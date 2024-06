Spinnen vertreiben mit Zitronenscheiben: So bekommst du sie im Herbst aus der Wohnung

Ritzen und Spalten vermeiden : Ritzen und Spalten in Wänden und Putz sind ideale Einfallstore für Spinnen. Ein undichtes Fenster wird auch gerne genommen.

Ritzen und Spalten vermeiden : Ritzen und Spalten in Wänden und Putz sind ideale Einfallstore für Spinnen. Ein undichtes Fenster wird auch gerne genommen.

Licht nicht die ganze Nacht über brennen zu lassen : Licht lockt Insekten an - und somit auch Spinnen.

Licht nicht die ganze Nacht über brennen zu lassen : Licht lockt Insekten an - und somit auch Spinnen.