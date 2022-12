French Nails haben wir bereits in den 90er-Jahren getragen. Das zeitlose Nageldesign mit den weißen Spitzen ist auch heute noch beliebt. Mittlerweile gibt es unzählige Variationen des Looks. Die neueste Art die französische Maniküre zu tragen, ist der Illusion Style. In diesem Beauty-Artikel erklären wir euch genau, was French Illusion Nails sind und wie ihr diese kreieren könnt!

Das sind French Illusion Nails

Naildesign-Fans aufgepasst! Beim nächsten Besuch im Nagelstudio solltet ihr nach einer ganz besonderen Maniküre fragen – French Illusion Nails. Der moderne Trend interpretiert klassische French Nails neu: Zwei oder mehr Nagellackfarben werden miteinander kombiniert, um einen Ombré-Farbverlauf zu kreieren. Auf die Nagelspitze malt man dasselbe Muster, allerdings in einer anderen Farbreihenfolge. Auf diese Weise entsteht eine optische Illusion auf dem Fingernagel, deshalb auch der Name French Illusion Nails.

Klassische French Nails vs. French Illusion Nails: Das sind die Unterschiede

Klassische French Nails sind ein elegantes Understatement. Ein zartes Rosa schmückt das Nagelbett, während die Spitze mit einem cleanen Weiß akzentuiert wird. Auf diese Weise wird die natürliche Form des Fingernagels betont. French Illusion Nails sind dagegen auffälliger – bei dem Trend wird zwar auch die Nagelspitze in Szene gesetzt, allerdings werden dafür ungeahnte Farbkombinationen im Ombré-Design verwendet. Beide Arten der Französischen Maniküre eignen sich besonders gut für kürzere Nägel, weil sie diese optisch verlängern. Bei den Illusion Nails wirkt das Design insgesamt nur kreativer.

French Illusion Nails: Die schönsten Nagellackfarben

Lust die French Illusion Nails mal auszuprobieren? Dann unbedingt weiterlesen, denn wir haben die passende Inspiration für euch. Ob in Blau, Rosa oder Schwarz und Weiß – das sind die schönsten Interpretationen für den neuen Nageltrend im Winter 2022/23!

#1 French Illusion Nails in frischem Blau

Ob blauer Eyeliner oder in diesem Fall Nagellack – im Winter 2022/23 kommen wir an der Trendfarbe Blau nicht vorbei. Ein auffallenderes Cyan-, Royal- oder Azurblau ist dabei the way to go. Bei diesem Nageldesign wurden die French Illusion Nails mit einer Nagelspitze, die als Flare gefeilt wurde, kombiniert.

#2 French Illusion Nails in Rosa

An grauen Wintertagen ziehen wir mit einem intensiven Rosa auf den Nails alle Blicke auf uns. Kombiniert mit Weiß und einem glänzenden Top Coat, ist diese Variation der French Illusion Nails wohl die verspielteste!

#3 French Illusion Nails in Black and White

Wir finden, dass sich im stylischen Ombré-Look besonders die Farbkombination Schwarz und Weiß sehen lassen kann. Auf längeren Fingernägeln mit gerade gefeilter Spitze macht dieses Nageldesign die beste Figur.

Deshalb sind French Illusion Nails so populär

Den Maniküre-Trend hat Influencerin @reallyhotgirl losgetreten, die auf Instagram ein Tutorial zu French Illusion Nails teilte. Später ist der Trend auch auf TikTok übergeschwappt und hat auch hier die Massen begeistert. Grund dafür ist, dass die French Illusion Nails nach viel Arbeit aussehen, aber eigentlich ganz einfach anzufertigen sind.

Die Maniküre selbst kreieren: Step-by-Step Anleitung für French Illusion Nails

Wir benötigen:

2 Nagellacke in unterschiedlichen Farben

1 Top Coat

1 Detailnagelpinsel

1 Schwämmchen

Mit den beiden Nagellacken müssen wir zuerst einen Farbverlauf erschaffen, indem wir jeweils eine Seite des Fingernagels mit einem Lack bemalen. Um das Ombré-Design zu kreieren, müssen wir die Farben in der Nagelmitte mithilfe eines feuchten Schwämmchens verblenden. Am besten vorsichtig tupfen. Die Base nun antrocknen lassen und danach die Nagelspitze mit einem Detailpinsel abtrennen. Nun kreieren wir auf der Nagelspitze denselben Farbverlauf in umgekehrter Weise. Die Nägel am Ende noch mit einem Top Coat bestreichen, damit man auch lange Freude an den French Illusion Nails hat.