Rezepte für die Halloween-Party: Pizza aus der Hölle, Spritzen-Shots & Co. - zum Fürchten lecker!

Gib mir Süßes, sonst gibt's Saures! Wie jedes Jahr wird es heute wieder schaurig schön. Neben herrlicher Grusel-Deko darf auf deiner Halloween-Party natürlich auch das blutige Buffet nicht zu kurz kommen. Hol dir hier ein paar kreative Ideen für zum Sterben leckere Halloween-Snacks.

Die perfekte Halloween-Party schmeißen

Wenn die Untoten aus ihren Gräbern steigen und Hexen und Geister ihr Unwesen auf den Straßen treiben ist es wieder soweit – Halloween steht vor der Tür! Also raus mit den Grusel-Masken und ran an die Party-Vorbereitungen. Wir verraten dir, wie du deinen Gästen das Fürchten lehrst.

Halloween-Party: von Motto bis Dekoration

Spinnenweben, Blutspritzer und Friedhofsatmosphäre. Mit der richtigen Dekoration verwandelst du deine Party-Location in ein echtes Spuk-Schloss. Starte bei den Vorbereitungen am besten mit der Auswahl eines passenden Themas.

Bei diesen Mottos wird es gespenstisch:

Hexenhaus

Zirkus des Grauens

The Purge

Vampirschloss

Harry Potter

Zombieapokalypse

Tanz der Toten

Alice im Horrorland

Fordere deine Gäste in der Einladung dazu auf, ihr Kostüm passend zum Thema zu gestalten. Die Kreaturen der Nacht fühlen sich in einer passenden Horror-Kulisse besonders wohl. Von der Dekoration bis hin zum Buffet darf alles auf Grusel getrimmt werden. Wie wäre es zum Beispiel mit ein paar Monster-Cupcakes?

Im Clip: What the Back?!: Halloween-Cupcakes

Setze bei den Farbauswahl auf Blutrot, Giftgrün und Kürbis-Orange und sorge mit Spinnweben, Grabsteinen aus Pappmasche und Geister-Girlanden für eine gruselige Friedhofsatmosphäre. Gedämpftes Licht, Kerzen und die typische Kürbis-Fratze dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Halloween-Party: Snacks und Getränke

Ist die unheimliche Kulisse perfekt, kannst du dich an die Vorbereitung des Buffets machen. Immerhin soll doch niemand auf deiner Party vor Hunger tatsächlich tot umfallen oder?

1. Hot-Dog Mumien

Wie wäre es mit einer Mumie im Schlafrock? Dieser Halloween-Snack macht deine Gäste nicht nur satt, sondern sorgt auch für einen süßen Hingucker. Umwickele einfach ein paar Hot-Dog Würstchen mit schmalen Blätterteig-Streifen. Nach dem Ausbacken kannst du die kleinen Mumien zusätzlich noch mit Kulleraugen aus Zucker verzieren. Fertig.

Dieser Halloween-Snack ist das perfekte Finger-Food für deine untoten Gäste. © Adobe Stock

2. Blutige Finger-Würstchen

Wem die Hot-Dog-Mumien nicht gruselig genug sind, kann aus den Würstchen auch blutige Finger gestalten. Um die Fingernägel zu fingieren, kannst du ein Ende leicht einritzen oder alternativ mit Mandelsplitter versehen. Eine ordentliche Portion Ketchup sorgt für ein blutiges Gemetzel.

Bei diesem Halloween-Snack läuft es deinen Gästen kalt des Rücken herunter. Hat hier jemand beim Schneiden etwa nicht richtig aufgepasst? © Adobe Stock

3. Süßes, Saures und Salziges?

Statt der klassischen Chips-Schale, kannst du einen köstlichen Mix aus süß-salzigem Pop-Korn, Brezeln und Nüssen bereitstellen. Für den extra Geschmack kannst du noch saure Gummi-Bärchen zu der verrückten Mischung geben. Hier werden deine Gäste einfach ständig zugreifen müssen.

Wer sagt, dass es zu Halloween nur "Süßes oder Saures" geben darf? © AdobeStock

4. Pizza aus der Hölle

Auch die klassische Pizza kann schaurig schön gepimpt werden. Mit Mozzarella und Oliven lassen sich beispielsweise gruselige Glupschaugen kreieren. Oder wie wäre es mit ein wenig Gehirn-Masse aus Speckwürfeln und zerlaufenem Käse auf deinem Pizza-Stück?

Wenn dich dein Essen zu Halloween so anstarrt, solltest du es um so schneller aufessen. © AdobeStock

5. Frikadellen-Mäuse

Was huscht da auf dem Buffet herum? Dieses Finger-Food wird durch ein paar Handgriffe zu süßen Frikadellen-Mäusen. Mit Karottenscheiben kannst du große Nagetier-Ohren darstellen. Dicke Pfefferkörner bilden Augen und Nasen. Für Vegetarierer:innen kannst du auch ein vegetarisches Rezept aus vegetarischen Frikadellen machen.

Diese kleinen Nager sind an Halloween schnell vernascht. © AdobeStock

6. Salzige Hexenbesen

Mit feinen Gouda-Streifen und Salzstangen zauberst du kreative Käse-Snacks für dein Halloween-Buffet. Etwas aufwendiger in der Zubereitung, dafür aber umso außergewöhnlicher und originell.

Mit diesem salzigen Snack heben wir zu Halloween geschmacklich ab! © Adobe Stock

Gruselige Drinks für die Halloween-Party

Nicht nur die Snacks, sondern auch die Getränke sollten zum Grusel-Motto passen. Bei diesen Drinks läuft es deinen Gästen eiskalt den Rücken herunter.

1. Spritzen-Shots

Dieses Halloween-Getränk würde wohl nur ein Doktor aus dem Jenseits verschreiben. Mit den Spritzen-Shots sorgst du für jede Menge Spaß bei deiner Party. Einfach ein beliebiges (alkoholisches) Getränk wie Erdbeer-Limes in die leeren Plastik-Spritzen füllen und zusammen mit Shot-Gläsern bereitstellen. Die Spritzen sind in so gut wie jedem Faschings-Laden oder in der Apotheke zu finden.

Auch die Drinks zu Halloween können schauerlich schön gestaltet werden. © AdobeStock

2. Würmer-Attacke

Iiihh - Was schwimmt da in deinem Getränk? Eklige Glibberwürmer aus Gummibärchen sorgen für Schock-Lacher unter deinen Gästen. In giftgrünen Drinks wie Pfefferminzlikör hinterlassen die Kriecher einen besonders schaurigen Eindruck.