Psychologie: Mit diesen 5 Tipps findest du die richtigen Worte, um selbstbewusst "Nein" zu sagen!

Nein! Ein kleines Wort mit großer Wirkung. Warum es dir womöglich so schwer fällt, es über die Lippen zu bringen und wie du lernen kannst, angstfrei und ohne schlechtes Gewissen Nein zu sagen.

Warum ist ein Nein so schwer?

Dein Chef will nach Feierabend noch etwas von dir oder du hast deiner Freundin versprochen, auf ihren Hund aufzupassen, obwohl es dir eigentlich zu viel wird? Jemandem einen Wunsch oder eine Forderung abzuschlagen, fällt oft nicht leicht und so passiert es immer wieder, dass wir reflexartig Ja sagen, obwohl uns eigentlich ganz anders zumute ist. Erkennst du dich in diesem Muster wieder? Keine Sorge, damit bist du nicht allein.

Der Grund dafür liegt in unserem Bedürfnis nach sozialer Anerkennung. Denn meist haben wir, wenn auch nur unbewusst, Angst vor Konsequenzen wie Ablehnung, Ausgrenzung oder anderen negativen Reaktionen. Viele von uns glauben, dass es bei unserem Gegenüber besser ankommt und wir beliebter sind, wenn wir jeder Bitte widerstandslos nachkommen. Doch warum brauchen wir permanent Bestätigung? Hierfür kann ein mangelndes Selbstvertrauen ausschlaggebend sein. Wenn du deine eigenen Grenzen nicht klar erkennst und einhältst, und dich immer wieder für andere verbiegst, um gemocht zu werden, vernachlässigst du deine eigenen Bedürfnisse. Ein Teufelskreis also.

Tipp 1: Hör auf dein Bauchgefühl

Um zu wissen, warum dir ein Nein so schwerfällt, musst du erst einmal in dich hineinhören. Setze dich ganz bewusst mit der Situation auseinander und spiele sie bis ins Detail durch. Stelle dir dabei folgende Fragen:

Warum möchtest du gerne Nein sagen?

Was hindert dich daran?

Welche Konsequenzen fürchtest du?

Versuche, deine Gefühle dabei ganz klar zu definieren. Deine Antworten werden dir schnell zeigen, welches Bedürfnis du verspürst. Stelle dir die Situation nun erneut vor, mit dem Unterschied, diesmal so zu antworten, wie du es wirklich gerne tun würdest. Und, das fühlt sich doch schon deutlich besser an, oder?

Tipp 2: Nimm dir Zeit

Um nicht nur theoretisch, sondern auch in Alltagssituationen so zu reagieren, wie du es für richtig hältst, braucht es Zeit. Auch wenn es dir anfangs merkwürdig vorkommen wird, solltest du dir über deine Antworten im Vorfeld Gedanken machen. Gewöhne dir ab, deinem Gegenüber spontan zu antworten, wenn du mit einer Frage überrumpelt wirst. Antworte lieber, dass du keine voreilige Entscheidung treffen möchtest und einen Moment brauchst, um dir zu überlegen, ob es für dich passt.

Mach dir bewusst: Jedes Nein zu einer Situation, die dir nicht guttut oder dir Energie raubt, ist ein Ja zu dir selbst. © Getty Images/iStockphoto

Tipp 3: Stehe zu dir selbst

Ein Nein in einer Situation, die dir nicht guttut, ist ein Ja zu dir selbst! Erinnere dich immer wieder daran, dass die Person, die etwas von dir verlangt, nicht auf ewig von dir enttäuscht sein wird. Du bist wichtig und du trägst dir selbst gegenüber Verantwortung. Ein Nein bedeutet nicht, dass du rücksichtslos und egoistisch bist. Vertraue also darauf, dass du Entscheidungen für oder gegen etwas pflichtbewusst treffen kannst. Dein Wohlbefinden hat oberste Priorität. Sei dir darüber im Klaren, dass du dir deine eigenen Ressourcen wie Energie, Geld oder Zeit einteilen musst. Nur so hast du im Umkehrschluss mehr Kraft.

Tipp 4: Setze klare Grenzen

Klare Grenzen kannst du nur setzen, wenn du weißt, was du willst. Wenn du also die vorigen Tipps beherzigst, wird dir das nicht allzu schwer fallen. Es reicht natürlich nicht, wenn du deine Grenzen kennst, sie aber nicht kommunizierst. Deswegen ist Kommunikation der wichtigste Faktor an dieser Stelle. Verstricke dich nicht in widersprüchlichen Ausreden oder langen Erklärungen. Kommuniziere klar, respektvoll und höflich, was du möchtest bzw. nicht möchtest. So gibst du deinem Gegenüber wenig Angriffsfläche.

Tipp 5: Bleibe konsequent

Wenn du einmal Nein gesagt hast, bleibe dabei. Wenn dein Umfeld dich zuvor als jemand wahrgenommen hat, der oder die zu allem Ja sagt, werden einige Menschen erst einmal versuchen, dass du deine Meinung doch noch änderst. Sie sind es schlichtweg nicht gewohnt, dass du eine klare Haltung zeigst und Widerworte gibst. Steh zu deiner Meinung, du wirst feststellen, dass sich deine neu gewonnene Stärke positiv auf dein Selbstbewusstsein auswirken wird.