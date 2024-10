ProSieben MAXX überträgt den nächsten WWE-Großevent kostenlos im Free-TV: "WWE Survivor Series" 2024 wird nach der Live-Austragung in voller Länge auf dem Sender und auf Joyn zu sehen sein.

"WWE Survivor Series" findet am 30. November 2024 statt

ProSieben MAXX und Joyn zeigen erneut ein Premium-Live-Event der WWE (World Wrestling Entertainment) in Deutschland - kostenlos und in voller Länge. Dabei handelt es sich um die "WWE Survivor Series", die am 30. November in der Rogers Arena in Vancouver, Kanada, ausgetragen wird. Das bestätigte der deutsche WWE-Kommentator Sebastian Hackl in den Sozialen Medien.

Demnach werden er und Manuel Thiele das Event für die deutschsprachigen Fans kommentieren. Im Zuge dessen gab Hackl auch bekannt, dass der nächste größere WWE-Event "Crown Jewel" (2. November 2024) hingegen nicht im deutschen Free-TV zu sehen sein wird.

Wann läuft der Wrestling-Event auf ProSieben MAXX?

Noch ist nicht bekannt, wann genau die "WWE Survivor Series" 2024 auf ProSieben Maxx ausgestrahlt wird. Zuletzt wurden die Premium-Live-Events rund 24 Stunden nach Live-Austragung im Free-TV gezeigt.

Sobald der Ausstrahlungstermin feststeht, erfährst du es hier

Kürzlich waren auch "WWE Money In The Bank", der "WWE Summer Slam", die Deutschland-Show "WWE Bash in Berlin" und "WWE Bad Blood" auf ProSieben MAXX und Joyn in voller Länge zu sehen. Ein Zeichen der engen Partnerschaft von ProSieben MAXX mit der Wrestling-Liga WWE (World Wrestling Entertainment).