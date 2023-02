Locken sind 2023 mega angesagt: Willst du Beach-Waves, Korkenzieherlocken oder die ganz große Welle? Wir kennen alle Methoden für schnelle Locken, einige sogar ganz ohne Hitze! Die besten Styling-Ideen für Locken ohne Lockenstab.

Locken über Nacht: Haare flechten

Ein Haargummi und etwas Schaumfestiger oder Salzspray ist alles, was ihr für diese lockige Trendfrisur braucht. Gebt zuerst etwas Schaumfestiger oder Salzspray in die feuchten Haare und flechtet das Haar anschließend zu einem oder mehreren Zöpfen. Je mehr Zöpfe ihr flechtet, desto lockiger wird das Ergebnis. Lasst nun das Haar am besten über Nacht trocknen und erwacht am nächsten Morgen mit einer tollen Lockenmähne! Ein geflochtener Zopf ist eine tolle Schlaffrisur, super bequem und schonend für die Haare.

Locken selber machen ohne Hitze mit dem Socken-Trick

Locken mit Socken sind super einfach und schnell gemacht. Alles, was ihr braucht, sind ein paar saubere Strümpfe. Die Socken-Locken ohne Hitze gelingen am besten in feuchtem Haar, also das Haar nach dem Duschen nur kurz antrocknen oder leicht anfeuchten. Teilt jetzt euer Haar in mehrere Partien auf, je nach gewünschter Größe der Locken in kleinere oder größere Strähnen. Nun wird jede Haarsträhne auf eine Socke gewickelt und die Enden der Socke werden locker zusammen gebunden. Anschließend lasst ihr die Haare am besten über Nacht trocknen. Am nächsten Morgen dreht ihr die Socken wieder raus und bringt die Mähne mit den Händen in Form – fertig!

Kennt ihr den Sockentrick für Locken? Wir verraten, wie er funktioniert und noch mehr Beauty-Hacks für schöne Locken! © Delmaine Donson

Mit Schnecken und Dutt zu schnellen Locken

Mit Schnecken oder kleinen Dutts lässt sich von kleinen Korkenzieher-Locken bis zur sanften Lockenpracht alles stylen. Alles, was ihr braucht, sind Zopfgummis oder Bobby-Pins. Teilt das feuchte Haar mit einem Kamm in Strähnen, je mehr Strähnen ihr nehmt, desto kleiner werden die Locken. Nun werden die einzelnen Strähnen eingedreht, zu kleinen Schnecken geformt und mit Bobby Pins oder einem Haargummi fixiert. Anschließend lasst ihr die Haare mehrere Stunden oder über Nacht trocknen. Nach dem Entrollen einfach sanft mit den Fingern in Form bringen. So lassen sich selbst kurze Haare ohne Hitze locken!

Schnelle Locken mit Haarband selber machen

Wer am Abend 10 Minuten Zeit investiert, darf sich am nächsten Morgen über eine herrliche Lockenmähne ohne Lockenstab freuen. Und das geht ganz einfach: Wascht die Haare am besten am Abend und föhnt sie nur leicht an. Anschließend setzt ihr ein Haarband auf den Kopf und wickelt einzelne Haarsträhnen von außen nach innen, das Band eventuell mit einigen Haarnadeln fixieren. Am nächsten Morgen wickelt ihr das Haar vorsichtig aus dem Haarband – fertig sind die Locken!

Tipp: Anstelle des Haarbands könnt ihr auch ein Tuch oder einen Schal verwenden und auf der Stirn zusammenknoten. Wenn ihr am nächsten Morgen den Knoten öffnet, lässt sich das Tuch ganz einfach aus den Locken ziehen. Es gibt sogar ein eigens dafür entworfenes Locken-Styling-Tool.

Klassiker aus Schaumstoff: Papilotten machen aus langweiligen Strähnen hüpfende Mini-Locken. © toondelamour

Kleine Locken mit Papilotten machen

Mini-Locken lassen sich in nur wenigen Stunden mit Papilotten zaubern. Die schmalen Schaumstoffstäbe werden in das trockene Haar gedreht. Zieht dafür zuerst einen Mittel- oder Seitenscheitel, teilt das Deckhaar ab und fixiert es mit einer Haarklammer am Oberkopf. Nun beginnt ihr an den unteren Strähnen, dreht sie von unten nach oben um die Papilotten und verknotet die Enden der Schaumstoff-Stäbchen. Arbeitet euch von unten nach oben vor, bis alle Haarsträhnen auf Papilotten gedreht sind. Jetzt befeuchtet ihr das Haar mit etwas Wasser, hierfür eignet sich eine Spritz- oder Sprühflasche besonders gut. Anschließend lasst ihr die Haare trocknen und entfernt dann die Papilotten – das Ergebnis sind wild springende Mini-Locken!

Locken mit Glätteisen

Ganz einfach und schnell lassen sich große, definierte Locken mit einem Glätteisen direkt ins trockene Haar zaubern. Ihr benötigt dazu nur einen Stielkamm, Haarklammern, Hitzeschutzspray und natürlich ein Glätteisen. Am besten eignet sich eines mit gerundeter Oberseite, so vermeidet ihr Knicke im Haar. Ein Modell mit Keramikbeschichtung ist besonders schonend für die Haarstruktur.

Zu Beginn kämmt ihr das Haar und tragt einen Hitzeschutz auf. Der ist wichtig, da die Haare sonst geschädigt werden können. Teilt nun euer Haar mit dem Stielkamm in 4 Partien auf und steckt jede mit einer Klammer fest. Jetzt nehmt ihr das aufgeheizte Glätteisen zur Hand, teilt eine Strähne von einer Seitenpartie ab und legt sie zwischen die Platten des Glätteisens. Setzt das Glätteisen ungefähr auf Ohrhöhe an, so wird der Lockenlook besonders natürlich. Dreht nun das Glätteisen einmal um seine Längsachse, sodass es komplett mit Haar umwickelt ist und zieht es in dieser Haltung mit gleichmäßigem Tempo nach unten. Dabei könnt ihr mit der anderen Hand unterstützen, indem ihr die Strähne fasst und leicht strafft. Arbeitet euch Strähne für Strähne durch das gesamte Haar und schließt mit dem vorderen Deckhaar ab. Das Ergebnis ist eine herrliche Lockenmähne mit hübsch definierten Locken.

Je langsamer ihr das Glätteisen durch die Haare zieht, desto mehr Spannkraft erhalten die Locken – allerdings wirkt dann auch mehr Hitze auf die Haare ein. Wer noch nicht so geübt im Umgang mit dem Glätteisen ist, sollte eine niedrigere Temperatur wählen und sich langsam zur optimalen Temperatur vortesten. Auch gesundes Haar solltet ihr nicht öfter als einmal pro Woche mit dem Glätteisen belasten. Ist euer Haar bereits geschädigt, solltet ihr noch seltener zum Glätteisen greifen.

Besonders schnell lassen sich mit einem geflochtenem Zopf und Glätteisen sanfte Wellen stylen. Gebt dazu etwas Hitzeschutzspray in die trockenen Haare und flechtet einen klassischen Zopf. Streift nun langsam mit dem Glätteisen über die Flechtfrisur, löst anschließend den Zopf und fixiert die Wellen mit einem starken Haarspray.

Auch mit Tools wie dem Glätteisen oder der Warmluftbürste lassen sich ruckzuck Locken stylen. © JNemchinova

Locken machen mit der Warmluftbürste

Schnell und mit nur wenig Hitze gelingen die verschiedensten Locken mit der Warmluftbürste. Mit Aufsätzen lassen sich Locken, Wellen und Volumenlooks in kürzester Zeit gestalten. Dabei werden die feuchten Haare über den Rundbürstenkopf gelegt und direkt in der gewünschten Form getrocknet. Romantische Locken, Mega Volumen oder coole Beach Waves könnt ihr so schnell und schonend stylen.

Locken mit dem Locken-Curler machen

Der Locken-Curler funktioniert wie ein automatischer Lockenstab: Er zieht die einzelnen Haarsträhnen von selbst ein und dreht sie in Sekundenschnelle zur perfekten Locke. Durch auswechselbare Aufsätze könnt ihr selbst entscheiden, ob es kleine Korkenzieherlocken oder voluminöse Wellen werden sollen. Die Temperatur lässt sich innerhalb vorgegebener Grenzen einstellen, sodass ihr sie der Haarstruktur anpassen könnt. Zum Schutz der Haare solltet ihr ein Hitzeschutzspray verwenden.

Schnelle Locken mit Lockenwicklern

Lockenwickler haben schon unsere Großmütter getragen, aber aus der Mode sind sie trotzdem nicht. Denn mit Wicklern lässt sich das Haar ganz schonend und ohne Hitze in stylische Locken legen. Mit dem Durchmesser der Wickler bestimmt ihr die Größe eurer Locken: Je dicker der Lockenwickler, desto größer die Locken. Für die perfekte Lockenmähne teilt ihr das feuchte Haar in einzelne Partien und wickelt es Strähne für Strähne um die Lockenwickler. Beginnt an den Haarspitzen und arbeitet euch bis zum Ansatz hoch, dort könnt ihr die Wickler bei Bedarf mit einem Haarclip fixieren. Anschließend lasst ihr die aufgedrehten Haare über Nacht trocknen, löst sie am nächsten Morgen vorsichtig, bringt sie mit den Händen in Form und fixiert die Locken mit Haarspray.

So halten die schnellen Locken am besten

Damit die frisch gedrehten Locken möglichst lange halten, haben wir einige Tipps für euch zusammengestellt: