Sternzeichen Schütze: Der freiheitsliebende Optimist - alle Infos zum Feuerzeichen! 

Was ist typisch für das Sternzeichen Schütze? Alle Infos rund um das Tierkreiszeichen, Datum, Bedeutung, Symbol, Liebe und mehr!

Sternzeichen Schütze - Datum & allgemeine Infos

Menschen mit dem Sternzeichen Schütze sind zwischen dem 23. November und 21. Dezember geboren. Ihnen geht nichts über ihre Freiheit und Unabhängigkeit, sie gelten als echte Optimisten. Das Sternzeichen Schütze wird vom Glücks-Planeten Jupiter beherrscht, das Element des Schützen ist das Feuer. Wandel und Wachstum prägen Schütze-Geborene, sie brauchen Bewegung und Abenteuer und fühlen sich bei Eintönigkeit schnell gelangweilt. Neben ihrer impulsiven Art können sie gleichzeitig aber auch sehr nachdenklich sein, eine spannende Mischung.

Das astrologische Symbol des Schützen zeigt einen Bogen, auf dem ein Pfeil liegt. Dargestellt wird das Sternzeichen meist als eine Art Mischwesen aus menschlichem Oberkörper mit Pferdefüßen.

Menschen mit dem Aszendenten Schütze wollen die Welt erobern und sind extrem wissbegierig. Dank des Glücksplaneten Jupiter gehören auch sie zu den Optimisten und können sehr spirituell sein. Ihre Rastlosigkeit kann ihnen aber auch zu schaffen machen, und einige Menschen mit dem Aszendenten Schütze können richtige Besserwisser sein.

Typische Eigenschaften für Schützen

Allen zwölf Tierkreiszeichen werden in der Astrologie bestimmte Eigenschaften nachgesagt. Je nachdem, an welchem Datum du geboren bist, sind also bestimmte Charakterzüge typisch für dich. Natürlich können diese Merkmale unterschiedlich stark ausgeprägt sein und es gibt viele weitere Faktoren, die dein Wesen beeinflussen. Gewisse Tendenzen und Verhaltensweisen lassen sich aber trotzdem für dein Sternzeichen festlegen.

Positive Eigenschaften und Stärken

Schützen sind immer gut gelaunt und stecken andere mit ihrer positiven Art an. © imago images/Westend61

Mit ihrer fröhlichen und mitreißenden Art kommen Schütze-Geborene immer gut an. Sie schaffen es, andere von Dingen zu überzeugen und zu motivieren. Schützen sind sich sicher, dass am Ende alles gut wird, verlieren dabei aber nicht den Blick für die Realität.

Schützen haben bei allem, was sie tun, ein klares Ziel vor Augen. Ihr Ehrgeiz und ihre Willenskraft treiben sie an, diese Ziele auch in die Tat umzusetzen.

Im Freundes- und Bekanntenkreis sind Schützen aufgrund ihrer toleranten und aufgeschlossenen Art beliebt. Sie zeigen sich stets interessiert an ihrer Umwelt, kommunizieren gerne und möchten dazu lernen. Auch ihre Spontanität begeistert. Jemand möchte kurzfristig ein paar Tage verreisen und sucht eine Begleitung? Der Schütze ist sofort Feuer und Flamme und packt schon die Koffer.

Negative Eigenschaften und Schwächen

Der Schütze sagt, was er denkt und das leider oft auch ohne Rücksicht auf Verluste. Manche Menschen empfinden seine Offenheit deshalb als taktlos. Auch in Fettnäpfchen tritt der Schütze schnell, oft spricht er nämlich, ohne vorher darüber nachzudenken.

Geheimnisse sind bei Schütze-Geborenen nicht so gut aufgehoben. Da sie so ehrlich und gutgläubig sind, kann es passieren, dass sie Dinge ausplaudern, die sie eigentlich für sich behalten sollten.

Aus Angst vor Abhängigkeit oder Einschränkungen bindet sich der Schütze ungern. Er passt in keine starren Konzepte, das macht das Zusammenleben mit ihm nicht immer einfach.

Zu den Schwächen des Sternzeichens Schütze gehört auch, dass es meist sehr chaotisch bei ihm zugeht. Viele Ideen, viele Projekte und ständig kommt etwas Neues dazu, das ihn begeistert - da kann man sich schonmal verzetteln.

Vom Glück und ihrem Optimismus beflügelt, neigen einige Schützen auch zur Übertreibung und wirken auf andere schnell angeberisch.

Schütze Mann: Welche Eigenschaften sind typisch?

Schütze-Männer flirten gerne und begeistern andere mit ihrem Charme. © IMAGO/Westend61

Männliche Schützen haben eine fröhliche und charmante Art und kommen bei vielen Menschen gut an. Sie versprühen Lebensfreude, sind temperamentvoll und großzügig - wer kann da schon widerstehen?

Schützen lieben es dementsprechend auch zu flirten und stürzen sich meist von einer Liebschaft in die nächste, denn sich auf eine Person festzulegen oder sich gar fest zu binden, das mögen sie nicht so gerne. Seine Freiheit ist dem Schützen sehr wichtig.

Wer einen Schütze-Mann als Freund oder Partner hat, langweilt sich bestimmt nicht. Denn er schmiedet ständig Pläne für spannende Unternehmungen, will die Welt bereisen und neue Dinge ausprobieren.

Auf seine Aussagen und Versprechen kann man sich verlassen, denn Unehrlichkeit kann er gar nicht ausstehen und macht um Lügner schnell einen großen Bogen. Doch nicht jeder kann damit gut umgehen, denn der Schütze nimmt kein Blatt vor den Mund.

Schütze Frau: Welche Eigenschaften sind typisch?

Viele Schütze-Frauen haben eine betörende Ausstrahlung und viele Verehrer. Sie sind meist positiv gestimmt, haben immer gute Laune und machen aus jeder Situation das Beste. Schützinnen legen großen Wert auf ihr Äußeres und können auch zu Eitelkeit neigen. Sie möchten erobert werden, am liebsten mit Charme, Intelligenz und Verführungskunst. Allerdings sollte man sie nicht drängen oder sie in ihrer Freiheit einschränken, da sie sich sonst schnell eingeengt fühlen und das Weite suchen. Viele Schützen heiraten deshalb auch eher spät oder gar nicht.

Die Schütze-Frau liebt Abwechslung und ist ständig auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer. Das klassische Hausfrau-Dasein ist deshalb eher nichts für sie, sie ist lieber in der Welt unterwegs.

Von großer Bedeutung sind der Schützin auch ihre Freundschaften, sie hat immer ein offenes Ohr für ihre Lieben und zeigt Interesse an deren Erlebnissen und Gefühlen. Freundschaften mit Schützen halten meist ein Leben lang.

Liebe: Welche Partner passen zum Sternzeichen Schütze?

Das Liebesleben des Schützen und sein großer Wunsch nach Freiheit und Abenteuer stehen sich oft im Weg. Bis Schütze-Geborene eine langjährige Beziehung eingehen oder heiraten kann es dauern, zu verlockend sind Flirts und das aufregende Gefühl, immer wieder neue mögliche Partner kennenzulernen. Hat sich der Schütze aber einmal festgelegt und gibt ihm seine Partnerin oder sein Partner ausreichend Raum, kann er durchaus treu sein. Meist hat man in ihm nicht nur einen Liebespartner, sondern auch einen besten Freund gefunden.

Wer mit dem Temperament des Schützen mithalten kann? Mit dem Löwen kann der Schütze eine tolle Verbindung eingehen, beide lieben ihre Freiheit und engen sich nicht ein. Auch der Widder passt gut zum Sternzeichen Schütze, denn die beiden sind sich ähnlich und verbringen gerne Zeit miteinander. Schütze und Löwe sind spontan und haben Lust auf Abenteuer - genau das, was sich beide für eine spannende und abwechslungsreiche Beziehung wünschen. Auch der Wassermann ist immer im Aufbruch und möchte sich nicht festlegen, er versteht sich mit dem Schützen wunderbar.

Welche Besonderheit macht das Sternzeichen Schütze aus?

Der Glücks-Planet Jupiter ist immer an der Seite des Schützen, deshalb klagt er meist wenig über psychische und körperliche Beschwerden.

Wer voller Lebensfreude und Tatendrang ist, ignoriert aber auch schnell Signale seines Körpers. Müdigkeit und Schlafmangel sind typisch für Schützen. Das kann auf Dauer an den Kräften zehren. Auch hinsichtlich seiner Ernährung schlägt der Schütze gerne über die Stränge und muss aufpassen, dass er nicht übergewichtig wird und seinen Körper mit ausreichend gesunden Lebensmitteln versorgt. Zu den Schwachstellen des Schützen zählt deshalb häufig die Leber, die für die Verarbeitung von Giftstoffen aus der Ernährung zuständig ist.

Karriere: Ideale Berufe für das Sternzeichen Schütze

Da sich Schütze-Geborene nicht gern in starre Strukturen einordnen, keine festen Prozesse mögen und sich bei einem immer gleichen Arbeitsalltag langweilen, arbeiten sie oft als Freiberufler oder Selbstständige. Ihre Vision von einem besseren Leben und der Glaube daran, dass jeder Tag etwas Tolles bereit halten kann, treibt sie an. Finanzielle Unabhängigkeit ist ihnen selbstverständlich auch wichtig, die Freude an der Arbeit und das Gefühl, etwas verändern und bewegen zu können, zählen für Schützen in der Regel mehr.

Ihr Glaube an das Gute und ihre positive Einstellung lassen Schützen oft über sich hinauswachsen. Sie trauen sich viel zu und gehen Herausforderungen mutig an. Etwas läuft nicht wie geplant? Kein Problem, davon lässt sich das Sternzeichen Schütze nicht unterkriegen.

Viele Schauspielerinnen und Schauspieler sind im Sternzeichen Schütze geboren. Auch als Politikerin oder Politiker arbeiten sie gerne und setzen sich in ihrem Beruf dafür ein, die Welt ein bisschen besser zu machen. Sie interessieren sich außerdem für Philosophie und missionieren gerne.

Freizeitbeschäftigungen für das Sternzeichen Schütze

Der Schütze interessiert sich für andere Kulturen und Menschen und bildet sich gerne beim Lesen weiter. © imago images / Panthermedia

Auch in der Freizeit möchte sich der Schütze frei entfalten. Er mag ungewöhnliche Instrumente und lebt sich gerne in der Kunst aus. Viele Schützen haben auch eine besondere Verbindung zu Pferden.

Da er sich auch gerne geistig fit hält und wissbegierig ist, ist der Schütze auch sehr belesen.

Promis, die im Sternzeichen Schütze geboren sind

Miley Cyrus (23. November 1992)

Amanda Seyfried (03. Dezember 1985)

Brad Pitt (18. Dezember 1963)

Katie Holmes (18. Dezember 1978)

Til Schweiger (19. Dezember 1963)