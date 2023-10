Feuriger Herbst: Deshalb tragen jetzt alle rote Haare - und das sind die schönsten Nuancen!

Ob Kupfer, Bordeaux oder Pfirsich - rotes Haar ist im Trend, Stars wie Barbara Meier, Jessica Chastain oder Amy Adams machen es schon lange vor. Nur etwa ein bis zwei Prozent der Bevölkerung haben von Natur aus eine rote Mähne. Kein Problem! Egal ob mit diskreten roten Strähnen oder komplett kupferroten Haaren: Bei den vielen Farbfacetten ist für jede:n was dabei!

Rote Haare färben – das solltet ihr beachten

Bevor ihr eure Haare rot färbt, solltet ihr sie euch mal genauer ansehen - wie geht es ihnen eigentlich so? Fühlen sie sich trocken und spröde an, habt ihr Spliss? Dann gilt es, sich vor einer Färbung intensiv mit den Bedürfnissen eurer Haare zu beschäftigten, ihnen die nötige Feuchtigkeit zukommen zu lassen oder vielleicht sogar noch mal dem Lieblingssalon einen Besuch abzustatten. Danach kann es losgehen, aber wie? Auf Nummer sicher geht ihr natürlich mit einem Besuch eines professionellen Friseursalons. Möchtet ihr eure Haare aber eigenständig oder mithilfe von Freundin oder Freund färben, gibt es einige Möglichkeiten.

Wer sich noch nicht ganz festlegen möchte, kann seinen Farbton beispielsweise mithilfe Roter Bete temporär in eine rötliche Richtung bringen: auch deshalb eine gute Idee, weil das Gemüse viele wertvolle Mineralien und Vitamine für eine gesunde Mähne enthält. Auch eine Henna-Pflanzenhaarfarbe färbt eure Haare verhältnismäßig schonend. Wollt ihr eure Haare sowieso nur temporär Rot haben, empfiehlt sich eine Tönung, wollt ihr dauerhaft einen Rotschopf, bleibt nur der Griff zu permanenten Kolorationen. Wenn es euer erstes Mal Haare färben ist, fragt doch in eurem Umfeld nach Unterstützung von Erfahrenen: Gerade Rottöne können als Färbung nach hinten losgehen und sollten deshalb genauestens nach Anweisung durchgeführt werden. Auch die Vorher-Nachher-Bildchen auf den Packungen geben euch einen Hinweis, ob ihr zuvor – bei einem dunkleren Ausgangston als dem gewünschten – eventuell eine Aufhellung benötigt. Aber dazu später mehr!

Wem stehen rote Haare?

Die gute Nachricht vorneweg: Rote Haare sind nicht gleich rote Haare. Durch die vielen verfügbaren Untertöne gilt es, das richtige Mix & Match für die eigene Mähne zu finden. Das wichtigste Auswahlkriterium sollte euer Teint sein!

Im Clip: Was ist der Trend-Ton Ronze?

Auf welche Haarfarbe kann man rot färben?

Um auch wirklich das gewünschte Ergebnis zu erzielen, sollte das Hauptaugenmerk auf der Ausgangsfarbe liegen. Ist diese dunkler als der gewünschte Rotton, solltet ihr eure Haare zuvor aufhellen: So lässt sich jede Haarfarbe auf Rot umfärben.

Ob kupferrote Haare, bordeauxrote Haare oder rote Strähnchen - die beliebtesten Rottöne im Überblick

Rote Haare begleiten uns seit vielen Jahren im Haarfärbe-Game. Eine Haarfarbe, die nur die wenigsten von uns genetisch mitbekommen haben, ist ja besonders spannend: Denn wollen wir nicht irgendwie immer das haben, was wir nicht haben? Ob die freche Haarfarbe Kupferrot, edle Bordeaux-Haare oder sogar rote Strähnen - die rote Farbe bleibt ein absolutes Haar-Highlight und hier findet ihr die All-Time-Favorites in Sachen Haare rot färben.

Kupferrote Haarfarbe - der absolute Klassiker

It-Girl Palina Rojinski trägt sie als Markenzeichen: Ihre unverkennbare kupferrote Mähne lässt Herzen höher schlagen. Warum also nicht selbst für Herzklopfen sorgen? Dieser aufregende Look passt perfekt zu eher helleren Hauttypen wie Rojinski, aber auch mittlere Hauttypen - gerade mit einem pfirsichfarbenen Unterton - können ihre perfekte Nuance in einer warmen kupferroten Haarfarbe finden: Vor allem, wenn sich eure Augenfarbe irgendwo zwischen Grün und Blau bewegt, solltet ihr die Gelegenheit am Schopf packen und diese durch die beliebte Haarfarbe Kupferrot zum Strahlen bringen!

Weinrot als Haarfarbe: bordeauxrote Haare sind edel und verführerisch

Ihr mögt es etwas subtiler? Versucht es doch mal mit Bordeaux! Weinrote Haare sind stark im Kommen. Gerade, wenn eure Ausgangshaarfarbe eine Braunnuance hat, kann eine etwas dunkelrote Haarfarbe eurer Mähne einen aufregenden Glanz verleihen, ohne dass euch direkt niemand mehr erkennt! Je nach Teint, warme Typen erkennt man z.B. an grünen Äderchen, kühle an blauen, könnt ihr die Untertöne eurer Haarfarbe Rot, wärmer oder kühler wählen. Ganz nach eurem Geschmack.

Schwarz-rote Haare - der etwas extravagante Look

Rote Haare haben immer etwas Verspielt-Kindliches? Von wegen, schwarz-rote Frisuren beweisen das Gegenteil. Tiefes Schwarz wird mit einem intensiven Rotton gepaart und gibt ein aufregendes Gesamtbild ab. Gerade verwobene Looks, wie eine Flecht- oder Hochsteckfrisur, präsentieren "the best of both worlds". Für hellere Hauttypen ein Augenschmaus, bringen die kühlen Farben mit ihrer Intensität einen ganz besonderen Touch auf unsere Köpfe: Hallo Schneewittchen 2023!

Rote Strähnen sorgen für feurige Highlights

Ihr hängt an eurer (Natur-)Haarfarbe? Kein Grund, diesen Trend an euch vorbeiziehen zu lassen. Strähnen sind eine super Möglichkeit, etwas Feuer in eure Mähne zu färben, ohne direkt eine Komplettveränderung zu wagen. Euren Naturton wertet ihr so sogar auf, gebt ihm einen neuen Twist und etwas Glanz: Wählt (zusammen mit dem Profi) ein passendes Rot und lasst euch dieses frech unter die Naturmähne mischen: Der Wow-Effekt ist garantiert!

Haarfarbe Kupferrot - der coolste Trend-Look 2023

Schimmerndes Kupfer mit einem edlen Finish, getoppt von einem glänzenden, satten Karamellton - das ist aktuell die begehrteste Trendfarbe. Kupferrot liegt zwischen Brünett und Blond, und ist genau das richtige für euch, wenn ihr etwas Aussagekräftiges bevorzugt, es aber trotzdem tragbar und zurückhaltend sein sollte. Der warme, satte Ton bietet intensiven Glanz und lässt euer Haar auf subtile und elegante Weise erstrahlen, ganz wie bei Model und Schauspielerin Riley Keough. Nice!

Haare rot färben: Die besten Pflegetipps für eure feurige Mähne

Tatsächlich benötigen rote Haare ganz besonders viel Aufmerksamkeit, denn rote Farbpigmente sind im Gegensatz zu ihren Kollegen äußert zerbrechlich. Um es dem empfindlichen Rotschopf recht zu machen, sollte man nach speziellen Pflegeprodukten für rote Haare Ausschau halten. Dies gilt sowohl für natürliche als auch gefärbte rote Mähnen.

Die richtige Pflege roter Haare

Damit beim Blickfänger Rot die Blicke auch wirklich anerkennend bleiben und nicht zu sorgenvoll switchen, benötigt die Haarfarbe eine spezielle Pflege. Rot ist und bleibt eine Signalfarbe und gibt so vielleicht früher als andere Haarfarben preis, dass die Mähne nicht richtig gepflegt wurde.

Damit euch das nicht passiert, sind wir ja da. Listen up! Produkte, die speziell für rotes Haar entwickelt worden sind, sind nahezu unverzichtbar. Auch sollte das Haar von negativen Umwelteinflüssen wie UV-Strahlung geschützt werden, da die Rotpigmente sonst ausbleichen können. Wie? Ein Haarspray mit Sonnenschutz ist hier die richtige Wahl. Um den Farbglanz so lang wie möglich gewährleisten zu können, sollte das Haar außerdem nicht zu heiß gewaschen werden. Wem der aktuelle Rotstich nicht gefällt, der kann nach speziellen Farbshampoos Ausschau halten, um dem entgegenzuwirken und die rote Haarfarbe aufzufrischen.

Ihr möchtet die rote Haarfarbe entfernen – so geht's

Etwas bei der Farbveränderung ist schiefgegangen, ihr fühlt euch nicht mehr wohl mit eurer Frisur oder brennt schon für das nächste Farbexperiment? Im Salon eures Vertrauens können sich Profis vor Ort ein genaues Bild der Lage machen und euren Haaren das geben, was sie für euer gewünschtes Endergebnis brauchen.

Falls diese Methode nicht infrage kommt, so gibt es schonende Hausmittel fürs Haar, auf die ihr zurückgreifen könnt. Wenn ihr beispielsweise direkt nach der Umfärbeaktion bemerkt, dass diese doch ein Fehler war, dann schnappt euch ein Glas Honig, vermischt den Inhalt mit etwas Wasser bis eine spülungsartige Konsistenz entsteht und massiert diese in eure Haare. Nach etwa einer Stunde könnt ihr die Masse ausspülen. Auch Vitamin-C-Pulver kann, vermischt mit Shampoo, nach und nach die rote Farbe herauszuziehen. Backpulver und Zitrone hingegen sind für ihre aufhellende Wirkung bekannt, mit etwas Wasser vermischt und circa 20 Minuten Einwirkzeit entnehmen sie eurem Haar unerwünschte Pigmente. Bei Bedarf können Hausmittelanwendungen auch wiederholt werden, der Zustand des Haares sollte hierbei aber immer im Vordergrund stehen.

Reicht die aufhellende Wirkung milderer Methoden nicht aus, so gibt es immer noch spezielle Produkte zur Entfernung von Haarfarben, welche in jeder Drogerie oder auch beim Friseur zu kaufen sind. Hierbei sollte euch aber klar sein, dass ihr euren Haaren damit keinen Gefallen tut und ihnen danach ausreichend Pflege zukommen lassen solltet. Auch könnt ihr darüber nachdenken, eure Haarfarbe mit einer dunkleren Tönung anzupassen. Dabei können die hartnäckigen Rotpigmente allerdings immer noch eine gewisse Zeit durchschimmern.