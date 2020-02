Die erste Oscar Verleihung fand am 16. Mai 1929 im Hollywood Roosevelt Hotel in Los Angeles statt und dauerte nur 15 Minuten. Ausgezeichnet wurden Filme aus den Jahren 1927/28. Die Gewinner wurden bereits drei Monate im Voraus bekannt gegeben. Den ersten Oscar als bester Hauptdarsteller gewann Emil Jannings für seine Rollen in "The Last Command" und "The Way of All Flech". Erste Preisträgerin in der Kategorie beste Darstellerin war Janet Gaynor.