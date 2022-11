Teilt den Pferdeschwanz in 2 gleich große Stränge.

Teilt den Pferdeschwanz in 2 gleich große Stränge.

Dreht beide Haarstränge in dieselbe Richtung ein, also beide nach rechts oder beide nach links.

Dreht beide Haarstränge in dieselbe Richtung ein, also beide nach rechts oder beide nach links.