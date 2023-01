Trendy! Sexy! Problematisch? – das solltet ihr über Brownie Glazed Lips wissen

Brownie Glazed Lips bringen alles mit, was ein Beautytend braucht: Heiße Looks, Hype-Produkte, einfache Tutorials und Hailey Bieber. Der Trend um Brownie Glazed Lips hätte perfekt sein können, gäbe es nicht ein Problem: Es ist gar kein neuer Trend, sondern kulturelle Aneignung. Wir klären auf, inwiefern ein Make-up-Look einen Mega-Trend und einen Shitstorm gleichzeitig auslösen konnte, aber auch wie ihr Brownie Glazed Lips nachschminken könnt, ohne euch an der Problematik zu beteiligen.

Was sind Brownie Glazed Lips überhaupt?

TikTok hat es schon wieder getan: eine Schminktechnik oder Beauty-Methode, die in Black Communitys seit Jahrzehnten bekannt ist, verwendet und gefeiert wird, wurde zu einem neuen Trend für weiße Menschen umfunktioniert. Der Newcomer in der Liste der kulturellen Aneignung aus der Beauty-Bubble: die Brownie Glazed Lips. Aber dazu weiter unten gleich mehr. Klären wir zunächst, wie der Brownie Glazed Look aussieht und was Brownie Glazed Lips sind.

Brownie Glazed Lips sind simpel und dabei super sexy. Für den Look werden die Lippen mit braunem Lipliner umrandet und dann mit Lipgloss überzogen. Auch zu den einzelnen Steps kommen wir gleich noch, wollen aber erst besprechen, warum dieser Klassiker gerade jetzt plötzlich als "Trend" wieder aufgepoppt ist.

Auslöser für den Trend und die Diskussion darum war Hailey Bieber, die den Begriff populär gemacht hat, als sie ein Video von ihren "Brownie Glazed Lips" auf TikTok teilte und sie als ihre Lieblings-Lippenkombination vorstellte.

Hailey Biebers Brownie Glazed Lips

Hailey Bieber ist The Queen of Glaze. Sie hat schon Donut Glazed Skin und Donut Glazed Nails in unser Leben gebracht. Sie liebt den dewy juicy Look einfach so sehr, dass es eigentlich überhaupt nicht verwundern sollte, dass sie auch Glazed Lips trägt. Trotzdem waren ihre braunen Glazed Lips plötzlich auf und in aller Munde. Was ist passiert?

In dem ursprünglichen Video trägt Hailey Bieber erst den Lipliner und dann das Gloss auf und filmt anschließend ihre geschminkten Lippen in Nahaufnahme. Das war's. Mehr passiert zunächst nicht. Keine brandneuen Ideen, keine heißen Tipps, keine aufregenden Produkte.

Weder in diesem noch in folgenden Videos behauptet das Model, dass sie die Brownie Glazed Lips erfunden hätte. Trotzdem wurde sie von ihren TikTok-Follower:innen und schließlich von Social Media gefeiert, als hätte sie eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. In der für die Video-App üblichen Windeseile verbreiteten sich Nachahmervideos und Tutorials und fast gleichzeitig die ersten kritischen Stimmen, die darauf aufmerksam machten, dass ihr zu Unrecht so übertrieben viel Anerkennung für diesen Look zugesprochen wurde. Schließlich tragen vor allem dunkelhäutige Frauen, Schwarze und Latinas, den Look seit Jahrzehnten. In den 90ern hatte er auch schon einen Trend-Moment unter weißen Supermodels und nun ist es eben wieder ein weißes Supermodel, das ihn zurückholt.

Was nun nicht bedeutet, dass ihr den Brownie Glazed Lips Trend nicht tragen dürft. Egal welche Hautfarbe ihr habt, es ist ok die konturierten glossy Lips nachzuschminken, solange ihr den Trend nicht ausschließlich Hailey Bieber und den Clean Girls von TikTok zusprecht. Schauen wir uns an, wie man die Brownie Glazed Lips schminkt und besprechen anschließend, wie man sich nicht an kultureller Aneignung beteiligt.

In den frühen 2000ern begeisterten Destiny's Child mit dem Lippenlook. Hier noch mit etwas frostigem Gloss für den perfekten Y2K-Style. © picture-alliance / dpa | Ipol King

So gelingen die perfekten Brownie Glazed Lips

Wir haben es bereits angerissen, Brownie Glazed Lips sind in wenigen wirklich einfachen Schritten fertig.

Step: Die Lippen mit einem Lipliner umranden und dabei nach Belieben die Form etwas optimieren. Das heißt ihr könnt eure Lippen ganz leicht etwas voller zeichnen als sie sind, die Mundwinkel oder das Lippenherz schattieren und damit die Lippe konturieren. Step: Den Rahmen mit den Fingern verblenden und die Übergänge weichzeichnen. Step: Auf der Mundmitte, direkt unter dem Lippenherz, oben und unten ein Kreuz zeichnen. Und auch diese Kontur wieder mit den Fingern verwischen. Step: Großzügig Lipgloss auftragen und fertig ist der Brownie Glazed Lips Look.

Produkte für Brownie Glazed Lips

In dem TikTok-Video verwendet die Rhode-Beauty-Gründerin ausschließlich zwei Produkte, um den Brownie Glazed Look zu kreieren. Schließlich sollte das Video eines diese beiden Produkte promoten, bevor es zu einem viel größeren Punkt auf der Beauty-Agenda wurde. Und zwar ihr eigenes Rhode Beauty Peptide Lip Treatment. Das Gloss, das seitdem praktisch dauernd ausverkauft ist.

Der braune Lipliner, den Frau Bieber verwendet, ist von Scott Barnes Atelier in der Farbe "Naomi". Für beide gibt es genügend (günstigere) Alternativen. Alles, was ihr braucht, ist ein Liner in einem satten Braunton. Angepasst an eure eigene Haut- und Lippenfarbe kann dieser wärmer oder kühler, dunkler oder heller sein. Und schließlich greift ihr zu einem transparenten Gloss, womit ihr das Glazed Finish hinbekommt.

Das Problem mit den Brownie Glazed Lips

Man kann ganz kurz und knapp zusammengefasst sagen: Hailey Biebers Brownie Glazed Lips sind ein weiteres Beispiel für kulturelle Aneignung in der Beautywelt. Aber eben nur ein Beispiel von vielen. Die Problematik, die dem zugrunde liegt, ist eine viel tiefgreifendere als der glossy "Trend" vermuten lässt.

Das Model und Beauty-Brand-Gründerin musste sich wegen ihrer Brownie Glazed Lips heftiger Kritik aussetzen. Das Video mit der ursprünglichen Caption "bereit für alle Herbstsachen, einschließlich glasierter Brownie-Lippen" hat sie mittlerweile geändert. Jetzt steht da: "Der Lippen-Kombi-Vibe, den ich im Herbst fühle".

Sie hat also die Schminktechnik oder Kombination als ihre eigene beansprucht. Aber die zahlreichen fast ausschließlich weißen Nachahmer:innen haben sie als ihre große Inspiration und Trendsetterin der Brownie Glazed Lips gefeiert.

Dabei ist der Look seit jeher ein typischer Style, der von POC-Frauen getragen wird und seinen Ursprung in der Ästhetik der Cholas hat. Frauen mit dunklen Lippenfarben haben die Kombination aus einem braunen Augenbrauenstift oder Eyeliner und klarem Lipgloss erfunden, um selbstständig einen Nudelook zu erfinden, da es für sie lange Zeit einfach keine passenden Lippenprodukte auf dem Markt gab.

Das Video von Createrin Victoria Lyn, in dem sie den Beauty-Trend als "Hailey Biebers Lieblings-Lippenkombination für den Herbst" bezeichnete, wurde mehrfach auf TikTok und Twitter zitiert, als Kritiker darauf hinweisen, dass sowohl der Look als auch die Technik keine Neuheit und ebenso keine Erfindung aus dem Hause Bieber ist und, dass die Bezeichnung der Technik als "glasierte Brownie-Lippen" problematisch sei.

Die Problematik ist ebenfalls keine Neuheit und wiederholt sich leider immer wieder in der Beautysphäre: Frauen wie Hailey Bieber, also ein konventionell attraktives, weißes Model, werden genau dafür gefeiert, wofür farbige Frauen kritisiert werden. Der Look ist der gleiche, die Methoden auch, aber die gesellschaftliche Reaktion könnte nicht unterschiedlicher sein. Während farbige Frauen ursprünglich aus der Not heraus kreativ wurden und die Schminktechnik aus Mangel an passenden Produkten erfanden, ist es für die weiße Lipglosskund:inn eben nur ein hübscher "neuer" Trend.

In dem Fall von Brownie Glazed Lips haben schließlich auch zahlreiche farbige Creator:innen reagiert und den Standpunkt der Community erklärt. Die Latina-Beauty-Influencerin @benulus, erzählt, wie sie in ihren Videos regelmäßig eine Kombination aus dunklem Liner und Gloss trägt, dafür aber nicht annähernd die Anerkennung bekommt, die Hailey Biber erntet – im Gegenteil. Sie fügt hinzu: "Ich fühle mich so geschmeichelt, dass Hailey Bieber sich von meiner Community, einer POC-Community, inspirieren lässt. Aber nachdem sie den Look jetzt trägt, werden all die Leute, die mir gesagt haben, dass diese Lippen hässlich sind, genau diejenigen sein, die auf diesen Trend aufspringen."

Was es also zu tun gilt, ist Beauty Trends denjenigen zuzusprechen, die sie tatsächlich ins Leben gerufen haben. Wir dürfen uns überall Inspiration holen. Unabhängig vom Geschlecht, der Lippenform und Hautfarbe können wir Brownie Glazed Lips tragen. Allerdings ohne sie an anderen Menschen zu kritisieren, ohne sie als neuen Trend zu verkaufen, ohne sie zu stigmatisieren und sie eben nur an weißen Modelgesichtern zu feiern.

Die große Diskussion über die kulturelle Aneignung von Beauty Looks

TikTok ist voll von Beispielen, die kulturelle Aneignung durch Beauty-Methoden und typische Looks vertreten. Einer der am meisten diskutierten Fälle im letzten Jahr war wohl die "Clean-Girl-Ästhetik". Die sogenannten Clean Girls zeichneten sich durch ästhetische Elemente aus, die unter Latinas und schwarzen Frauen tief verwurzelt sind, 2022 aber als "Model Off-Duty"-Look neu gebrandet wurden. Lange Nägel galten einst als "ghetto", als Schwarze und Latina-Frauen sie stolz zur Schau trugen. Aber in den letzten Jahren sind sie an weiße Frauen en vogue geworden. People of Color wurden für Braid-Frisuren, die ihre natürlichen Locken pflegen und stylen sollten, kritisiert und diskriminiert, bis die Frisuren zuerst in den 70er Jahren aber bis heute immer wieder an den Köpfen von weißen Models, Schauspieler:innen und Musiker:innen auftauchten und damit als Trend galten.

Der rote Faden, der sich durch sämtliche Beispiele wie die Clean Girls und die Brownie Glazed Lips zieht: die Idealisierung weißer Beauty-Standards.

Der Drang, alles als Trend zu betrachten, führt zu Situationen, in denen die Erfindungen von POC angeeignet oder zumindest entliehen werden, ohne dass man ihnen Anerkennung zollt oder ihre Herkunft überhaupt kennt.

Zuerst werden Looks, Techniken und Treatments wie etwa Braids, Sleek Buns oder auch Acrylnägel stigmatisiert und mit negativen Attributen verknüpft, wie etwa krauses Haar (eine Stigmatisierung, gegen die die Natural Hair Bewegung kämpft). Erst wenn Frauen, die einem weißen Schönheitsideal entsprechen, den Stil aufgreifen und kopieren, wird er plötzlich als Trend gefeiert.

Im Fall von Hailey Bieber scheint die Aneignung unabsichtlich geschehen zu sein. Was allerdings nur zeigt, wie schnell die Mainstream-Masse darauf hereinfällt und wie tief die Idealisierung der schlanken weißen Frau in den Köpfen verankert ist. Noch wesentlich problematischer sind Fälle, in denen Clean Girls sich als die Erfinderinnen der minimalistischen Ästhetik feiern oder wenn Kylie Jenner behauptete, sie hätte als erste angefangen, Perücken zu tragen, oder wenn Kim Kardashian ihre Cornrows als "Bo-Derek-Braids" bezeichnet.

Das Internet, Mainstream-Medien und Social Media boten und bieten uns immer wieder ganz ähnliche Beispiele. Es liegt an uns, sie zu durchleuchten und die Frisuren, Looks und Techniken denjenigen zuzuschreiben, die sie tatsächlich kreiert haben. In den meisten Fällen wird man daraufhin zum Schluss kommen, dass der angebliche Trend, gar kein solcher ist.