Sternzeichen Skorpion: Alle Eigenschaften und Charakterzüge des Wasserzeichens 

Alles über das Sternzeichen Skorpion: Was ist für Frauen mit dem Sternzeichen Skorpion typisch? Und welche Merkmale für Waage-Männer charakteristisch sind! Worauf es Skorpion-Geborenen in der Liebe ankommt, welche Jobs zu ihnen passen und was sie auszeichnet!

Sternzeichen Skorpion - Datum, typische Eigenschaften, alle Infos

Wer zwischen dem 24. Oktober und 22. November geboren ist, gehört zum Tierkreiszeichen Skorpion, dem achten Zeichen des Tierkreises. Viele Skorpion-Geborene haben mit Vorurteilen zu kämpfen, denn es heißt immer wieder, dass sie gerne ihren Stachel einsetzen würden und von Rachsucht und Hinterhältigkeit getrieben sind. Keine Sorge, das trifft natürlich auf die meisten Menschen mit dem Sternzeichen Skorpion nicht zu, beziehungsweise setzen sie ihren Stachel nur ein, wenn man ihnen übel mitspielt.

Der Skorpion wird von zwei Planeten regiert. Auf der einen Seite von Pluto, er steht für Macht, Wandel und Leidenschaft, auf der anderen Seite beherrscht ihn der Kampfplanet Mars, dessen Willenskraft und Mut charakteristisch für Skorpione ist.

Das Element des Skorpions ist das Wasser, Gefühle sind für ihn extrem wichtig, auch wenn er sie nicht gerne offen zeigt.

Was noch typisch für Skorpione ist? Sie analysieren ihre Umwelt und Mitmenschen ganz genau, sind ständig auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, hinterfragen Dinge, diskutieren gerne und kämpfen für ihre Überzeugung. Auch von Geheimnisvollem und Mystischem fühlen sich Skorpione angezogen.

Was Skorpione dagegen hassen? Verrat und Unehrlichkeit können Skorpione nicht ausstehen, egal ob im Job, einer Freundschaft oder Partnerschaft.

Das astrologische Symbol des Skorpions zeigt den Buchstaben "m" mit angehängtem Stachel, dargestellt wird das Sternzeichen seit der Antike als Skorpion.

Menschen mit dem Aszendenten Skorpion gelten als entschlossen, intelligent und charismatisch. Meist sind sie daneben auch misstrauisch und können schonmal boshaft sein. Der Aszendent Skorpion ist hart zu sich selbst und auch zu anderen, gleichzeitig prägen ihn tiefe Gefühle.

Typische Eigenschaften für Skorpione

Allen zwölf Tierkreiszeichen werden in der Astrologie bestimmte Eigenschaften nachgesagt. Je nach Geburtstdatum sind also bestimmte Charakterzüge typisch für den Skorpion. Natürlich können diese Merkmale unterschiedlich stark ausgeprägt sein und es gibt viele weitere Faktoren, die das Wesen beeinflussen, aber gewisse Tendenzen und Verhaltensweisen lassen sich trotzdem für die Sternzeichen festlegen.

Positive Eigenschaften und Stärken

Skorpionen ist Stärke und Mut in die Wiege gelegt, sie gelten als unerschrocken und belastbar. Hat man sie als Freund oder Partner für sich gewonnen, hat man das wohl loyalste Sternzeichen an seiner Seite, das sich mit all seiner Kraft für Menschen und Dinge, die ihm wichtig sind, einsetzt. Sie sind authentisch und versuchen nicht, anderen zu gefallen, indem sie sich verstellen.

Menschen mit diesem Sternzeichen sind sehr feinfühlig, sensibel und haben eine extrem gute Menschenkenntnis, manche Skorpione scheinen fast einen siebten Sinn zu besitzen. Sie leben intensiv und voller Leidenschaft, sowohl in Höhen als auch Tiefen.

Skorpione haben auch ein sehr gutes Gedächtnis und vergessen nichts. Ihnen fällt es leicht, Dinge zu planen und zu organisieren. Sie kämpfen dafür, selbst gesteckte Ziele zu erreichen.

Negative Eigenschaften und Schwächen

Dass Skorpione eher zu den unbeliebten Sternzeichen zählen, hat jeder schonmal gehört. Denn einige Skorpione gehen ungern Kompromisse ein, sind dominant und können andere leicht manipulieren - aber natürlich trifft das nicht auf alle Skorpion-Geborenen zu. Man könnte auch sagen, sie scheuen nur keine Konflikte, stellen sich gerne Herausforderungen und setzen sich mit großer Leidenschaft für ihre Überzeugung ein, das kann auf manche Menschen eben abschreckend wirken.

Zu den Schwächen des Sternzeichens Skorpion gehört, dass sich viele von ihnen stark auf das Negative konzentrieren und deshalb pessimistisch erscheinen können, auch Stimmungsschwankungen sind an der Tagesordnung.

Was du noch wissen musst: Auch wenn das Sternzeichen als sehr emphatisch gilt, zeigt es seine Emotionen nicht gerne. Spielt man dem Skorpion übel mit oder verletzt seine Gefühle, muss man sich auf seinen Stachel gefasst machen, da ein Skorpion nur schwer oder auch gar nicht verzeihen kann.

Skorpion Mann: Welche Eigenschaften sind typisch?

Skorpion-Männer müssen nicht im Vordergrund stehen, das überlassen sie anderen. Trotzdem halten sie im Hintergrund gerne die Zügel in der Hand. Sie lieben Herausforderungen in jeder Lebenslage, denn sie lassen Skorpion-Männer erst zur Höchstform auflaufen.

Männer mit dem Sternzeichen Skorpion wirken auf andere anziehend und geheimnisvoll. Oft hat man das Gefühl nicht zu wissen, woran man bei ihnen ist. Doch typischerweise hat der Skorpion-Mann eine harte Schale mit weichem Kern, der voller Gefühle und Leidenschaft steckt. Oberflächliche Gespräche sind übrigens nichts für den Skorpion, er unterhält sich lieber über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens.

Skorpion Frau: Welche Eigenschaften sind typisch?

Skorpioninnen sind echte Powerfrauen, die selbstbewusst und selbstständig durchs Leben gehen. Sie stellen an sich und andere hohe Erwartungen und verfolgen ihre Ziele mit vollem Einsatz, deshalb ist es oft nicht leicht, ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Eine mögliche Partnerin oder ein Partner sollten ihr das Wasser reichen können und auch mal Kontra geben.

Charakteristisch für Skorpion-Frauen sind auch ihre Empathie und Menschenkenntnis, die sie zu einer tollen Zuhörerin und Ratgeberin in Krisensituationen machen.

Wenn sie liebt, dann ist sie treu, ehrlich und absolut verlässlich.

Liebe: Welche Partner passen zum Sternzeichen Skorpion?

Eine magische Ausstrahlung umgibt viele Menschen mit dem Sternzeichen Skorpion. © IMAGO/Shotshop

Viele Skorpione haben eine fast magische Ausstrahlung, sie gelten als verführerisch und leidenschaftlich. Dabei sind sie nicht leicht zu durchschauen - und auch nicht leicht zu erobern. Hat man aber die Gunst des Skorpions gewonnen, kann man sich über einen sehr loyalen und bedingungslos liebenden Partner fürs Leben freuen, denn Treue und Vertrauen zählen für Skorpione zu den wichtigsten Eigenschaften in einer Beziehung. Aber Achtung: Wird das Vertrauen einmal gebrochen, verzeihen Skorpione nicht oder nur selten.

Skorpion-Geborene sind auch dafür bekannt, schnell eifersüchtig zu werden und Besitz vom Partner oder der Partnerin zu ergreifen. Langweilig wird es in einer Beziehung mit ihnen auf jeden Fall nicht.

Zu wem das Sternzeichen am besten passt? Der Skorpion harmoniert mit den anderen Wasserzeichen Fische und Krebs gut. Aber auch die Kombi aus Skorpion und Skorpion kann super funktionieren, weil das Sternzeichen mit anderen Skorpionen wunderbar zurecht kommt. Man weiß genau, wie der andere tickt. Mit dem Stier verbinden den Skorpion die gleichen Werte von Treue und Vertrauen, eine gute Basis für eine lange Partnerschaft.

Welche Besonderheit macht das Sternzeichen Skorpion aus?

Skorpione gelten als Menschenkenner und sind sehr mitfühlend, für ihre Lieben setzen sie sich bedingungslos ein und halten auch in Krisen zu ihnen.

Dank ihrer ausgezeichneten Beobachtungsgabe entgeht ihnen kein noch so kleines Detail. Skorpionen kann man also nichts vormachen, sie merken sofort, wenn etwas nicht stimmt.

Gesundheit: Was tut dem Sternzeichen Skorpion gut?

Wasserzeichen gelten als sensibel und sind häufig psychisch nicht sehr robust. Lastet dem Skorpion etwas auf der Seele, äußert sich das häufig körperlich. Vor allem die Zeugungs-, Geschlechts- und Ausscheidungsorgane gelten bei diesem Sternzeichen als anfällig für Erkrankungen oder Beschwerden. Einige Skorpione neigen aufgrund ihrer intensiven Lebensweise auch zu Bluthochdruck.

Bewegung ist auch für Skorpione wichtig, nur müssen sie darauf achten, es mit der körperlichen Anstrengung nicht zu übertreiben. Wandern oder tanzen sind ideal, das hält fit und schenkt den manchmal etwas verbissenen Skorpionen eine Portion Leichtigkeit. Pausen und regelmäßige Entspannung tragen zu langer Gesundheit bei.

Karriere: Ideale Berufe für das Sternzeichen Skorpion

Skorpione sind selbstbewusst und haben häufig eine Führungsposition. © IMAGO/Westend61

Skorpione arbeiten meist selbstständig oder sind in Führungspositionen tätig, denn von anderen kontrolliert zu werden, gefällt ihnen gar nicht. Ihr Mut, ihr Ehrgeiz und die Lust auch Unbekanntes anzugehen, passen dazu perfekt. Keine Herausforderung ist groß genug, solange Skorpione mit dem Herzen bei der Sache sind. Sonst langweilen sie sich schnell. Auch Rückschläge werfen sie in der Regel nicht aus der Bahn, sondern treiben sie dank ihres Ehrgeizes eher noch mehr an.

Da sie gerne analysieren, forschen und keine Probleme oder Konflikte scheuen und schnell wichtige Entscheidungen treffen können, machen sich Skorpione gut als Psychologen, Anwälte oder Ärzte. Auch das Organisieren und Planen gehören zu den Stärken von Skorpionen. Wer mit einem Skorpion zusammenarbeitet, kann also davon ausgehen, dass die Dinge ihren Weg gehen und nichts liegen bleibt.

Freizeitbeschäftigungen für das Sternzeichen Skorpion

Skorpione machen nichts halbherzig, auch nicht in ihrer Freizeit. Wenn sie das Passende für sich gefunden haben, gehen sie darin voll auf. Am liebsten sind sie kreativ oder befassen sich mit mystischen Themen. Kraftvolle Tänze wie Tango oder Flamenco passen super zu diesem leidenschaftlichen Sternzeichen.

Promis, die im Sternzeichen Skorpion geboren sind

Julia Roberts (28. Oktober 1967)

Leonardo Di Caprio (11. November 1974)

Anne Hathaway (12. November 1982)