Vom Stängel zum Muskelprotz: Um sein Lauch-Image loszuwerden, ist dieser Maske kein Weg zu weit! Auf der "The Masked Singer"-Bühne will er zeigen, was er in unzähligen Fitti-Sessions schon geschafft hat.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

+++ Update, 24. November 2024 +++

Der Lauch ist raus!

Mit den Songs "Mambo No. 5" und "Bauch, Peine, Po", der kurzerhand zu "Lauch, Beine, Po" umgedichtet wurde, brachte der Lauch viel Spaß in Folge 2 der 11. Staffel von "The Masked Singer".

Auch wenn es am Ende nicht fürs Weiterkommen gereicht hat, sorgte die Maske mit ihrer Enthüllung zumindest noch für eine große Überraschung. Die Person, die dabei zum Vorschein kam, hatte wirklich niemand auf dem Schirm.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

+++ Original-News +++

Das ist der Lauch

"Fitness first" lautet das Motto des Lauchs. Denn auf Lauch-Image hat die ambitionierte Maske überhaupt keinen Bock mehr! Wieso auch? Schließlich ist der Lauch mit seinen stolzen 3,50 Metern die größte Maske aller Zeiten. Schafft er es, von der Höhe in die Breite zu gehen?

Anzeige

Das denkt das Rateteam

Folge 2: Dem Lauch reicht ein Lied für seinen Show-Einstieg nicht - er gibt gleich zwei Nummern zum Besten. Mit "Mambo No. 5" von Lou Bega und "Bauch, Beine, Po" (oder viel mehr "Lauch, Beine, Po") von Shirin David hat er sich echte Party-Kracher ausgesucht. Die Stimmung stimmt nach seiner Performance schon mal - doch stimmen auch die Tipps der Rate-Teams, wer hinter dem ulkigen Kostüm steckt?

Heiko und Roman Lochmann vermuten aufgrund des im Indizien-Clip gezeigten Franzbrötchens einen Bezug zu Hamburg. Außerdem könnte doch eine großgewachsene Person hinter dem langen Lauch stecken? Auch der Hinweis auf Fitness und Ernährung ist den Zwillingen nicht entgangen - könnten es die Fitness-Influencerinnen Pamela Reif oder Sophia Thiel sein? Aber auch Comedienne Hazel Brugger kommt ihnen in den Sinn.

Und die Rate-Konkurrenz? Palina Rojinski und Rea Garvey glauben, mit Linda Zervakis auf einer ganz heißen Spur zu sein. Als Alternative haben sie auch noch Ina Müller auf dem Schirm. Und sie haben auch noch eine Nummer drei auf ihrer Liste parat: Martina Hill.

Die Tipps der Zuschauer:innen

Martina Hill - 35 Prozent Hazel Brugger - 25 Prozent Cordula Stratmann - 11 Prozent

Stand: 24. November 2024, 22:25 Uhr