Good News des Tages

Studie belegt: Kaffee reduziert Demenz-Risiko

Anzeige

Was für tolle Nachrichten anlässlich des internationalen Tages des Kaffees am 1. Oktober. Wissenschaftler:innen haben herausgefunden, dass regelmäßiger Kaffeekonsum die Gefahr einer Demenz-Erkrankung reduzieren kann. Laut der Studie haben Testpersonen, die zwei bis drei Tassen pro Tag trinken, ein um 28 Prozent niedrigeres Risiko an Demenz zu erkranken. Doch damit nicht genug: Kaffee wirkt sich auch positiv auf das Herzkreislaufsystem, den Stoffwechsel und die Verdauung aus.

Anzeige

Erneuerbarer Energien machen’s möglich: Weltweites Klimaziel kann noch erreicht werden

Hoffnung im Kampf gegen den Klimawandel: Wie ein Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) zeigt, seien die Ziele des Pariser Klimaabkommens von 2015 dank der immer höheren Nachfrage nach Elektromobilität und Solarenergie weiterhin erreichbar. Das Abkommen beinhaltet unter anderem das Ziel, die Erderwärmung auf maximal zwei Grad zu begrenzen. Trotzdem sei das laut IEA kein Grund, sich auf den positiven Prognosen auszuruhen und fordert weiterhin eine intensivere und vor allem konstruktive internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen den Klimawandel.

© Anselm - stock.adobe.com

Anzeige

Palmöl gibt es bald ganz umweltfreundlich

Laut Angaben des WWF verbrauchen wir allein in Deutschland pro Jahr 1,8 Millionen Tonnen Palmöl. Es steckt in Lebensmitteln, Bio-Diesel, Kosmetika und vieles mehr. Das Problem: Die Herstellung von Palmöl ist nicht sehr umweltfreundlich. Ein schottisches Forscherteam hat nun eine umweltfreundlichere Alternative namens "Palm-Alt" entwickelt. Die Alternative ist angeblich wesentlich umweltfreundlicher. Sie besteht aus einem Nebenprodukt der Leinsamenindustrie, Fasern sowie Rapsöl und kann somit in vielen verschiedenen Ländern produziert werden. Ein weiterer Pluspunkt: Palm-Alt soll laut Forscher:innen um einiges gesünder sein, da es weniger gesättigte Fette enthält und zum großen Teil frei von Allergenen ist. Bis die Alternative auf den Markt kommt, muss sie allerdings noch einige Studien durchlaufen.