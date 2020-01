Wie die Academy verkündete, werden 2020 bei der 92. Oscar®-Verleihung, wie auch in den Jahren zuvor, die Nominierten Künstler der Kategorie "Bester Song" einen Live-Auftritt geben. Elton John wird den nominierten Song "(I’m Gonna) Love Me Again" aus dem Film "Rocketman" präsentieren. Außerdem singt Idina Menzel den Titelsong "Into the Unknown" aus der Disney-Produktion "Die Eiskönigin 2". Sie gewann bereits 2014 einen Oscar für den weltbekannten Song "Let It Go" aus "Die Eiskönigin – Völlig unverfroren".

Auch die anderen 3 Nominierten werden auftreten. Darunter Randy Newman, der bereits 22 mal für den Oscar nominiert wurde und ihn vier mal mit nach Hause nehmen durfte. Dieses Jahr performt er den Song "I Can’t Let You Throw Yourself Away" aus dem Disney-Film "Toy Story 4", der auch in der Kategorie "Bester animierter Spielfilm" nominiert ist.

BILLIE EILISH WIRD LIVE PERFORMEN

Nicht nur nominierte Künstler werden dieses Jahr bei der Verleihung einen Auftritt haben, sondern auch die 18-Jährige Billie Eilish. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass die vierfache Grammy-Preisträgerin den Titelsong zum neuen James-Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" singen wird. Damit ist sie die jüngste Künstlerin aller Zeiten, die den Bond-Song präsentieren darf .

DIE OSCAR®-VERLEIHUNG 2020 LIVE AUF PROSIEBEN

Die Verleihung der Academy Awards ist für viele Film-Fans das Highlight des Jahres. In diesem Jahr findet sie bereits zum 92. Mal statt. Am 9. Februar 2020 heißt es dann wieder: "And the Oscar goes to …" Natürlich überträgt ProSieben auch die Oscar® -Verleihung 2020 wieder live aus Los Angeles. Wer sich allerdings nicht die ganze Nacht um die Ohren schlagen will, kann sich auch die Wiederholung am nächsten Tag anschauen.

