"Wer stiehlt mir die Show" 2023: Er besiegt Hazel Brugger im Finale der 6. Staffel!

Die 6. Staffel "Wer stiehlt mir die Show" ist zu Ende. In der finalen Folge sorgt Hazel Brugger als Moderatorin neben ordentlich Gelächter ebenfalls für ein spannendes Finale gegen Florian David Fitz. Auch wenn es keine Show zu gewinnen gibt, geht es um einiges, denn der Gewinner dieser Show kommt auf das Cover des Rätselhefts "Rätsel-Karussell".

Quizzen für den guten Zweck

Die finale Folge der 6. Staffel "Wer stiehlt mir die Show" steht ganz im Zeichen von Hazel Brugger. Die Schweizer Komikerin zieht ihre komplett eigene Show auf. Vom fulminanten Gesangsintro bis hin zu den Stand-up-Einlagen zwischendurch: Alles trägt die Handschrift der 30-Jährigen und verspricht einen würdigen Abschluss der Staffel. Da es keine weitere Show in dieser Konstellation geben wird, landet der Gewinner oder die Gewinnerin auf dem Cover des ab sofort erhältlichen Rätselmagazins "Rätsel-Karussell". Das Magazin wird von Bedürftigen auf der Straße verkauft, um Geld für den guten Zweck zu sammeln. Joko, Matthias, Florian und Wildcard-Kandidat Stephan, der auch mit Nachnamen Stephan heißt, kämpfen nun gegen Hazel um die Titelseite des Magazins.

Stephan Stephan auf dem Vormarsch

Wildcard Kandidat Stephan entpuppt sich als würdiger Gegner für Joko, Matthias und Florian. In der dritten Kategorie "Hazel hat ein Herz" macht er einige Punkte gut. Bei diesem Spiel werden abgelehnte Konzepte für Spiele aus der "Wer stiehlt mir die Show"-Redaktion ausgegraben und doch noch verwirklicht. Einige eignen sich für die große Bühne mehr als andere, nichtsdestotrotz geht Stephan mit acht Punkten als Spitzenreiter in die letzte Kategorie der ersten Gewinnstufe und hat beste Chancen auf die erste Münze des Abends. Florian ist ihm mit sieben Punkten dicht auf den Fersen, während Matthias und Joko sich mit vier Zählern den letzten Platz teilen.

Matthias Schweighöfers großer Abschied

Stephan und Florian liefern sich ein knappes Duell um die erste Münze. Florian holt sich früh drei Punkte, doch dank der Regeln von "Zusammen quizt man weniger allein", wobei man zusammen mit einem Partner abwechselnd die richtige Antwort vortragen muss, bekommt Stephan dank der Zusammenarbeit mit Florian zwei Punkte ab. Den dritten erhält Joko und setzt sich von Matthias ab. Den letzten Punkt holt sich Stephan zusammen mit Joko und verhindert so, dass Florian in Führung geht. Zwischen den beiden steht es unentschieden, doch Stephan entscheidet das Stechen für sich und gewinnt die erste "Münze".

Statt einer Münze überreicht Hazel Stephan einen Buzzer, auf dem ein Laib Käse platziert wurde. Diesen kann der Leipziger im Finale setzten, falls er so weit kommen sollte. Joko rettet sich mit sieben Punkten vor dem Ausscheiden und Matthias, der zweifache Moderator der Show, verabschiedet sich von der "Wer stiehlt mir die Show"-Bühne, doch nicht ohne einen seiner Songs vorzutragen, die er in der letzten Folge zum Besten gab. Zusammen mit allen anderen gibt er eine Abschiedsperformance des Songs "Fazzoletti", bevor er im pinken Gang verschwindet.

Riskiert Florian erneut die Gier?

Mit "Riskier die Gier" kehrt ein bekanntes Spiel aus dieser Staffel zurück. Florian hat nicht gerade schöne Erinnerungen an diese Kategorie, denn beim letzten Mal verzockte er den Einzug ins Halbfinale. Dieses Mal kommt es jedoch anders. Er spielt auf Nummer sicher und stockt sein Punktekonto auf 17 auf. Zwischenzeitlich führt Stephan, doch er riskiert zu viel und fällt auf vierzehn Punkte zurück.

Joko startet eine unfassbare Aufholjagd und zockt, was das Zeug hält. Er gewinnt die vollen fünf Punkte und sorgt so für einen Gleichstand zwischen ihm und Stephan. Während die beiden ein Stechen um den Einzug um das Halbfinale spielen müssen, gewinnt Florian die zweite "Münze": Eine Weste bestehend aus einer Vielzahl von Käsescheiben. Stephan gewinnt das Stechen gegen Joko und hat nun die Chance, gegen Florian ins Finale einzuziehen.

Shouten um den Sieg

Um gegen Hazel im Finale antreten zu dürfen, müssen die beiden Halbfinalisten beim Teleprompterspiel den Lückentext füllen, während sie eine Shout-Performance im Stile von Scooter abliefern. Stephan legt vor und füllt fünf Lücken richtig, während er eine beachtliche Leistung am Mikrofon zeigt. Florian darf jetzt nicht mehr als drei Punkte gewinnen, wenn der Wildcard-Kandidat noch eine Chance auf das Finale haben will.

Kaum auf der Bühne wird der Schauspieler zur Rampensau und füllt während seiner Darbietung ebenfalls fünf Lücken. Mit 22:19 zieht Florian David Fitz ins Finale ein, und Stephan scheitert als bester Wildcard-Kandidat dieser Staffel, knapp vor dem Ziel. Als zweiten Münzenersatz erhält Florian einen Hut, natürlich bedeckt mit reichlich Käse. Zusammen mit seiner Weste ist er nun gewappnet für das Endspiel gegen Hazel.

Das große Finale: Wer kommt auf das Cover?

Florian steht nach der ersten Folge zum zweiten Mal im Finale. Damals verlor er noch gegen Joko, aber jetzt will er seine Chance nutzen und sich auf dem Cover des Rätselmagazins verewigen. Doch Hazel ist als Gegnerin eine harte Nuss. Die beiden sammeln im Gleichschritt die Punkte. Florian ist sich sicher, dass Hazel die Antworten auf die Fragen kennt und setzt seine Käse-Accessoires mit Bedacht ein. Es dauert bis zur 6. Frage, bis einer von beiden in Führung geht und das beim Stand von 4:4.

Florian weiß, dass Peter Handke durch seine "Publikumsbeschimpfung" bekannt geworden ist und denkt zunächst, dass Hazel das auch weiß. Dennoch wagt er das Risiko und setzt den Käse-Hut. Und das Risiko zahlt sich aus, denn Hazel hat die richtige Antwort nicht parat. Es steht 5:4 und Florian gewinnt! Er schlägt Hazel im Finale und wird ab morgen auf dem Cover des "Rätsel-Karussells" zu sehen sein. Mit diesem intensiven Finale geht eine weitere spannende und unterhaltsame Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" zu Ende.

