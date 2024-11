Joyn hat alle Folgen kostenlos vorab im Stream! Schau dir Max' Abbruch in Folge 8 an!

So, so bitter! Kurz vor dem Ziel muss einer der Kandidaten abbrechen. Weshalb es dazu kommen konnte und wie der Content Creator den letzten Anstieg auf fast 4.000 Höhenmeter meistert, erfährst du hier.

Das Wichtigste in Kürze Für Max ist die Reise kurz vor Schluss vorbei. Weil sich die Erkältung des Content Creators zunehmend verschlechtert hat, muss er die Reißleine ziehen.

Auf welche Weise Max vom 3.853 Meter hohen Pass gekommen ist und wie es für ihn weitergeht, kannst du hier nachlesen.

Wenn nichts mehr geht: Max bricht ab!

Am Ende hat die Vernunft gesiegt: Quasi auf der Zielgeraden muss Kandidat Max (@skatepunk2425) abbrechen. Seine Erkältung ist einfach zu heftig geworden. Bereits am Morgen des neunten Tages wird ersichtlich, dass es dem Content Creator zunehmend schlechter geht.

Die Lage spitzt sich zu

Alle drei Fahrer hatten in den vergangenen Tagen mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. Doch keinem erging es so schlecht wie dem Hamburger. "Digger, mir geht es gar nicht gut", verkündet Max am Morgen.

Ich bin komplett zerschossen, man! Max

Zu dem Zeitpunkt erwägt Max bereits einen Abbruch, doch das ist gar nicht so einfach. Schließlich sind es noch knapp 600 Höhenmeter auf den Arabel-Pass, der sich wiederum weitere 15 Kilometer auf knapp 3.800 Höhenmetern zieht. Max' Devise? So langsam wie möglich hoch, so schnell wie möglich runter - und mit etwas Glück eine Mitfahrgelegenheit erwischen.

Der letzte Anstieg bringt die Radler an ihre Grenzen

Wie anstrengend die letzten zehrenden Höhenmeter sind, merkt man allen drei Fahrern an. Die Erschöpfung der letzten Tage steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Doch Max hat besonders zu kämpfen ... "Ich hab echt Angst, dass ich umkippe. Ich bin echt am Arsch", meint der Hamburger, der kaum noch die Augen offenhalten kann.

Jeder Schritt und jeder Tritt ist eine Qual: Auf dem letzten Anstieg ist Max die Erschöpfung sichtlich ins Gesicht geschrieben. © Joyn

Wie Kirgistan einen komplett bricht! Max

"Je länger ich den Bums hier hochschiebe, desto geiler ist es: wie Kirgistan einen komplett bricht. Aber wirklich so nachhaltig bricht, dass man sich noch Tage und Wochen daran erinnert, wie gut es einem zu Hause geht", meint Max und beschließt, bei der nächsten Möglichkeit ein Taxi zu nehmen. "Ich war noch nie in einer so ausweglosen Situation wie heute."

Doch es hilft alles nichts. Der Pass muss bewältigt werden. Erst auf der anderen Seite wartet wieder die Zivilisation und mit viel Glück ein Taxi. Und der Arabel-Pass hat es in sich ...

Unwetter und Eisregen auf dem Pass

Denn oben wartet auf die drei Abenteurer erstmal ein stürmisches Gewitter mit heftigen Winden und sogar Eisregen.

Doch auch diese Prüfung meistern die drei Content Creator, wenn auch nicht ganz ohne Murren! "Ich merk meine Hände nicht mehr [...]. Wie tausend Nadelstiche", kreischt Fritz Meinecke beinahe schon ins Mikrofon, auch weil er den Wind übertönen muss.

Happy End am See

Doch einmal über den Pass bessern sich Stimmung und Wetter schlagartig. Der wunderbare Yssyk-Köl-See tut sein übriges und so gibt es erstmal eine kleine Abkühlung.

Doch mit der Rückkehr in die Zivilisation kommt auch die ernüchternde Wahrheit: Max' Reise ist hiermit vorzeitig zu Ende. Nach 668 der rund 750 Kilometer ist für den Hamburger Schluss. Seine Erkältung ist schlichtweg zu schlimm, um eine zehnte Etappe zu fahren. An dieser Stelle ein weitreichenderes gesundheitliches Risiko einzugehen, wäre schlichtweg unklug.

Doch der YouTuber nimmt es gelassen. "Ach, das passt schon. Ich freu mich, dass wir jetzt hier am See sind [...]. Und wenn ihr 'nen Platten habt, ruft durch", scherzt Max gemächlich, während er ins Taxi Richtung Ziel, der Stadt Karakol, steigt.

Wie geht es für Fritz und Alex weiter?

Wie es für Fritz Meineke und Mitstreiter Alex (@roofless.cat) weitergeht und ob sie die verbleibenden 90 Kilometer ins Ziel schaffen, siehst du in der finalen achten Folge "Bikepacking Abenteuer Kirgistan", ab sofort kostenlos auf Joyn.

