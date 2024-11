TV- und Streaming-Tipp: "UNCOVERED. Gangster:In - Die Frauen der Unterwelt"

Beim Gedanken an Verbrecher und Bandenkriminalität erscheinen meist Männer vor unserem inneren Auge. Doch es gibt auch Frauen, die in der Schattenwelt das Sagen haben und teilweise genauso oder noch brutaler vorgehen als ihre männlichen Gang-Mitglieder. Thilo Mischke hat weltweit Gangsterinnen getroffen.

Von Berlin über Neapel bis Mexiko: Auf der ganzen Welt herrschen meist Männer über die Unterwelt. Es geht um Waffen, Menschenhandel, Drogen - einfach gesagt um Macht und Geld. Wann immer Nachrichten im Fernsehen oder den Zeitungen auftauchen, ist fast ausschließlich von Drogenbossen, Kartell-Anführer:innen oder Clan-Chefs die Rede. Zu den berühmtesten gehören wohl El Chapo und Al Capone.

23 Jahre hinter Gittern

Frauennamen oder -gesichter sind hingegen so gut wie nie in den Medienberichten zu sehen. Denn Männer haben eindeutig die Oberhand in der Unterwelt. Doch auch hier gibt es Frauen, die mit ihren männlichen Kollegen mithalten und ihnen in Sachen Brutalität und Kaltblütigkeit in nichts nachstehen, so zum Beispiel Cristina Pinto. Für "UNCOVERED." besucht Thilo Mischke die Italienerin, die 23 Jahre hinter Gittern saß. Sie war Teil der berühmten hiesigen Mafia und hat unter anderem vom Motorrad aus Menschen erschossen. Cristina Pinto erklärt Thilo Mischke ihre Rolle als Frau in einer männlich geprägten Umwelt:

Wenn du in einer Organisation bist, in der es viele Männer gibt, die sehr grausam sind, musst du noch grausamer sein. Cristina Pinto

Sie ist nicht die einzige Gangsterin, der der Reporter auf seiner Reise begegnet. In Berlin trifft er Kübra, eine der damals jüngsten Intensivtäter:innen Deutschlands. Sie hat sich von der schüchternen Außenseiterin zur gewalttätigen Teenagerin entwickelt. Ihr Leben bestimmt ein Strudel aus Gewalt, Kriminalität und Drogen, aus dem sie so schnell nicht herauskommt und der sie schon mit 14 Jahren für rund fünf Jahre ins Gefängnis bringt.

Wer ist die vielleicht schönste Verbrecherin aller Zeiten?

Mord als lukrativer Job

Auch in Mexiko gibt es immer mehr Frauen, die ihre Rolle in der kriminellen Welt gefunden haben. Thilo Mischke trifft eine Mutter, die vom Balkon aus Drogen verkauft, um ihre Kinder durchzubringen, sowie eine Kartell-Auftragsmörderin - die sich die Genehmigung für das Interview beim Kartell-Boss holen musste. Pro Mord bekommt die 24-Jährige laut eigener Aussagen rund 1000 Euro. Das schnelle Geld ist ihr Ansporn für den brutalen Job. In Mexiko hat sich eine ganze Popkultur um das Verbrechen gebildet und manche Verbrecher:innen geben bei Social Media sogar mit ihrem Reichtum und ihrer Tätigkeit an.

