2023 schätzte "Forbes" das Vermögen von Kylie Jenner auf 680 Millionen US-Dollar. Doch womit genau hat der Spross aus dem Kardashian-Clan das viele Geld verdient?

Berühmt durch "Keeping up with the Kardashians"

Kylie Jenner ist dank der Reality-TV-Show "Keeping up with the Kardashians" ein Star. Die Show startete, als sie zehn Jahre alt war. Auf Instagram hat Jenner 399 Millionen Follower, auf TikTok sind es 54,8 Millionen Follower. Laut "Vogue" (2020) soll die Beautyqueen für ein einziges Posting eine sechsstellige Summe bekommen haben, das Instagram-Planungstool "Hopper" gibt sogar 1,2 Millionen US-Dollar an. Inzwischen kann sie laut "Hopper" sogar 2,38 Millionen US-Dollar. Ihre Bekanntheit nutzt die 26-Jährige, um ihrer eigene Beautymarke zu promoten. Für Jenner ist Instagram also "Richstagram"

Jenner, die schon als Teenagerin modelte, kreierte mit einem Eigenanteil von 250.000 US-Dollar ihre eigene Lipliner-Marke. Anfang 2020 verkaufte sie 51 Prozent der Rechte für 600 Millionen US-Dollar an Coty Inc., eine der weltweit größten Kosmetikmarken. Von der Verkaufssumme gingen - ohne Steuern gerechnet - 540 Millionen US-Dollar auf ihr eigenes Konto. Aktuell hält sie laut "Forbes" 44 Prozent an Kylie Cosmetics.

Kylies eigene Tequilamarke

Im Herbst 2023 kreierte Kylie Jenner ihre eigene Tequilamarke "818", ohne ihren Namen zu verwenden. Die Qualität des Tequilas solle schließlich für sich selbst sprechen. Mit der Spirituose richtet sich die Unternehmerin an die Generation Z. Die Preise dürften aber eher einer kleinen Zielgruppe behagen: Die günstigste Flasche kostet 30 Dollar, der teuerste 150 Dollar.

Damit geht Kylie Jenner mit der Zeit. 2023 vermeldete "Forbes", dass der Verkauf von Tequila in den USA im Jahr 2022 um 17 Prozent angestiegen ist, in US-Dollar gerechnet sind es 886 Millionen mehr als 2021. Laut des "Distilled Spirits Council of the U.S." tranken Amerikaner 2022 insgesamt Tequila im Wert von 6 Milliarden US-Dollar. Der Verkaufserlös von Jenners Tequila lag 2022 laut "Forbes" mit 123.000 verkauften Kisten bei geschätzten 25 Millionen Dollar. 2023 verkaufte sie 160.000 Kisten Tequila.