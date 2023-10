Good News des Tages

Bonussystem für Umweltschutz in Down Under

Australien plant aktuell eine Art Grüne Wall Street, um die Natur zu schützen und die Biodiversität zu fördern. Mit dem Bonussystem sollen Unternehmen, die in die Natur eingreifen und beispielsweise Wälder abholzen, den entstandenen Schaden ausgleichen können. An der besagten Börse können die Unternehmen Geld für Wiederaufforstungen an anderer Stelle einzahlen oder erhalten Bonuspunkte, wenn sie aktiven Umweltschutz betreiben. Noch in diesem Jahr soll ein entsprechender Gesetzesentwurf für die Grüne Wall Street dem australischen Parlament vorgelegt werden.

Urintest soll Krebsarten bestimmen können

Eine US-amerikanisches Studie macht der medizinischen Welt Hoffnung. Die Forscher:innen haben einen Test entwickelt, der nicht nur Krebszellen, sondern auch die Krebsart erkennen könnte. Er soll günstig und einfach zu nutzen sein, ähnlich einem Corona-Test. Patient:innen bekommen eine Substanz verabreicht, die mit den im Körper vorhandenen Krebszellen reagiert. Dadurch werden winzige DNA-Stücke in der Blutbahn freigesetzt, anschließend über den Urin ausgeschieden und auf dem Testpapier sichtbar. Die Methode befindet sich aktuell noch in der Testphase. Das Forschungsteam geht allerdings davon aus, dass man damit künftig bis zu 46 verschiedene Krebs-Signaturen erkennen könnte.

© olga_demina - stock.adobe.com

Deutschland: Vorreiter beim Recycling von Lithium-Ionen-Batterien

In Sachsen-Anhalt wurde eine hochmoderne Batterie-Recyclinganlage eröffnet. Die Anlage, betrieben von dem kanadischen Unternehmen Li-Cycle, ist nicht nur die erste Niederlassung in Europa, sondern auch ein Meilenstein für die Batterie-Recyclingindustrie. Langfristig sollen dort pro Jahr 30.000 Tonnen Lithium-Ionen-Akkus von Autos, Smartphones und Co. recycelt werden. Ein weiterer wichtiger Schritt zu mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz.