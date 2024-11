Es hat nicht ganz für die nächste Folge von "The Masked Singer" gereicht: Der Lauch muss gehen. Bei der Enthüllung brachte die Maske nochmal alle zum Staunen: Darunter verbarg sich Moderatorin Madita van Hülsen.

Das Wichtigste in Kürze Zehn Masken waren es zu Beginn der Herbststaffel von "The Masked Singer" - doch es werden immer weniger. Auch in Folge 2 wurde eine Maske enthüllt.

Es traf den Lauch. Wer steckte letzten Endes hinter der beeindruckenden Maske? Moderatorin Madita van Hülsen.

Der Lauch ist demaskiert

In Folge 2 von "The Masked Singer" Staffel 11 traten fünf weitere Masken zum allerersten Mal auf. Einer von ihnen erging es wie dem Nashorn am Tag zuvor: Nach nur einer Sendung war leider schon wieder Schluss mit dem Rätselspaß.

Der Lauch musste sich am Ende der Show am Sonntagabend verabschieden und wurde enthüllt.

Immerhin: Der maskierten Sängerin, die sich unter dem Lauch verbarg, war es bis zum Schluss gelungen, alle an der Nase herumzuführen. Die Rate-Teams und die Zuschauer:innen tappten völlig im Dunkeln und lagen mit ihren Spekulationen ordentlich daneben. Die Top-Tipps zum Lauch hatten sich allesamt um deutsche Comediennes gedreht - von Martina Hill bis Hazel Brugger.

Umso größer war dann die Überraschung bei der Demaskierung: Unter der Maske verbarg sich Moderatorin Madita van Hülsen.

Madita van Hülsen war der Lauch

Als Moderatorin verschiedener Koch-Formate und Gewinnerin von "Das große Promi-Backen" empfand Madita van Hülsen ihren Auftritt als beliebte Küchenzutat sehr passend.

Das Indiz "Franzbrötchen" gab nicht nur einen Hinweis auf ihre Herkunft aus Hamburg, sondern spielte zugleich auf ihre Back-Erfahrungen im TV an.

Wie es bei "The Masked Singer" weitergeht, siehst du nächsten Samstag - wie immer um 20:15 Uhr auf Joyn und ProSieben.