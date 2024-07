Du suchst für den Dienstagabend nach packender Unterhaltung? Entdecke die kostenlosen TV-Highlights vom 30. Juli 2024 auf Joyn - von fesselnden Krimis bis zu aufregenden Dokumentationen.

3sat, heute um 22:25 Uhr: Das Tal der toten Mädchen

Krimi, Spanien/Deutschland (2017)

Basierend auf Dolores Redondos Roman-Bestseller "Das Echo dunkler Tage" geht ein Ritualmörder im baskischen Baztán-Tal um. Ein totes Mädchen wird nackt und stranguliert im Wald gefunden, geschmückt mit einem traditionellen Gebäckstück auf ihrem Schambereich. Es ist der zweite Mord in kurzer Zeit, was auf einen Serienmörder hindeutet.

Inspektorin Amaia Salazar kehrt aus Pamplona in ihre Heimat zurück, wo Aberglaube und Realität verschwimmen. Die Einheimischen flüstern von einem Basajaun, einer mystischen Kreatur. Neben den Ermittlungen muss Amaia auch persönliche Konflikte bewältigen, insbesondere mit ihrem Ehemann James und ihrer entfremdeten Schwester Flora. Als ein weiteres Mädchen verschwindet, erkennt Amaia eine Verbindung zu ihrer eigenen Familiengeschichte.

ARD, heute um 22:50 Uhr: Das Strohmann-Kartell - Dienstleister für die Mafia

Doku, Deutschland (2024)

Geldwäsche, Insolvenzverschleppung und milliardenschwerer Steuerbetrug – skrupellose "Dienstleistungsunternehmen" rekrutieren systematisch nichtsahnende Osteuropäer als Strohmänner für die illegalen Geschäfte mafiöser Organisationen. Dabei schrecken sie vor brutalen Methoden nicht zurück!

Das Schicksal einer Strohfirma: Einer suchtkranken Mutter wurden ihre Kinder entzogen. In dieses zunehmend auch in Deutschland aktive System sind unter anderem Notare, Dolmetscher und sogenannte Beratungsfirmen involviert.

WELT, heute um 21:10 Uhr: Der Tiger - Hightech am Himmer

Doku, Deutschland (2020)

Kampfhubschrauber wie der "Tiger" sind in der modernen Kriegsführung von großer Bedeutung. Ähnlich wie die Kavallerie früher, dienen sie dem Schutz der Bodentruppen. Besonders wichtig sind sie für den Luftangriff auf feindliche Panzer. In dieser Sendung wird nicht nur die Technik dieser Kampfhubschrauber vorgestellt, sondern auch ihr Einsatz in Afghanistan gezeigt. Zudem wird die Ausbildung der zukünftigen "Tiger"-Piloten beleuchtet.

Tele 5, heute um 22:00 Uhr: Nymphomaniac Vol.1

Sex-Drama, Dänemark/Deutschland/Frankreich/Belgien/Großbritannien (2013)

Lars von Trier porträtiert eine hemmungslose Frau mit prominenten Schauspielern und "echtem" Sex.

Joe (gespielt von Charlotte Gainsbourg) erzählt dem intellektuellen Bücherwurm Seligman (dargestellt von Stellan Skarsgård) Geschichten aus ihrem nymphomanen Leben. Der erste Teil des zweiteiligen Films zeigt ihre sexuelle Entwicklung (jung: Stacy Martin): von der Entjungferung und dem Ausprobieren während der Pubertät, über das Managen zahlreicher Liebhaber, bis hin zu einer zum Scheitern verurteilten Beziehung mit ihrem Kollegen Jérôme (Shia LaBeouf).

Kabel Eins, heute Abend um 20:15 Uhr: Ballermann 6

Komödie, Deutschland (1997)

Knappe Bikinis, Eimersaufen und hemmungsloses Feiern. Der Traum eines jeden Deutschen - und natürlich auch von Tommie (Tom Gerhardt) und Mario (Hilmi Sözer). Mit ihrem letzten Geld fliegen die immer gut gelaunten Chaoten nach Mallorca, um im vermeintlichen Freibier- und Sexparadies drei Tage lang richtig zu feiern. Doch sie werden von zwei rachsüchtigen Typen verfolgt, denen sie die letzten Flugtickets weggeschnappt haben, und einem eifersüchtigen Yuppie, dessen genervte Freundin bei den beiden Helden Zuflucht sucht.

