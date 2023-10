Perfektes Make-up im Herbst 2023: Selena Gomez rockt den Y2K Make-up-Trend

Wer erinnert sich noch an das eisblaue Y2K Make-up aus den 2000er-Jahren? Britney Spears und Christina Aguilera haben den Trend damals gerockt! Jetzt trägt Selena Gomez den Retro-Look auf der Paris Fashion Week und gibt ihm einen modernen Twist. Wie eisblauer Lidschatten sein Comeback feiert, gibt's hier!

Selena Gomez mit dem Y2K Make-up

Die Sängerin und Schauspielerin ist bekannt für ihren perfekten Glamour Look. Ihre Liebe zu Kosmetik und Beauty-Produkten ging sogar so weit, dass sie eine eigene Marke gründete: "Rare Beauty". Selena weiß also genau, was die coolsten Trends auf den Augenlidern sind. Nun hat sie uns mit einem alten Bekannten überrascht: Auf der Pariser Fashion Week (dort scheint sie für einen Mädels-Trip zu sein) trug sie schillerndes, eisblaues Augen-Make-up, das uns an Christina und Britney in den Anfängen ihrer Karriere erinnert hat! Dazu kombinierte Selena falsche Wimpern, Lippen in einem rosigen Nude und Blush in einer Korallennuance.

Und die Fans LIEBEN Eiskönigin Selena Gomez. Auf Instagram sind zuhauf Kommentare wie "Sie ist eine Ikone, ich liebe diesen Look an ihr" oder "umwerfend" zu finden. Doch diesmal hat sich die Sängerin nicht alleine geschminkt, auch wenn bereits zahlreiche Tutorials beweisen, dass sie ein echtes Talent dafür hat. Make-up-Artistin Avia Solomon steckt in diesem Fall hinter dem modernen Y2K-Styling.

Im Clip: Mehr auffällige Looks von Selena Gomez

So könnt ihr den Look zu Hause nachmachen:

Verwendet haben die beiden natürlich nur Produkte von Selenas eigener Kosmetikmarke "Rare Beauty". Wenn ihr das Augen-Make-up nachmachen wollt, könnt ihr es natürlich auch mit anderen Produkten und Brands schminken. Hauptsache, die Farben stimmen einigermaßen überein. Man benötigt einfach nur eisblauen Lidschatten und schon kann es losgehen:

Eisblauen Lidschatten auf dem beweglichen Augenlid verteilen, am besten mit dem Finger oder einem flachen Pinsel. Mit einem fluffigen Brush einen helleren Grauton nehmen und diesen in die Lidfalte verteilen und ausblenden. Mit einem schwarzen Lidschatten auf einem feinen Pinsel das innere Drittel der Lidfalte nachziehen. Mit einem Eyeliner einen schmalen Wing ziehen, der über der Pupille beginnt und so lang oder kurz gezogen werden kann, wie man mag. Liner und Lidschatten mit einer Mischung aus grauen und eisblauen Lidschatten mit dem Look verbinden. Mit einem Kajal oder dem schwarzen Lidschatten das untere Drittel direkt am unteren Wimperkranz nachziehen, zum inneren Augenwinkel den Rest mit dem hellgrauen Lidschatten ganz leicht nachziehen. Etwas Wimperntusche und Fake Lashes , die am äußeren Augenwinkel größer werden, aufsetzen. Wangen in einem bronzenen Korallenton betonen, etwas goldenen Highlighter auf die Wangenknochen setzen. Lippen in einem pinken Nude betonen.

Ihr habt keinen blauen Lidschatten zu Hause? Oder wollt einfach eine andere Farbe verwenden? Kein Problem! Denn, auch hierfür hat Selena den passenden Millenial-Babe-Look parat.

Der Y2K-Look funktioniert auch in Pink und Rot

Selena zeigt, dass das Augen-Make-up auch mit einem knalligen Pinkton gut aussieht! Man sollte aber trotzdem auf eine harmonische Farbkombi achten. Passend zum pink-roten Lidschatten trägt Selena Gomez ein farblich passendes Blush und einen knallroten Lippenstift.