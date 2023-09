Good News des Tages

Naschen für die Gesundheit: Warum Schokolade gut fürs Herz ist

Anzeige

Ergebnisse einer Studie des "Swiss Medical Weekly" deuten darauf hin, dass sich ein erhöhter Schokoladen-Konsum positiv auf die Gesundheit auswirken kann. Befragt wurden mehr als 3.000 Patient:innen mit Vorhofflimmern. Der Grund: Schokolade beeinflusst die Endothel-Funktion, also die Flexibilität der Blutgefäße. Dadurch kann der Blutdruck reguliert - und das Risiko für Herzerkrankungen gesenkt werden. Laut der Schweizer Studie sind zwei bis sechs Schokoriegel pro Woche optimal.

Anzeige

Fortschritte auf dem Mars: NASA erzeugt Sauerstoff auf dem Mars

Nach mehr als zwei Jahren hat die NASA ihr Experiment zur Sauerstofferzeugung auf dem Mars (genannt Moxie) erfolgreich beendet. Das mikrowellengroße Gerät wandelt das Kohlendioxid der Mars-Atmosphäre in Sauerstoff um. Inzwischen soll Moxie 122 Gramm Sauerstoff produziert haben. Mit der Menge könnte ein kleiner Hund etwa 10 Stunden atmen. Klingt zunächst wenig, ist für die NASA aber ein riesiger Fortschritt. Zukünftig könnten Menschen dank der Technologie längere Zeit auf dem Mars leben.

"Moxie" wurde in den Mars-Rover "Perseverance" implementiert. © NASA/JPL-Caltech

Anzeige

Natürliche Klimaanlage: Die grünste Fassade Europas steht in Düsseldorf

Vor allem in den Großstädten, zwischen Hochhäusern und Shopping Zentren ist die Hitze im Sommer allgegenwärtig. Viele Städte wollen dem mit Fassadenbegrünung entgegenwirken. In Düsseldorf steht jetzt sogar die grünste Fassade Europas. Der "Kö-Bogen 2" ist ein beeindruckendes Gebäude mit Büro- und Geschäftsflächen mitten in der Innenstadt. Die insgesamt 30.000 Hainbuchen schirmen die Sonnenstrahlen ab. Nebeneinander aufgereiht, würden die Buchen eine Strecke von insgesamt acht Kilometern ergeben. Damit setzt die Stadt Düsseldorf ein deutliches Statement für die ökologische und klimagerechte Stadt von Morgen.