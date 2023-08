Hochzeits-Trends 2023: So stylst du als Gast die angesagten Looks von Influencerin Carmushka nach

Weiß als No-Go für Hochzeitsgäste? Nicht, wenn das Brautpaar als Motto beispielsweise All White oder andere helle Farben vorgibt! Auf Instagram zeigt Influencerin Carmushka, wie sie ihre angesagten Wedding-Outfits perfekt in Szene setzt. Wie ihr den Style ganz einfach nachmachen könnt, erfahrt ihr hier.

Ganz in Weiß: So elegant zeigt sich Carmushka auf Instagram

Der perfekte Look für eine Traumhochzeit auf Bali: Zum Pre-Dinner der Hochzeit des Travel-Influencer-Paars Marie und Jake präsentiert sich Influencerin Carmushka in einem Clip auf Instagram ganz in Weiß. Denn passend zur Location erschien nicht nur das Brautpaar in Weiß, sondern auch alle anwesenden Gäste.

Carmushka zeigt sich in einem wunderschönen Kleid aus einem luftigen Stoff mit dezenten Rüschen-Details. Dieses Traumkleid kombiniert sie mit einer kleinen, ebenfalls weißen Clutch und silberfarbenen High Heels. Um den Hals trägt die Influencerin eine dezenten Kette mit einer großen Perle in Gold-Silber-Optik. Leichte Beach Waves runden das Gesamtbild perfekt ab.

Influencerin Carmushka: So stylt sie das Wedding-Outfit

In einem Instagram-Post zeigt sich Influencerin Carmushka im traumhaften Champagner-Look neben ihrer Freundin und Braut Marie. Sie trägt ein One-Shoulder-Kleid aus leichtem und schmeichelndem Satinstoff. Die Cut-Outs vom Knie abwärts verleihen dem Look noch mehr Sexappeal. In Kombination mit den farblich passenden Plateausandaletten wirken die Beine der Influencerin optisch noch länger. Bei diesem Wow-Look sollten Accessoires besser nur dezent zum Einsatz kommen. Carmen Kroll kombiniert dazu eine schlichte, edle Perlenkette.

Im Clip: Angesagte Satin-Schlafzimmer-Looks im Trend

Noch mehr Hochzeitslooks auf Zara, Zalando & Co.

Luftige Satinkleider sind schon das ganze Jahr total im Trend! Und die gute Nachricht: Sie eignen sich perfekt für Hochzeiten! Egal, ob Kleider, Röcke oder Overalls - die seidig glänzenden Stoffe finden wir überall und sie lassen sich vielseitig kombinieren. Und das Beste daran: Sie sind noch nicht einmal teuer. Dank zahlreicher Shops wie Zara, Mango oder Zalando ist für jede Preisklasse etwas dabei. Vor einer Hochzeit solltet ihr euch aber in jedem Fall mit dem Brautpaar absprechen, ob ein weißes, creme- oder champagnerfarbenes Kleid angemessen ist. Alternativ könnt ihr einfach eine andere Farbe wählen, denn die luftigen Satinkleider sind in einer Vielzahl von Farben und Längen erhältlich.

Und nicht zu vergessen: Auch Plateauschuhe gibt es in diesem Jahr überall zu kaufen. Sie verleihen jedem Look noch mehr Eleganz und strecken optisch die Beine.