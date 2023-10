Verwandelt euch in euren Lieblings-Serienstar: Die besten Kostümideen für Halloween 2023

Süßes oder Saures? Das Gruselfest mit schaurigen Halloween-Kostümen steht an! Doch dieses Mal wollt ihr auf Vampir, Hexe oder Zombie verzichten und sucht Inspiration für etwas ganz Besonderes? Wir haben die besten Halloween-Kostümideen für euch! Unser Halloween-Trend 2023 ist genau das, was ihr für eure Party sucht: Lasst euch von den Serienstars inspirieren und verwandelt euch in die Heldin oder den Helden eurer Lieblingsserie. Wir haben die 10 angesagtesten Looks – von Anna aus Inventing Anna bis hin zu Zoey aus Not Okay!

Anzeige

Halloween-Kostüm #1: Anna Delvey aus Inventing Anna

Die falsche Millionenerbin Anna Delvey betrügt erfolgreich die New Yorker High Society und führt ein Leben im Luxus… bis die Handschellen klicken und sie zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt wird. In diesem typischen Outfit verwandelt ihr euch in Anna Delvey: ein schwarz-weißer Mantel über einem kurzen, schwarzen Kleid, dazu schwarze Stiefeletten und eine rote Statement-Tasche. Das Halloween-Make-up ist eher dezent, schon fast ein No Make-up-Look: ein blasser Teint, leicht rosa Lippen, natürliche Augen. Mit der dunklen Brille werdet ihr unverkennbar zur Anna und zum Star jeder Halloween-Party!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Halloween-Kostüm #2: Spieler aus Squid Games

Beim tödlichen Spiel der 456 Spieler geht es um viel Geld, Leben und Tod. Um in die Rolle eines Spielers zu schlüpfen, benötigt ihr den grünen Sportanzug und die legendären, weißen Vans. Mit etwas Theaterfarbe oder Make-up lässt sich eine blutige Wunde auf der Wange schminken. Super, wenn ihr bereits einen Kurzhaarschnitt habt, andernfalls bindet einen Zopf. Dieses Kostüm wirkt besonders gut, wenn ihr in einer Gruppe mit mehreren Spielern auftretet!

Model Carina Zavline liebt den Halloween Look und trägt die Maske aus der Kultserie "Squid Game" – wie wird euer Halloween-Style aussehen? © Xavier Collin | Image Press Agency

Halloween-Kostüm #3: Frauen-Gang aus Peaky Blinders

Die mächtigen Frauen aus der Dramaserie aus dem England der 20er-Jahren sind starke Charaktere in starken Outfits. Lasst euch von der damaligen Mode inspirieren und wählt einen Mantel mit (künstlichem) Fellkragen und Hut, ein zweiteiliges schwarz-weißes Kostüm oder einen grauen, dreiteiligen Anzug mit Hut und Brille als Halloween-Verkleidung. Beim Make-up darf es gerne ein bisschen mehr sein: rote Lippen, ausdrucksstarke Augen und sanfte Wellen im Haar.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Halloween-Kostüm #4: Uniform aus The Umbrella Academy

Die 7 Geschwister bilden ein Team der Superhelden:innen, das unter dem Namen The Umbrella Academy bekannt wird. Schnappt euch 6 Freundinnen oder Freunde und kleidet euch in der typischen Uniform. Für das Make-up benötigt ihr nur schwarze und weiße Gesichtsfarbe: Damit wird das charakteristische Maske aufgemalt – easy und unverkennbar!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Halloween-Kostüm #5: Trio aus dem Reboot von Sex and the city

Die Fortsetzung der Erfolgsserie, die bereits seit 1998 ihre Anhänger:innen begeistert, überzeugt auch in der Neuauflage. Ihr seid ein echter Fan von Carrie, Miranda und Charlotte? Dann schnappt euch 2 BFFs und verwandelt euch in eure Stars. Kopiert ein Gruppenkostüm bis ins kleinste Detail und stylt euch wie das legendäre Trio: mit Carries typischem Rouge-Balken, Charlottes schlichter Eleganz und Mirandas Sinn für knallige Farben.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Halloween-Kostüm #6: Chrissys Hawkins High School Cheerleader-Uniform aus Stranger Things

Habt ihr noch irgendwo eine Cheerleader-Uniform herumliegen? Dann lasst uns an die Cheerleaderin Chrissy zurückdenken, die zum ersten Opfer von Vecna wurde. Mit der grün-weißen Cheerleader-Uniform der Hawkins High School verwandelt ihr euch in den Star Chrissy Cunningham und begeistert mit Pompons und High Kicks. Das Halloween-Make-up ist ein echter Eyecatcher: Lidschatten in kräftige Farben, lange, tiefschwarze (Fake-)Wimpern mit etwas Glitzer und ein roséfarbener Gloss auf den Lippen. Lächeln nicht vergessen!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Halloween-Kostüm #7: Neubesetzung aus Gossip Girl

Der jüngste Reboot von Gossip Girl überzeugt mit echt krasser Mode! Denn die neue Gruppe der Upper East Side weiß wirklich, wie man sich kleidet. Übergroße Button Downs und winzig kleine Miniröcke werden mit weißen, kniehohen Stiefeln kombiniert. Damit seid ihr unverkennbar ein Gossip Girl (oder Boy)! Das Make-up: dunkelrote Lippen, brauner Lidschatten, schwarze Wimpern und auffällige Brauen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Halloween-Kostüm #8: Daphne aus Bridgerton

Die Ballsaison der Londoner High Society wird zum hart umkämpften Heiratsmarkt, wo die Frauen hoffen, ihre große Liebe zu finden. Pompöse, elegante Kleider, eng geschnürte Korsetts, romantische Stoffe mit viel Tüll und Spitze machen euch zum Bridgerton-Star auf jeder Halloween-Party. Das Bridgerton-Make-up ist dezent und romantisch.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Halloween-Kostüm #9: JoJo Siwa in High School Musical: Das Musical: Die Serie

Erinnert ihr euch an die ikonischen, funkelnden Outfits von JoJo Siwa bei der Premiere der 3. Staffel von High School Musical: Das Musical: Die Serie? Mega cool, mega auffällig und ganz easy nachzumachen: Tragt eine glänzende Jacke mit silbernen Fransen und eine holografische Hose, dazu ein dezentes Make-up mit leuchtenden Augen und glänzenden Lippen in Rosé.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Halloween-Kostüm #10: Zoe Deutch in Not Okay

Der Film um eine ehrgeizige, junge Frau auf der Suche nach Ruhm: Ihr kennt den Film und möchtet in die Rolle von Danni schlüpfen? Mit einer roten Baskenmütze und einem geblümten Kleid seid ihr schnell als die Wannabe-Influencerin zu erkennen. Blonde Moneypiece-Highlights und knallroter Lippenstift vervollständigen die Halloween-Verkleidung.