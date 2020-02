Auch bei der 92. Verleihung der Oscars hofften wieder fünf Schauspieler auf den Academy Award in der Kategorie "Bester Nebendarsteller". Nur einer von ihnen wurde soeben mit der goldenen Trophäe gekürt. Der gefeierte Gewinner der Oscars 2020 als "Bester Nebendarsteller" heißt Brad Pitt.

Brad Pitt in "Once Upon a Time ... In Hollywood"

Der Schauspieler wurde bereits im Vorfeld als absoluter Favorit um den Sieg im Dolby Theatre in Los Angeles gehandelt. So ist es kein Wunder, dass er für seine fulminante Darbietung den Oscar in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" gewinnt. Seine Rolle Cliff Booth ist im Film "Once Upon a Time … In Hollywood" stark alkohol- und LSD-abhängig und hat angeblich seine Frau umgebracht. Genug Spielraum für Brad Pitt, um aus Cliff Booth seinen ganz eigenen Charakter zu formen.

Manche Fans von Brad Pitt sind mit der Oscar-Auszeichnung als "Bester Nebendarsteller" trotzdem nicht ganz zufrieden. Sie hätten Brad Pitt eher auf der Nominierungsliste der "Besten Hauptdarsteller" gesehen, weil Pitts Charakter Cliff Booth den eigentlichen Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio zeitweise fast überstrahlte.

Alle Nominierten der Kategorie "Bester Nebendarsteller" bei den Oscars 2020:

Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Anthony Hopkins (The Two Popes)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Brad Pitt (Once Upon a Time … in Hollywood)

Die Oscars 2020 wurden am 09. Februar im Dolby Theatre in Los Angeles verliehen.

