Von der Bildfläche verschwunden: Was macht Andreas Bourani heute?

Mit Songs wie "Auf uns", "Hey" oder "Auf anderen Wegen" wurde Andreas Bourani in ganz Deutschland zum Star. In letzter Zeit blieb es jedoch ruhig um den Sänger. Viele fragen sich: Was wurde aus dem Sänger? Hier erfahrt ihr, was der heute 40-Jährige derzeit so treibt.

Anzeige

Mit seinem Mega-Hit "Auf uns" hat sich Andreas Bourani nicht nur in den Herzen seiner Fans verewigt. Sondern auch in denen von Millionen von Menschen, die dabei zusahen, wie sich die DFB-Elf 2014 zum WM-Titel schoss. Denn "Auf uns" war DER WM-Hit.

Andreas Bourani konzentriert sich auf "neue Projekte"

Danach lieferte der Sänger einen Ohrwurm nach dem anderen – bis es plötzlich still um ihn wurde. Seit fast drei Jahren hat man kaum noch etwas von dem gebürtigen Augsburger gehört. Was macht Andreas Bourani also zur Zeit?

Von der Musik soll sich der Sänger nicht abgewandt haben, auch wenn schon länger nichts mehr von ihm zu hören war. Auf Nachfrage teilte sein Management uns mit: "Wir geben prinzipiell keinen Kommentar oder konkrete Informationen zu einem Comeback von Andreas bekannt. Genauere Details oder Zeitpläne können wir zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls nicht nennen. Wir können lediglich anmerken, dass er Zeit damit verbringt, um sich auf seine musikalische Weiterentwicklung zu fokussieren und sich in intensiven kreativen Phasen auf neue Projekte konzentriert."

Anzeige

Anzeige

Max Giesinger: Mit Andreas Bourani verwechselt

Der heute 40-Jährige zog sich zwar in den letzten drei Jahren aus der Öffentlichkeit zurück, aber seine Fans haben den "Hey"-Sänger keinesfalls vergessen: Erst vor kurzem teilte sein Musiker-Kollege Max Giesinger auf seiner Instagram-Seite mit, dass er mit Andreas Bourani verwechselt wurde. Giesinger spielte mit, nahm es mit Humor und lachte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ganz müssen wir auf Andreas Bourani jedoch nicht verzichten, denn er lässt es sich nicht nehmen, bei "The Voice of Germany" vorbeizuschauen: In den Battles schickt er den "The Voice"-Talenten eine Videobotschaft.

Bourani bei "Jerks" und "Vaiana"

Auch Christian Ulmen und Fahri Yardim bekamen bereits Besuch von dem Sänger. Denn der hatte in zwei Folgen einen Gastauftritt in "Jerks". Bourani war 2018 in Staffel zwei zu sehen, die ihr euch auf Joyn anschauen könnt. Das hat ihm scheinbar nicht gereicht, denn auch 2019 in Staffel 3 und 2023 in Staffel 5 bekam der Sänger einen Gastauftritt.

Anzeige

Anzeige

Andreas Bournai war auch bereits auf der Leinwand zu sehen – oder besser gesagt, zu hören. 2016 lieh er Maui im Disney-Film "Vaiana" seine Stimme. Ob er die Rolle auch im zweiten Teil des erfolgreichen Animationsfilms singen oder sprechen wird, ist jedoch noch unbekannt. Dieser kommt Ende November 2024 in die deutschen Kinos.