Letzte Chance: "Sing" noch für kurze Zeit streamen - der Animationsfilm mit Star-Besetzung

Der gesamte Cast besteht aus Stars? Das kennst du eher aus epischen Spielfilmen. Aber auch Animationsfilme für die ganze Familie schaffen es, mit hochkarätiger Besetzung zu überzeugen. Wer neben Iris Berben und Matthew McConaughey in "Sing" noch mitwirkt. Den Film gibt es nur noch für kurze Zeit auf Joyn.

"Sing", erzählt die Geschichte eines ehrgeizigen Koalabären namens Buster Moon, der sein verschuldetes Theater mit einem großen Gesangswettbewerb retten will. In diesem aufregenden Wettstreit treten eine Vielzahl bunter und liebenswerter Tiere an, darunter ein punkiges Stachelschwein, eine spielsüchtige Maus und ein Gorillajunge mit Herz. Jede Figur bringt ihre eigenen Träume und Herausforderungen mit - die sich in einer witzigen und herzerwärmenden Show zusammenfinden. Die mitreißenden Musiknummern und die Schauspieler:innen hinter den Charakteren machen "Sing" zu einem absoluten Muss für die ganze Familie!

Scarlett Johansson und Stefanie Kloß im gleichen Film

Spätestens seit Black Widow kennt die ganze Welt Scarlett Johansson. In"Sing" verleiht sie dem Stachelschwein Ashley ihre Stimme und sogar musikalisch kann die Oscar-nominierte Schauspielerin punkten. Im Deutschen wird das rockige Stachelschwein von Silbermond Frontfrau Stefanie Kloß synchronisiert.

Matthew McConaughey und Daniel Hartwich bei einer tierischen Prüfung

Daniel Hartwich, Matthew McConaughey und ein Koala? Nein, das ist keine Dschungelprüfung! Beide übernehmen die Rolle von Buster Moon, der verzweifelt sein Theater vor den Ruinen schützen will.

Unsere Lieblingsmaus: Klaas Heufer-Umlauf

Der gelernte Friseur und Moderator Klaas Heufer-Umlauf hat sich auch in der Filmwelt einen Platz gesichert. Im Animationsfilm "Sing" spricht der Entertainer die Maus Mike und beweist, was für ein All-Around-Talent er ist. In der Originalversion synchronisiert Seth MacFarlane die kleine Maus.

Klaas Heufer-Umlauf ist Moderator, Sänger und jetzt auch noch Synchronsprecher. © ddp/©Universal Pictures new movie: Sing (2016)

Dieser Star spielte sogar bei Barbie und Matilda mit

Rhea Perlman hat in zwei ikonischen Filmen der Popkultur mitgewirkt - "Matilda" und "Barbie". In "Sing" verleiht sie einem Lama namens Judith ihre einzigartige Stimme.

Rhea Perlman wirkte bei "Barbie" und "Matilda" mit. © ddp/ Xavier Collin

Iris Berben darf auch nicht fehlen

Iris Berben gehört im deutschsprachigen Raum zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen und schenkt der Figur Nana Noodleman ihre Stimme. Im Film ist Nana Noodleman eine ehemalige Sängerin, die früher am Theater von Buster Moon auftrat. Neben Berben gesellt sich auch Katharina Thalbach dazu und erweckt Matilda Crawley zum Leben.

Katharina Thalbach und Iris Berben auf dem roten Teppich bei der Premiere von "Sing - Die Show deines Lebens" im Zoo Palast in Berlin. © ddp/Steffens

Taron Egerton zeigt sich von seiner weichen Seite

Johnny ist ein Gorilla, der nicht in die Fußstapfen seines kriminellen Vaters treten möchte. Viel lieber möchte er mit seiner Stimme Geld verdienen. Der softe Gorilla wird von Taron Egerton gesprochen.

So pink wie ihre Rolle in "Natürlich blond"

Was haben Elle Woods und das bezaubernde Schweinchen Rosita gemeinsam? Auf den ersten Blick mag es ihre rosige Farbe sein, die ins Auge sticht, doch es verbindet sie noch etwas Besonderes: Beide Charaktere werden von der Oscar-Preistägerin Schauspielerin Reese Witherspoon gespielt.

Diese Stars haben ein kleinen Cameo-Auftritt

Neben den Hauptfiguren darf man sich auf kleine Cameos von Inscope21, Luca Hänni, Prince Damien und Jennifer Hudson freuen. Wir wünschen viel Spaß und eine tolle Unterhaltung bei "Sing"!