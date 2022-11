Wer 2022 mal auf TikTok und Instagram unterwegs war, der hat vielleicht schon die zwei großen Make-up-Trends des Jahres entdeckt: Ein taufrischer dewy Teint und blaues Augen-Make-up. Blauer Lidschatten hat sich als DER Retro Trend aus den Nullerjahren zurückgemeldet und war 2022 nicht mehr von Social Media und Fashion Shows wegzudenken.

Anzeige

Wir haben TikTok und Co. nach den coolsten Looks durchforstet, jede Menge Inspiration gesammelt und die besten blauen Trend-Looks für dich gesammelt. Wir erklären Step by Step, wie du das blaue Augen-Make-up nachschminkst, und liefern Ideen für jeden Geschmack und jeden Typ. Wir erklären, welcher Blau-Ton zu blauen Augen passt, und welchen du zu braunen und grünen Augen tragen kannst.

Blaue Augen schminken – Beim Scrollen in den Sozialen Medien ist der Make-up Hype allgegenwärtig. Wir zeigen die schönsten Looks zum Augen-Make-up. © Foto: Jonathan Gordon | Hair & Make-up: Anna Melmann | Styling: Sabrina Heim

Blaues Augen Make-up schminken

Zunächst solltest du deine Augen immer gründlich grundieren. So kommen die blauen Farbpigmente später viel besser zur Geltung. Benutze zunächst Concealer unter und über dem Auge, um dunkle Augenringe abzudecken und eventuelle Rötungen oder Schattierungen am Lid auszugleichen. Denn auch wenn blaue Augen der Make-up-Trend des Jahres sind, dunkelblaue Ringe unter den Augen sind damit nicht gemeint.

Ein Primer für Augen-Make-up sorgt dafür, dass der Look länger hält und die Farben richtig leuchten. Egal ob du dunkles funkelndes Midnightblue oder kräftiges Eisblau tragen willst.

Unsere Make-up-Looks zeigen, wie vielfältig der Trend ist. Wenn du noch unsicher bist, welcher Style am besten zu dir und deinen Augen passt, helfen wir: In unserem Blue-Eyes-Guide erklären wir, welche Blautöne am besten zu welcher Augenfarbe passen. Aber grundsätzlich gilt: Erlaubt ist was Laune macht.

Smokey Eyes in Blau – ein Make-up-Klassiker wird neu interpretiert. Wir verraten dir die Steps zum Nachschminken des Trends. © Foto: Jonathan Gordon | Hair & Make-up: Anna Melmann | Styling: Sabrina Heim

Blue Smokey Eyes

Smokey Eyes waren 2022 auf allen Runway Shows und Red Carpets dabei. Der Klassiker wurde in den unterschiedlichsten Tönen immer wieder neu interpretiert, am häufigsten aber in der Kombination mit einem blauen Lidschatten. Die Schminktechnik bleibt aber dieselbe, wie du sie schon von klassischen Smokey Eyes kennst.

Und so geht der Look:

Anzeige

Anzeige

Einen möglichst dunklen Lidschatten in Blau (Grau oder Schwarz gehen auch) vom äußeren Augenwinkel bis zur Augenmitte, in der Lidfalte und unter dem Auge auftragen, um die Smokey-Schattierung zu schaffen.

Im inneren Augenwinkel bis zur Lidmitte wird nun der kräftigere blauen Juwelton platziert. Beide Lidschatten sollten matt und möglichst hoch pigmentiert sein.

Wie gefällt dir der Blue Eyeliner? Lass deiner Kreativität freien Lauf und setze graphische Highlights ergänzend zu dem coolen Lidstrich. © Foto: Jonathan Gordon | Hair & Make-up: Anna Melmann | Styling: Sabrina Heim

Blauer Eyeliner

Ein blauer Lidstrich ist eine spannende Abwechslung zum klassisch schwarzen Cat Eye. Und dabei bleiben immer noch genügend Optionen offen, um den Style vielseitig und wandelbar zu gestalten. Du kannst zum Beispiel einen marineblauen Eyeliner oder einen himmelblauen Kajal für den Look wählen. Du kannst ein klassisches Cat Eye mit einem dramatischen Lidstrich kreieren, ein Reverse Cat Eye schminken (indem du den dunklen Lidschatten auch am unteren Wimpernkranz aufträgst) oder einen Graphic Liner (einen präzisen und grafisch ausgefallenen Lidstrich) ziehen.

Wir haben uns für ein Reverse Cat Eye in dunklem Navy Blau entschieden. Klassisch, aber mit einem Twist. Edel, aber ein echter Eyecatcher.

Dafür solltest du zuerst die Partie unter deinen Augen und eventuelle Augenschatten abdecken. Jetzt ziehst du den blauen Eyeliner am unteren Wimpernkranz entlang und lässt ihn in einem langen, spitzen Wing in Richtung Schläfe auslaufen. Auf Mascara kannst du verzichten, aber dafür betonst du deine Augenbrauen kräftig.

Schon vom angesagten Mono Blue Look gehört? So funktioniert der Make-up-Trend! © Foto: Jonathan Gordon | Hair & Make-up: Anna Melmann | Styling: Sabrina Heim

Mono Blue

Feeling Blue? Wer den Trend so richtig fühlt und aufs Ganze (gemeint ist das ganze Auge) gehen will, der wird diesen Look lieben.

Anzeige

Damit der Lidschatten so richtig knallt, brauchst du eine gute Grundierung. Am besten bereitest du das Lid mit Concealer und einem Primer vor. Wichtig ist, stark pigmentierte Produkte zu verwenden, wie etwa kräftig blaue Creme-Lidschatten. Alternativ kannst du aber auch einen blauen Kajal benutzen und ihn über das ganze Lid bis zur Lidfalte verblenden. Wenn du den Lidschatten aufträgst, orientierst du dich an der Form deines Auges und füllst nur das bewegliche Lid mit der blauen Farbe. Am äußeren Augenwinkel lässt du den Lidschatten spitz zulaufen und zeichnest eine Cat Eye Form in Richtung Schläfe.

Damit der Mono Look etwas dynamischer und lebendiger wird, setzt du anschließend Highlights, zum Beispiel in einem frostigen Eisblau auf der Mitte des Lids und im inneren Augenwinkel.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Reverse Blue Eye

Du suchst einen interessanten Party-Look? Dann darf kräftiges Babyblau unter die Augen und sie so zum Strahlen bringen. Also wenn es jemals einen guten Zeitpunkt gab, um in blaue Mascara zu investieren, dann ist es jetzt. Da du den Look noch über den Jahreswechsel hinaus tragen kannst, lohnt sich die Investition.

Du kannst die blaue Mascara auch pur auf den unteren Wimpern tragen. Wenn du den Look noch kräftiger und intensiver schminken willst dann hol dir einen Kajalstift im gleichen Blauton und ziehe damit die Wasserlinie unter dem Auge nach. Das Coole daran: Der Rest des Auges bleibt nackt. Der Look ist also nicht nur unkompliziert und überraschend, sondern auch superfix geschminkt.

Ein traumhafter Make-up-Look in Pastell – kombiniert mit atemberaubenden Lippen in frischem Tangerine! Die simple Anleitung zum Nachschminken liest du im Beauty-Artikel. © Foto: Jonathan Gordon | Hair & Make-up: Anna Melmann | Styling: Sabrina Heim

Pastelltraum

Pastell is back! Übrigens auch in anderen Schattierungen und Farben – aber blaue Pastelltöne führen die Farbpalette unbestritten an. Ein matter pastellblauer monochromatischer Lidschatten gehört 2022 einfach zum guten Ton. Apropos guter Ton: Sehr frisch wirkt dazu eine korallrote Lippe.

Anzeige

Anzeige

Wenn du den Look schminkst, muss der Lidschatten nicht unbedingt stark decken. Du kannst auch zunächst eine zarte Schicht auftragen, die fast transparent wirkt. Danach schichtest du den Lidschatten solange bis du den Farbton erreicht hast, der dir gefällt. Das zarte helle Blau füllt dabei das komplette bewegliche Lid, geht aber nicht darüber hinaus.

Welche Lidschattenfarbe passt zu blauen Augen?

Zu strahlend blauen Augen sieht jeder Blauton auf den Lidern oder um den Wimpernkranz toll aus. Von dunklem Mitternachtsblau bis hin zu zartem Babyblau geht alles, worauf du Lust hast.

Braune Augen wirken noch tiefer und wärmer, wenn sie im Kontrast zu kühlem Blau stehen. Dazu wirkt Eisblau, Himmelblau oder auch ein Pastellton in Blau sehr schön. Wenn du auf der Suche nach einem dunklen Blauton bist, den du als Eyeliner tragen kannst, dann greif lieber zu einer kräftigen lebendigen Schattierung als zu einem Dunkelblau, das fast Schwarz wirkt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Grüne Augen werden zu grünstichigem Blau noch mehr leuchten. Dafür musst du nicht gleich zu knalligem Türkis greifen – auch wenn das natürlich auch ein cooler Look ist. Ein frisches Mint-Blau oder auch Pastellblau oder frostige Töne spiegeln das Grün deiner Augen toll wieder. Ein unerwartetes Match für grüne Augen: Lila. Dementsprechend funktionieren auch Blautöne mit einem Hauch von Violett oder Veilchen sehr gut.