets positive Laune auf Social Media. Marie Nasemann zählt zu den wichtigsten Botschafter:innen, wenn es um das Thema Fair Fashion geht. Durch ihren Social Media-Auftritt und ihre positive Energie schärft sie das Bewusstsein einer ganzen Generation und inspiriert gerade junge Menschen dazu, grüner zu leben. Solltest du lebensnahen und authentischen Content suchen und einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gehen wollen, dann wirf am einen Blick auf Maries Instagram Account.

4. Autorin & (unter anderem) Food & Travel Bloggerin: @anina.gepp

Du hast schon immer davon geträumt, einfach alles zurückzulassen und die Welt zu bereisen? Bloggerin und Autorin Anina hat zusammen mit ihrem Freund Chris den Traum Wirklichkeit werden lassen und erkundet jetzt in einem Van die Welt. Sie hat außerdem bereits zwei Bücher zu veganer Ernährung geschrieben und gibt auf ihrem Instagram Account unter anderem nachhaltige Rezepte-Tipps. Sie gibt zusammen mit ihrem Freund spannende Einblicke in das Leben als Digital Nomad und geht transparent mit den Kosten, Hürden und negativen Aspekten um.

5. Umweltbewusste Inspiration & Alltagstipps: @wastefreeplanet

Du würdest gerne in Alltagsentscheidungen nachhaltiger werden? Und lernen, plastikfrei einzukaufen und sparsam mit den Ressourcen umzugehen? Von Garten-Hacks, bis zu veganen Kochtipps und Eco-Optionen im Alltag: all das fasst das Team vom "wastefreeplanet" einfach und cool auf ihrem Instagram-Account zusammen. Das Abo lohnt sich.

6. Vegane Alltags Rezeptideen und Yogi-Inspiration: @annelinawaller

Annelina Waller bezeichnet sich selbst als "Conscious Creator"& "Vegan Yogi". Vegane Food Swaps, tolle Rezeptideen und eine große Portion Selbstliebe - das findest du auf ihrem Kanal. Annelina hat eine verzaubernde Art und ihr nachhaltiger Content wird dich bestimmt inspirieren. Auch für Fitness und Yoga-Tipps bist du bei Annelinas Account an der richtigen Adresse.

7. Moderatorin und Podcasterin des climatecrime_podcast: @louisadellert

Von Rassismus, der Klimakrise, Feminismus und besonders Nachhaltigkeit: Darüber spricht Louisa Dellert in den sozialen Medien. In ihrem "climatecrime_podcast" redet sie über die Verbrechen, die an Tier, Mensch und der Natur tagtäglich begangen werden. Louisa hat sogar ein eigenes Buch zu dem Thema geschrieben und beschreibt auf Instagram, um was es geht:

"Es geht um Rassismus, Feminismus, Klimakrise, Alltagsrassismus, Chancenungleichheit und digitale Gewalt. Alles Herausforderungen von Morgen, denen ich ein Gesicht geben wollte"

Außerdem findest du auf Louisa Dellerts Kanal zahlreiche Alltagstipps und DIY-Videos mit Tipps zu Wiederverwendung und Recycling. Sehr interessant und ein echter Allrounder zu dem Thema Nachhaltigkeit - We like!