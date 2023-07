Sonnencreme fürs Gesicht: Darauf solltest du beim Auftragen des UV-Schutzes achten!

Chemische Filter werden über die Hautzellen in den Körper aufgenommen und wandeln dort die UV-Strahlung in Wärme um. Viele der gängigen chemischen Filter können schädliche Nebenwirkungen haben. Ein Inhaltsstoff von chemischen Sonnencremes ist Octocrylen. Der verfällt mit der Zeit zum Stoff Benzophenon – und der steht im Verdacht krebserregend zu sein. Und auch für die Umwelt kann chemischer Sonnenschutz schädlich sein. Die Stoffe Oxybenzol und Octocrylen können sich in Korallen anlagern und das Sterben der Korallen beschleunigen. Es gibt Siegel, die Sonnencremes als "Korallenfreundlich" ausweisen. Vorsicht ist geboten, da viele Siegel keinen strengen Regularien unterliegen, darum lieber noch mal einen Blick auf die Inci-Liste werfen und schauen, ob sie frei von Oxybenzol und Octocrylen ist.

