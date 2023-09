Good News des Tages

Ozeanschutz: Deutschland setzt wichtiges Zeichen

Anzeige

Im Juni haben die Vereinten Nationen ein Abkommen zum Schutz der Weltmeere verabschiedet. Jetzt hat Deutschland das Abkommen als eines der ersten Länder unterzeichnet. Aktuell gehören zwei Drittel der Ozeane zur Hochsee und gelten somit als rechtsfreier Raum. Das soll sich jetzt ändern. Durch das Abkommen können auf hoher See Schutzgebiete ausgewiesen werden. Dadurch sollen in Zukunft alle Projekte, Expeditionen und anderen Aktivitäten in den Weltmeeren auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft werden.

Anzeige

Weltraum-Technologie fürs Fahrrad: Nie mehr platte Reifen

Nie wieder einen Platten? Dieser Traum vieler Fahrrad-Fans könnte wahr werden - dank einer neuen Technologie der NASA. Der Plan: ein Reifen ganz ohne Luft. Inspiriert wurden die Entwickler:innen dabei von der US-Raumfahrtbehörde. Die will mit den Reifen aus einer Nickel-Titan-Legierung ihre Weltraum-Fahrzeugen ausstatten.

In Zusammenarbeit mit einem US-amerikanischen Unternehmen entstanden die sogenannten METL-Reifen für Fahrräder. Aktuell kannst du die Weltraum-Reifen über Kickstarter vorbestellen, ab 2024 werden sie ausgeliefert. Und so könnte bald nicht nur der Mars-Rover, sondern auch du mit den Hightech-Reifen neues Terrain erkunden.

Anzeige

Natürliches Molekül beseitigt Karies

Forschende haben jetzt ein natürliches Molekül entdeckt, dass Karies und Plaque beseitigen kann. 3,3'-Diindolylmethan (DIM) soll den für Karies verantwortlichen bakteriellen Biofilm auf den Zähnen fast vollständig entfernen können. Dadurch können sich die Bakterien langsamer vermehren. Weiterer Vorteil: Das Molekül ist für den Menschen unbedenklich und könnte somit künftig in Zahnpasta und anderen Zahnpflegeprodukten eingesetzt werden.