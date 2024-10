Emotionales Wiedersehen von "Young Sheldon" Cooper mit seinem Mentor Dr. Sturgis

Viele Fans trauern der Serie "Young Sheldon" noch immer nach. Im Finale der Serie um die Kindheit des Genies Sheldon Cooper wurde von vielen der Abschied zwischen Sheldon (Iain Armitage) und seinem Mentor Dr. Sturgis (Wallace Shawn) vermisst. Den holten die beiden Schauspieler nun nach - bei einem privaten Treffen.

Mit der Prequel-Serie zum Welterfolg "The Big Bang Theory" ging es 2024 schneller zu Ende als geplant, denn die siebte und letzte Staffel hatte nur 14 statt der üblichen 22 Episoden. Schuld daran war der Streik der Autoren im Vorjahr, der ganz Hollywood lahmgelegt hatte. Erst nach Ende des Streiks konnte die Arbeit an den letzten Folgen - unter enormem Zeitdruck - aufgenommen werden. Die Hektik und der reduzierte Umfang führten dazu, dass viele Fans mit der notgedrungenen komprimierten Abschiedshandlung unglücklich waren.

Während sich die letzten Folgen ab der zwölften Episode hauptsächlich um den Tod und den Abschied von Sheldons Vater George (Lance Barber) drehten, ging der Abschied Sheldons von seinem früheren Mentor Dr. Sturgis gänzlich unter. Schade, fanden nicht nur viele Fans, sondern auch die Schauspieler Armitage (16) und Shawn (80): Sie trafen sich daher privat und ließen die alten Zeiten noch einmal aufleben.

Ian Armitage und Wallace Shawn: Schöne Erinnerungen im Restaurant

Auf seinem X-Account veröffentlichte Armitage zwei Bilder, die ihn in trauter Runde mit Shawn in einem Restaurant zeigen. Dazu schrieb der Jungdarsteller: "Mein Abendessen mit Wally!! Ich treffe mich immer gerne mit Wally Shawn (Dr. Sturgis) - wir haben ein Foto gemacht, um @edbegleyjr eine SMS zu schicken (Dr. Linkletter), um ihn wissen zu lassen, wie sehr wir ihn vermissen!" Dr. Linkstetter war in der Serie der andere große Unterstützer von Sheldon und wurde von Ed Begley Jr. (75) dargestellt.

Die Einführung von Dr. Sturgis in "Young Sheldon" diente dazu, mehr über die Ursprünge der Figur Sheldon Cooper zu erfahren. Insbesondere darüber, wie er in "The Big Bang Theory" zu seinem Fachgebiet gelangte, auf dem er als Erwachsener (Jim Parsons, 51) sogar den Nobelpreis gewinnt. In den ersten Staffeln der Prequel-Serie ermutigte Shawns Charakter das junge Genie, sich mit angewandter Physik zu beschäftigen.

Viele Fans waren schon enttäuscht, dass der erwachsene Sheldon in seiner Dankesrede für den Nobelpreis nicht seine beiden Mentoren erwähnte. Und dann um so frustrierter, dass weder Sturgis noch Linkletter ein "finaler Moment" in "Young Sheldon" vergönnt war. Das holten zumindest Armitage und Shawn jetzt nach.

